輝達公布營收創新高 盤後股價仍跌

（法新社舊金山27日電） 美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）今天股市收盤後發布的財報優於市場預期，但盤後股價下跌，因投資人擔憂AI晶片支出泡沫及輝達的中國業務可能停滯。

輝達公布第2季獲利264億美元（約新台幣8068億元），營收創新高達到467億美元。歸功於大型科技公司用於AI資料中心運算的晶片需求強勁。