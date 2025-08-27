居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
輝達公布營收創新高 盤後股價仍跌
（法新社舊金山27日電） 美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）今天股市收盤後發布的財報優於市場預期，但盤後股價下跌，因投資人擔憂AI晶片支出泡沫及輝達的中國業務可能停滯。
輝達公布第2季獲利264億美元（約新台幣8068億元），營收創新高達到467億美元。歸功於大型科技公司用於AI資料中心運算的晶片需求強勁。
其他人也在看
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 13 小時前
美股日誌｜標指創新高 英偉達業績勝預期 股價盤後跌
美股連升兩日，標普500指數創歷史新高收市，然而大市整體升勢並不強，交投淡靜。英偉達收市後公布業績，收入和盈利雙雙好過預期，股價在延長交易時段早段向下。股市大致消化美國總統特朗普意圖解僱聯儲局理事Lisa Cook的事件，然而長債仍然繼續下跌，30年國債息率連升3日。Yahoo財經 ・ 1 小時前
滙豐料恒指年底見27010 全城最牛 H股吼互聯網及券商 A股薦AI與醫療板塊
恒指周一急升近500點後，昨回吐逾300點，錄本月最大單日跌幅。不過，券商繼續唱好後市，滙豐環球研究上調恒指年底目標至27010點，較現水平有近6%上升空間，是一眾大行之中最牛。該行同時偏好A股及H股，但在兩地股市聚焦板塊有別。信報財經新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數上升 軍工股全線漲
美股反覆上升，三大指數早段窄幅上落，午市有買盤跟進，道瓊斯指數升約130點收市。市場正消化美國總統特朗普解僱聯儲局理事Lisa Cook一事，並觀望英偉達的業績。油價連升4日後回落。Yahoo財經 ・ 23 小時前
電視廣播半年虧損收窄至1.08億元 EBITDA按年增16.6%
電視廣播(0511.HK)公布截至今年6月底止中期業績，營業額14.98億元，按年跌1%。虧損收窄至1.08億元，上年同期蝕1.43億元；每股虧損0.23元。不派息。AASTOCKS ・ 13 小時前
穩定幣將代替信用卡？支付匯款迎重大革新
隨著監管日漸清晰，加密幣作將會逐步成為主流支付工具。即使你從未碰過加密資產，新法例也可能改變你購物、匯款、收款與銀行往來的方式。Yahoo財經 ・ 18 小時前
聰心雅談│業績太密集大戶都睇唔切？（何啟聰）
如果您是一個勤力，而且對財務報告有點基本認識，午間業績其實有不少寶藏可發掘，因為大戶也在忙，而其他不努力的投資者更可能反向操作，為您提供了更多機會；相反，如果您不懂看財報，或者沒時間分析，便最好不要在午間業績公佈後開新倉買賣。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
周大福創建傳叫停 向國企售內地公路
彭博引述知情人士稱，經過數月的談判，前稱新創建集團的周大福創建（0659.HK），已暫停出售價值約20億美元（約156億港元）中國公路資產的計劃。信報財經新聞 ・ 2 天前
美元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
去銀行做美元定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，加上港元與美元掛鈎，減低匯率風險，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 1 天前
恒指飆490 大行挺中資股無泡沫
港股熱炒下月減息，恒指昨天勁飆490點，重上近4年高位；滬指四連捷，再刷新10年高。滙豐環球研究指出，中國的散戶與機構投資者紛紛增持，流動性增加成為A股近期升市主要動力，該行上調滬指年底目標至4000點，較昨收市有3%潛在升幅。野村亦認為，無論在岸或離岸中資股後市仍有上升空間，並引述多項指標力證泡沫之說實屬過早。信報財經新聞 ・ 2 天前
皮諾家族據報擬售Puma股份 潛在買家包括安踏和李寧
【彭博】— 據知情人士透露，皮諾(Pinault)家族已與彪馬的潛在買家接觸，過去一年這個德國運動品牌市值縮水約一半。Bloomberg ・ 2 天前
字節跳動估值飆破3300億美元！員工股票回購計畫曝光
《路透》周三 (27 日) 報導，TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 計劃推出新一輪員工股票回購，估值上看逾 3,300 億美元，較半年前的水準再提升約 5.5%。這項動作突顯公司營收持續成長，以及作為全球營收規模最大的鉅亨網 ・ 7 小時前
信和置業全年純利40.19億元跌8.7% 基礎溢利跌1% 末期息維持43仙
信和置業(0083.HK)公布截至今年6月底止全年業績，營業額81.83億元，按年跌6.6%。純利40.19億元，按年跌8.7%；每股盈利0.45元。派末期息43仙，按年持平，連同中期息每股15仙，本財政年度每股派息共58仙。 期內，在撇除投資物業公平值變動的影響後，集團股東應佔基礎溢利為51.18億元，按年跌1%。AASTOCKS ・ 13 小時前
港出口升幅擴至14.3%勝預期 7月輸貨亞洲飆兩成 台灣表現最勁
本港今年7月進出口表現均優於預期。政府統計處昨天公布，7月份商品整體出口貨值為4463億元，按年升幅由6月的11.9%擴大至14.3%，多過預期的11.3%。同月商品進口貨值為4804億元，按年升幅加快5.4個百分點，至16.5%，勝預期。7月份錄得有形貿易逆差341億元，相等於商品進口貨值的7.1%。信報財經新聞 ・ 1 天前
兌換英鎊🇬🇧點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
英鎊匯價波動，我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店及銀行的匯價連結，給大家參考！Yahoo財經 ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 15 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前