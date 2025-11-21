BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
輝達先進晶片遭非法出口至中國 四嫌遭美方逮捕
（法新社華盛頓20日電） 美國司法部今天指出，兩名中國人與兩名美國人涉嫌非法將具備人工智慧（AI）應用的輝達（Nvidia）先進晶片出口至中國而遭到逮捕。
被告38歲的中國籍李湛（Cham Li，音譯）與45歲的陳靖（Jing Chen，音譯），以及34歲的美國人何漢寧（Hon Ning Ho，音譯）與46歲的芮孟（Brian Raymond）被控共謀違反「出口管制改革法」（Export Control Reform Act，ECRA）及洗錢。
美國司法部官員指出，這四人合謀經由馬來西亞與泰國，非法將先進的輝達圖形處理器（GPU）出口至中國。
美國司法部助理部長艾森伯格（John Eisenberg）在聲明中指出，被告進行「蓄意且具欺瞞性的行動，以偽造文件、製作假合約及誤導美國當局，轉運受到管制的輝達GPU至中國」。
美國司法部表示，他們獲得中國將近400萬美元以資助這起走私計畫。
據稱，約400顆輝達A100 GPU在2024年10月至2025年1月間，以兩批貨運方式出口至中國；另有兩批貨運因執法單位介入而未能完成。
美國司法部指出，中國正尋求取得先進的美國科技，以推進2030年成為全球AI領導者目標。
美國違反「出口管制改革法」與洗錢罪名，最高可各判處20年徒刑。（編譯：徐睿承）
