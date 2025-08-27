輝達財報公布前 歐洲股市互有漲跌

如果您是一個勤力，而且對財務報告有點基本認識，午間業績其實有不少寶藏可發掘，因為大戶也在忙，而其他不努力的投資者更可能反向操作，為您提供了更多機會；相反，如果您不懂看財報，或者沒時間分析，便最好不要在午間業績公佈後開新倉買賣。

Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前