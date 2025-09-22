輝達投資OpenAI達千億美元 打造AI運算中心

（法新社舊金山22日電） 晶片巨頭輝達（Nvidia）今天表示，將向人工智慧大廠OpenAI投資達1000億美元，以打造下一代人工智慧（AI）的基礎設施。

兩家公司這項旨在部署大規模資料中心能力的戰略合作，讓生成式AI界的明星與驅動該技術的領先晶片製造商相結合。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在聯合新聞稿中說：「算力基礎設施將是未來經濟的基礎。我們將利用與輝達共同建設的基礎設施，來創造新的AI突破，並讓個人和企業也能有同等規模的躍進。」

根據兩家公司說法，這項合作夥伴關係將使總部位於舊金山的OpenAI能利用輝達的系統打造和部署AI資料中心，將使用400萬到500個輝達的圖形處理器（GPU）。

第一批新的系統預計將在2026年下半年投入運作。