雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
輝達與德國電信攜手打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
（法新社柏林4日電） 美國科技巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）今天宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心。
德國電信表示，這座「AI工廠」將協助德國與歐洲地區企業「透過安全且自主的資訊科技（IT）基礎設施，開發、訓練並運用AI於各項製造應用，從設計到機器人技術都能涵蓋」。
該中心設於德國南部城市慕尼黑（Munich），將運用數以千計的輝達先進AI晶片，預計2026年第一季營運。
輝達執行長黃仁勳在德國柏林（Berlin）舉行的計畫發表會上表示：「德國的工程與工業實力向來出名，如今將藉由AI獲得強大動力。」
德國最大電信業者德國電信將提供硬體設施，而德國企業思愛普公司（SAP）則負責供應軟體平台，包括各項AI技術，以支援該中心運作。
此一宣布正值歐洲力拚在AI競賽中趕上美、中腳步之際，這兩國已在開發AI模型上取得巨大進展。
與此同時，歐洲境內關於「資料主權」的擔憂也日益升溫，他們強調必須確保公民資料儲存在本地，而非讓美國科技巨頭儲存在海外。
其他人也在看
Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包
Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Inelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 38 分鐘前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 3 首降，HK$5,440 平過香港千蚊入手最強智能手錶
已經換咗 iPhone 17 Pro，冇最新 Apple Watch Ultra 點得？Black Friday 前夕，Apple Watch Ultra 3 首度打出了幾吸引嘅折扣。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺
香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對AAASTOCKS ・ 6 小時前
Photoshop、AI、ID 免費取代品？Canva 旗下 Affinity 宣佈「永久免費」，附 Mac / Windows / iPad 版下載教學
全新 Affinity app 舖是以單一跨平台 app 提供過去分別在三個產品的功能，而且最重要的是「免費使用」；僅生成式 AI、自動去背、超解析度、人像打光等進階工具需搭配 Canva 付費方案使用。此舉定位為與 Adobe Creative Cloud 正面競爭的替代選項，並以 Canva 生態的協作與發佈能力作為差異化延伸。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
蘋果AI傳延遲登陸中國
知名科技記者格爾曼（Mark Gurman）在其Power On時事通訊中透露，蘋果原計劃今年中在中國市場推出AI功能Apple Intelligence，惟至今仍未兌現，且發布時間再次延期。Apple Intelligence整體研發過程面臨技術難題，包括工程問題與模型性能欠佳等，在中國的部署則更為複雜。信報財經新聞 ・ 22 小時前
HUAWEI Mate 70 Air 真機現身，真超薄!!! 而且中框無斷點
文章來源：Qooah.com 萬眾期待的華為史上最薄 Mate——HUAWEI Mate 70 Air 最快於本月發佈，近期其外觀設計被首次曝光。 結合網傳的真機圖片，數碼博主 ＠數碼閒聊站 表示，HUAWEI Mate 70 Air 看起來屏幕在 6.9至7吋左右，是居中單孔等深四曲屏設計，並配備崑崙玻璃。 仔細觀察發現，HUAWEI Mate 70 Air 的中框沒有注塑斷點，加寬的電源鍵似乎支援側邊指紋識別。後置居中大圓鏡頭，影像能力估計不錯。整體來看，HUAWEI Mate 70 Air 是一款超大屏、超薄大電池的 Air 機型。 有網友進一步放出了 HUAWEI Mate 70 Air 的背部實拍圖，型號為 SUP-AL90，與電信終端產品庫中的 Mate 70 Air 型號一致。 結合網上爆料，HUAWEI Mate 70 Air 最高擁有 16GB RAM，出廠預裝鴻蒙OS 5.1 操作系統，支援升級至最新的鴻蒙OS 6 操作系統。可選擇曜金黑、羽衣白、金絲銀錦三款配色。 值得一提的是，預計 HUAWEI Mate 70 Air 會保留實體 SIM 卡插槽，並支援 eSIQooah.com ・ 20 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Shokz OpenFit 2+ 雙單元開放式耳機：音質、舒適度新門檻
Shokz OpenFit 2+ 作為全新旗艦款式，在音質表現、佩戴舒適度、操控便利性與電池續航力等層面，完美繼承了前代 OpenFit 2 的優異水準，同時升級加入 Dolby Audio 音效處理、無線充電功能，並推出兩種新穎色系供用家挑選。更吸引人的是，其售價維持與原版相同的 HK$1,599，性價比明顯提升，讓人更有購買慾望。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google 翻譯新增 Gemini AI 協助選項，速度雖慢但更準確且符合語境
Google 翻譯終於開始加強整合 Gemini 模型，新版本增設了翻譯模型選項，讓用家可以在常規的 Fast 模式和 Gemini 加持的 Advanced 模式中進行選擇，以滿足不同使用需求。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store
據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)infocast ・ 9 小時前
英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議
英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載
文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以Qooah.com ・ 20 小時前
pCloud 雙 11 超筍終身雲端空間大平賣！多間誇國企業都用，實力保證
文章來源：Qooah.com 近年來隨著手機拍攝檔案所佔用的空間日益增大，一段僅 2-3 分鐘的 4K 影片就可能佔用 4GB 容量（1TB = 1024GB），用戶對雲端儲存空間的需求也隨之提升。多數使用者為求方便，往往選擇按月付費的 Google Drive 或 iCloud 服務。然而，若希望避免每月支付高昂的雲端空間費用，不妨考慮來自瑞士的雲端儲存服務公司 pCloud。該公司即將推出雙 11 優惠活動，僅需 $199 美元（折合約 HK$1,546），即可購買終身使用的 1TB 雲端儲存空間，相當划算。 為何選擇 pCloud？ 或許有人會問，為何應選擇 pCloud 而非選擇以月費形式使用 Google Drive 等服務？關鍵在於 pCloud 只需一次性付款，即可終身使用。此外，pCloud 的客戶包括可口可樂、adidas、Nike、X、BMW 及蜆殼石油等跨國企業，其服務品質與穩定性備受肯定。正如同樣來自瑞士的瑞士銀行以信譽著稱，pCloud 憑藉其可靠性，成功吸引眾多國際企業選用其雲端儲存服務。 pCloud 在資料傳輸安全性方面表現出色，從用戶裝置傳輸至 pClQooah.com ・ 1 天前
1O1O及csl客戶以ViuTV觀看全運會直播可免數據用量
第十五屆全國運動會(十五運會/全運會)即將揭幕。由即日起至11月21日，十五運會舉行期間，香港電訊(06823.HK)旗下 1O1O 及 csl 月費服務計劃用戶透過 ViuTV 網上平台及 ViuTV 應用程式，包括 ViuTV 99台、96台及四個專屬數碼頻道，觀賞開幕禮、閉幕禮、賽事直播及賽事精華，可獲豁免本地流動數據用量。ViuTV 將全程轉播多項十五運會賽事，更推出多達四個專屬數碼頻道，緊貼港隊比賽進程。(BC)infocast ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 12 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
劉家良骨灰被盜 遺孀翁靜晶稱疑涉柬埔寨詐騙集團 指部分名人及富豪骨灰同樣遭竊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一代洪拳宗師、武術指導及導演劉家良的骨灰早前被盜，劉的遺孀翁靜晶今日（3 日）晚透過其 YouTube 節目《危險人物 2.0》證實，安放於沙田寶福山的劉家良骨灰於 8 月下旬被發現失竊。她形容事件令人髮指，懷疑與柬埔寨詐騙集團有關，並強調絕不會支付贖金。Yahoo新聞 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 8 小時前