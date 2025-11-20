黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
輝達財報亮眼 激勵日韓股市大漲
（法新社東京20日電） 輝達（Nvidia）公布亮眼財報及其AI晶片「爆表」需求，激勵日本股市日經指數今天飆漲4%，韓國股市Kospi指數也大漲。
這家科技指標企業的獲利表現，預料將暫時緩解近期市場對科技股估值過高的憂慮。
東京股市早盤交易，日經225指數大漲4.00%至50480.87點；東證一部指數上漲2.63%至3331.10點。
首爾股市方面，Kospi指數也暴漲近3%。
輝達公布季度營收創新高達570億美元，獲利達319億美元。
輝達執行長黃仁勳表示：「Blackwell系列銷售爆表，雲端圖形處理器（GPU）已全部售罄。」
券商Monex表示，輝達「舒緩市場對半導體股的憂慮」。（編譯：徐睿承）
