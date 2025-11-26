小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
輪候公屋｜綜合輪候時間維持5.1年 傳統公屋上樓要等5.5年
房屋局今日（26日）公布，截至今年9月底，過去12個月獲安排入住傳統公屋及簡約公屋人士，綜合輪候時間維持在5.1年。不過，傳統公屋的一般申請人，即家庭申請者及長者一人申請者，平均輪候時間不跌反升0.1年，即須輪候5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間，亦較上季升0.2年，至3.7年。
房屋局：約7,900宗一般申請個案獲安排入住公屋
房屋局表示，在今年第三季有多達約7,900宗一般申請個案，獲安排入住傳統公屋或簡約公屋，當中包括約1,600個新落成傳統公屋單位，約4,000個傳統公屋回收單位，以及約2,300個簡約公屋單位。當中，獲安排入住傳統公屋的申請人，超過八成半入住市區或擴展市區單位，房屋局形容「是非常受申請者歡迎的區份」。房屋局亦解釋，市區或擴展市區單位輪候時間，較新界長約兩年之多，故儘管今季已有近8,000個單位供應，綜合輪候時間卻只能維持在上季一樣的5.1年水平。
另一方面，入住簡約公屋的的輪候時間則明顯較短，自首個項目於今年第一季開始編配入住以來，獲安排入住的一般申請者的輪候時間平均僅為3.1年，在縮短公屋輪候時間上發揮了關鍵作用。
預計今年有約9,500個單位落成
房屋局表示，會繼續興建公屋，並積極推展餘下的簡約公屋項目，在今年預計會共有約9,500個單位陸續落成入伙，逐步邁向在2027/28年度前完成興建約3萬個簡約公屋單位的目標。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/輪候公屋-綜合輪候時間維持5.1年-傳統公屋上樓要等5.5年/622295?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
立法會選舉｜周大福集團推近500萬元優惠 憑投票心意卡可換現金券、餐飲折扣等｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，不少企業、食肆等近日相繼推出折扣優惠，呼籲市民投票。周大福集團今（26 日）宣布，響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」理念，鼓勵市民積極投票，憑投票後派發的「心意謝卡」，市民可於旗下多個業務享用特別優惠。總值約 487.7 萬元。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《港樓》美聯：樓價觸底回升訊號明確 十大屋苑平均呎價較低位最高升逾9%
差餉物業估價署公布10月份私人住宅售價指數，今年首十個月樓價則上升約1.76%，按月上升0.41%，是為自2021年後首次出現連升五個月的情況。美聯物業分析師岑頌謙指出，樓價觸底回升訊息明確，「美聯樓價指數」最新11月24日報131.92點，本年迄今樓價已錄2.96%的升幅，比起年內低位上升4.47%。隨著12月聯儲局進一步減息的預期升溫，加上年內港股市顯著上升、本港經濟持續改善，而且庫存量減少，以及租金破頂後有力續升等，不但增強部分用家轉租為買的意欲，亦吸引長線投資者積極入市，受惠多個利好因素驅動，全年樓價有機會達至預期的5%升幅，擺脫連續3年下跌走勢，加上租金破頂，今年全年勢出現四年來首次的「價租齊升」。AASTOCKS ・ 5 小時前
新一期綠置居即日起揀樓 九龍灣宏緻苑「樓王」開售約半小時售出(劉倩桐報道)
【Now新聞台】新一期綠置居今日開始揀樓，今期推售的九龍灣宏緻苑提供2576個單位，以市價6折出售。 在觀塘綠置居銷售辦事處，不少中籤申請人一早來揀樓。今期推售的九龍灣宏緻苑提供2576個單位，實用面積約193至466平方呎，以市價6折推售，售價介乎115萬至349萬，其中高層兩房的「樓王」開售約半小時已經售出。彩虹邨重建戶梁女士：「除了大之外，又是『樓王』，很難得的機會，環境相對好一點，以及都方便，有兩個地鐵站選擇。」因應彩虹邨及華富邨重建，受影響居民可優先揀樓。有中籤者表示，不擔心受樓市下行影響。彩虹邨重建戶李先生：「抽到已經很開心，不會擔心樓市下跌或上升，反正都是自己住，家裡每位成員都會支持或者分擔下，壓力不算太大。」房委會同時推售約270個重售綠置居單位，以及約350個租置計劃回收單位，早前收到約3.6萬份申請，超額認購13倍。房委會預計宏緻苑今年第四季完工，最快明年5月可入伙。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
小巴大王馬亞木家族5.65億中環中心全層 8年前接誠哥火棒 插水33%
核心商業區甲廈成交升溫，連錄指標個案。市場消息指，「小巴大王」家族馬亞木系統以5.65億元沽出中環中心高層全層予內地企業承接；另投資者袁天凡連同太太李慧敏，以2,730.6萬元購入中環美國銀行中心極高層單位作收租。更多消息：翻新完再重回舊主懷抱！英皇蝕賣灣仔中國華融大廈予華僑銀行 持貨12年賬蝕逾4億銀主盤大劈4.05億 恒生銀行3.21億沽環球大廈頂層相連戶 貶值56%創十五年新低資料顯示，是次為中環中心52樓全層，面積約25,695平方呎，成交價5.65億元，折合呎價約22,000元，交吉易手。該層屬高層樓面，景觀開揚。原業主持有人馬僑生表示，近期甲廈市況見改善，不少企業有意置業自用；現時售出1層後，仍持有中環中心8層全層待售。翻查資料，2017年財團以402億元購入中環中心多層，當時呎價約33,000元；以今次成交計，較購入價低約33%。近月中環中心已零星錄得承接，包括世茂（00813）創辦人許榮茂，早前以2.18億元沽出55樓3至8室，面積約10,859平方呎，呎價約20,000元。另一宗投資買賣，中環美國銀行中心35樓03室，面積約1,517平方呎，本月初以2,730.6萬元28Hse.com ・ 9 小時前
《績後》一文綜合券商於阿里巴巴(09988.HK)公布季業績後最新評級、目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)美股隔晚先升後跌2.3%，阿里巴巴-W(09988.HK)港股今早同樣低開2.4%報154港元，盤中曾低見153.4元一度下滑2.8%，半日收156元走低1.1%，成交額114.6億元。阿里巴巴管理層表示，電商客戶管理收入(CMR)主要受支付手續費與全站推技術影響，自去年9月起開始收取支付手續費，管理層預計下季電商CMR增速將會放緩。AASTOCKS ・ 6 小時前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 4 小時前
MIRROR聯乘SANRIO限定店安排混亂 IG出Story今日停派籌重新安排
MIRROR成軍7周年，最近有連串活動，當中包括其下公仔BABY MIRROR首次聯乘Sanrio Characters嘅公仔系列，噚日（25日）開始喺又一城設多個打卡位及限定店。據官方安排，噚日朝早9點開始派籌，大量鏡粉前往到限定店排隊拎籌，不過由於購物流程嚴重延遲，導致唔少有籌嘅鏡粉延遲甚至無法入場，人流管制安排欠佳，引發大批苦候多時嘅鏡粉鼓譟，現場情況一度混亂。晚上8時左右有人報警，執法人員到場，而MakerVille行政總裁金廣誠亦有到場了解事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
【A-1 Bakery】新會員送忌廉法式法蘭奇（即日起至30/11）
由即日起至11月30日，下載 A-1 Bakery 官方手機應用程式並登記成為「一般會員」，限時免費賞你迎新禮遇 — 「 忌廉法式法蘭奇 」電子優惠券 (價值 $18) ！YAHOO著數 ・ 1 小時前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 7 小時前
立法會選舉2025｜學校假期須「留人」投票？教育局：校方可行情況下善用時間、安排活動｜Yahoo
政府全力催谷立法會選舉，呼籲選民投票。不少學校借出場地作為票站，教育局應選舉管理委員會建議，將投票翌日 12 月 8 日訂為學校假期。學校變相在 12 月 6 至 8 日一連三日放假。據《Yahoo 新聞》了解，政府為鼓勵投票，向學校發出訊息，要求校方切法留住學生，避免家長帶子女外遊，留港投票。教育局表示，選舉日前的星期六及翌日的學校假期與其他學校假期一樣，並不等於學校停止運作，學校在可行情況下，可因應情況安排活動。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
創辦人陳永安離世 太興集團委任陳家強為董事會主席
太興集團(6811.HK)宣布，公司之執行董事陳家強現獲委任為董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以及公司之執行董事陳淑芳現獲委任為董事會副主席，並於2025年11月25日起生效。infocast ・ 1 天前
山口智子60歲才要開始認真？ 金髮客串《朝顔》全網尖叫！
山口智子，64年生的栃木人，從小爸媽離婚，她硬是跑回老家跟爺爺奶奶住，黏到不行。170公分大長腿，短大畢業後先去當活動女孩，誰知道這短髮酷妹後來直接變成全民大姐頭。Japhub日本集合 ・ 4 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映
香港電影業兩大傳說之一《風林山火》製作多時，今年終於上映。另一傳說《尋秦記》電影版宣傳片播出多時，今年終於都有上映消息。早前，古天樂曾表示電影將於明年上映，今日（26日），電影海報正式登場，並預告明年1月上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
蘇民峰開暑期風水班索價5萬每分鐘賺4位數？天價學費惹熱議
著名堪輿學家蘇民峰玄學知識豐富，多年來提供解決各種風水問題，例如住宅或辦公室風水、改名、流年命相、八字全相及公司改名等服務，全靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿。蘇民峰更於1986年開設蘇民峰教室，將風水命理知識發揚光大，直至教學後期覺得有點身心疲累，2011年停止公開授課，轉為私人教授。日前，蘇民峰於社交平台及命理風水網站發文分享「2026年暑期風水班」課程細節，其天價收費震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前