輝達財報亮眼 激勵日韓股市大漲

中芯國際 (0981.HK)今 (18) 日在港股收高 1.44% 至每股 74 港元，因該公司近日稱產線非常滿，第三季產能利用率高達 95.8%，顯示訂單很多，產線是供不應求的狀態，但第四季財測目標未大幅調高的原因之一是手機市場現在記憶體特別緊缺，價格也漲得非常厲害，最後在急單方面，中芯國際承接了大量類比、存儲包括 NOR/NANDFlash、MCU 等急單，為保障交付，主動將部分非緊急手機訂單延後，這也造成手機業務佔比短期有所下降。

鉅亨網 ・ 1 天前