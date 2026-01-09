輕鬆管理您的健康！智慧戒指「RingConn Gen 2 Air」評測！

只需戴在手指上就能提供健康照護支援的智慧戒指「RingConn」

評測「RingConn Gen 2」時，其性能令人驚豔，而這次評測的「RingConn Gen 2 Air」更能輕鬆開啟健康管理之旅！

智慧戒指「RingConn Gen 2 Air」評測！

時尚的外包裝盒

先來看看外包裝盒。

簡單就是最好

側邊貼有一張內容示意圖。

打開來看看・・・

開箱

伴隨著「AI Health for All」字樣，戒指隨之出現！

「RingConn Gen 2 Air」是一款輕量纖薄的智慧戒指，只需戴在手指上即可監測、記錄並分析健康狀態，為日常健康管理提供支援。

相較於佩戴於手臂的智慧手錶，將裝置佩戴於毛細血管更為密集的指尖，可實現 更高精度的健康管理 。

戴上「RingConn Gen 2 Air」可以知道・・・

睡眠時長

壓力值

活動

生理週期

身體異常檢測

心率

心率變動

血中氧氣

皮膚溫度

防止久坐

・・・等，連自己都難以掌握的項目！

這裡令人好奇的是「RingConn Gen 2」與「RingConn Gen 2 Air」究竟有何不同。

以下為兩者差異之彙總。

規格比較 RingConn Gen 2 RingConn Gen 2 Air 有 無 10-12天(充電盒) 10天(充電底座) 鈦合金 不銹鋼 2～3g 2.5～4g 52,800日圓(含稅) 34,800日圓(含稅)

雖然存在細微差異，但若您打鼾較少且不需長期攜帶外出，選擇「RingConn Gen 2 Air」或許就足夠。

內容物

「RingConn Gen 2 Air」的內容物如下。

「RingConn Gen 2 Air」智慧戒指

充電底座

USB Type-C 充電線

使用説明書

快速入門指南

電源轉接器不包含在內，請另行準備！

(左)充電盒、(右)充電底座

「RingConn Gen 2」隨附無線充電盒，而「RingConn Gen 2 Air」則配備的是充電底座。

體積更為精巧，攜帶起來似乎更為便利。

選擇星空銀色

戒指的顏色款式共有星空銀與沙丘金2種。

這次我選了星空銀！

材質採用不鏽鋼，具備高強度且不易生鏽的高品質不鏽鋼材質。

具備防水性能，能抵禦汗水與水漬，日常使用再適合不過。

不過，需特別注意桑拿等 高溫高濕的環境 。

(左)霧面黑、(右)星空銀

與霧面黑的「RingConn Gen 2」放在一起。

因其光澤感十足的存在感，給人一種作為時尚單品也能自然融入的印象。

戒指的寬度與厚度與「RingConn Gen 2」相同，因此選擇相同尺寸的7號。

由於這是美國尺碼，我們建議事先使用免費尺寸測量工具進行試戴！





將戒指放在充電底座上充電。

僅需約90分鐘充電即可使用10天，驚人的電池續航力！

由於是每日佩戴的物品，無需頻繁充電這點實在令人輕鬆。

而必須的是與手機應用程式「RingConn」的連動。

可以在應用程式內查看各種記錄的測量結果。

雖然有些智慧戒指應用程式需要每月訂閱，但「RingConn」是 免費使用的 ！

買斷制這點也令人感激呢。

專用應用程式「RingConn」可以從・・・

・・・下載安裝。





安裝完成後，與戒指配對！

將其放在充電底座上，然後打開智慧型手機的藍牙功能。

馬上就連上了，很簡單。

低調的主張很迷人

實際佩戴時，舒適度毫無違和感，幾乎感覺不到重量。

佩戴「RingConn Gen 2 Air」進行日常體驗

連續數天配戴閃閃發亮的「RingConn Gen 2 Air」進行日常生活體驗！

來看看令人好奇的紀錄吧！

身心平衡

開啟應用程式後，整體結果便能一目瞭然。

滿分為100分，這樣的成績應該算是相當不錯了吧？

也可以逐項詳細檢視每個項目。

睡眠評分

睡眠階段

「睡眠」不僅測量睡眠時間，還詳細測量心率、皮膚溫度、快速動眼睡眠和非快速動眼睡眠。

以簡單易懂的方式視覺化您的睡眠品質。

活動評分

「活動量」顯示步數和消耗的卡路里。

還會記錄跑步與步行等運動情況，這樣就可以看到自己一天的運動量。

壓力評分

還有連自己都難以察覺的「壓力」。

這天是假日，過得比較悠閒，幾乎沒有任何壓力。

從圖表可見，外出時感受到的壓力比在家時更高，其精準度令人驚嘆。

生命徵象

「生命徵象」環會週期性地閃爍，以測量心率和血氧飽和度。

月經症狀紀錄

備孕模式

還有女性的「生理週期預測」與「備孕管理」。

除了能透過皮膚溫度測量預測生理週期外，還設有可詳細輸入生理期間身體狀況與情緒變化等項目

此外，還能與伴侶共享數據，對於渴望懷孕的人來說真是項貼心功能呢。

「RingConn Gen 2 Air」現正銷售中！

一款融入日常生活的智慧戒指

輕鬆實現健康管理的「RingConn Gen 2 Air」售價為34,800日圓(含稅) 。

可在全國家電量販店、RingConn官方線上商店、Amazon.co.jp購買。

詳細資訊請上RingConn官方線上商店確認。

與「RingConn Gen 2 Air」一起追求身心健康吧！

商品概要 2.0mm 6.8mm 2.5～4g ※因尺寸而異 亮面處理 未來銀、皇家金、玫瑰金

霧面處理 霧面黑 防水・防塵性能 IP68（防塵結構、水深100公尺下可耐受10分鐘浸水） 9種尺寸(6號〜14號) 不銹鋼