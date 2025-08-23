輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」 未有加碼至港鐵線

【動物專訊】不少貓狗主人希望貓狗能夠獲准乘搭更多交通工具，實現動物友善的社會，港鐵在今年5月於輕鐵實行「貓狗同行」試行計劃，容許已購「貓狗同行證」的主人於周末及公眾假期，帶一隻貓或狗乘搭輕鐵，惟必須留在車廂尾位置。港鐵日前宣布有關安排會在9月「恒常化」，惟並沒有將相關安排擴展至港鐵其他線，市區及新界東的貓狗主人仍然無法帶貓狗乘搭港鐵列車。

港鐵日前宣布「貓狗同行」計劃於9月起成為日常服務，並會沿用相關守則，包括只限周末與公眾假期、須使用輕鐵最後一道門上落並全程留在車廂尾位置，將貓狗必須完全放入寵物袋等。乘客可於今日（8月23日）起透過MTR Mobile手機應用程式，購買9月份的「貓狗同行證」，每張證價格為99元。

港鐵表示，自試行計劃推出以來，有超過1,300名乘客購買「貓狗同行證」，港鐵亦曾訪問攜帶貓狗乘搭輕鐵的乘客及非動物主人乘客，收集資料反映95%以上受訪者對試行計劃評價正面。落實計劃後，相關守則同試行計劃一樣，乘客仍只限周末及公眾假期帶動物搭輕鐵、用輕鐵最後一道門上落並全程留喺車尾位置、將貓狗完全放入寵物袋等。

不過，港鐵並沒有進一步擴展安排，港鐵其他線均仍禁止導盲犬以外的貓狗進入列車內。

