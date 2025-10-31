輝達總部落腳北士科定案 啟動第一圈卡位潮

▲輝達確定進駐北士科，周邊的社子地區也連帶受惠。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 輝達選定北士科終於塵埃落定，台北市新核心北移態勢再度明確，地段價值向上力道無庸置疑，甚至預期更為強勢。放眼全台經濟結構，科技產業早已成為帶動時代的核心引擎，房市亦隨之產生連動效應。就在市場受到政策調整、氛圍趨緩的此刻，輝達的落腳象徵強勢信號，為北士科注入全新動能，也讓此區成為引領北台灣價值重構的焦點。

信義代銷指出，輝達總部落定對台北市北核心房市具有絕對助益，不僅加速AI科技產業鏈聚落擴張，更推進北士科第一圈共榮區域的整合發展。其中與北士科僅一橋之隔的社子地區，因地理優勢與議題延伸，被納入「AI北士科＋AI社子島」的雙引擎開發構想，區域聯動效應漸趨明顯。

社子地區擁有接軌北士科的天然優勢，捷運環狀線的動工進程更讓北士科、內科與新北產業園區形成科技走廊聚落。未來六年，隨著輕軌預計自芝山延伸進入社子，交通與產業效能將雙軌並進，北台灣科技島鏈版圖將持續擴張，成為國家級科技戰略布局的關鍵節點。

由漢皇集團今年重點推出的「漢皇韶光」，正是直接受惠的代表指標案。距北士科僅一橋之隔，掌握AI科技能量核心外圍，具備無限潛力。以精緻坪數、輕量門檻搶佔首購與置產市場，成為卡位未來的理想之選。基地近距捷運環狀線Y24社正公園站，行動效率再升級，未來可直達內科、兩站轉乘士林紅線，銜接信義計畫區與國門雙星，並一環串聯雙北捷運路網，實現跨界通勤新日常。

漢皇集團長年秉持「引領城市綻放」的品牌理念，「漢皇韶光」作為集團首次與台北市政府都市更新處攜手合作的指標個案，不僅堅持建築品質與設計細節，更以前瞻視野擘劃城市新風貌。坐落於時代前線的優質地段，勢必引領新一波宜居浪潮，開啟北士科共榮生活圈的全新篇章。

