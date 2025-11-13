輪狀病毒腸胃炎小心病從口入

每年秋冬季節是病毒性腸胃炎的高峰期，輪狀病毒腸胃炎是其中一種，亦常發生在嬰幼兒身上。這疾病主要經由「糞口傳染」，患者會出現嘔吐和腹瀉的徵狀，雖然大多可以自行痊癒，但父母都不要掉以輕心，以免幼兒出現嚴重脫水，或出現併發症等。平日父母及幼兒經常保持衞生和清潔，是預防輪狀病毒腸胃炎最佳方法。

補充水份 自行痊癒

輪狀病毒腸胃炎的感染途徑是「糞口傳染」，如果不小心沾染附在糞便的輪狀病毒、進食被輪狀病毒污染的食物或水，或接觸受污染的物件表面，便有可能受到感染。最初的症狀好像感冒，但一、兩天後患者會出現嘔吐和腹瀉，一般持續數天。

治療方面，現時沒有特效藥可以立即治療輪狀病毒腸胃炎，只要患者沒有出現嚴重脫水情況，通常會自行痊癒，只有少數會引起一些併發症，例如：抽筋、壞死性腸炎、無菌性腸膜炎等。患者最重要是補充水份和電解質，患者不需要完全禁食，但在發病後二十四小時內，不宜進食固體食物及喝冰涼的飲料，以免刺激腸臟蠕動，令腹瀉更嚴重，又或一次過喝太多水，引起嚴重嘔吐。

飲食清淡 注意衞生

如果幾個月的大嬰兒感染輪狀病毒腸胃炎，有機會導致不能容易吸收牛奶，父母可以沖稀牛奶的濃度，或用不含乳糖的止瀉奶粉。七至八個月以上的嬰兒，可以吃稀爛的稀飯、白煮麵條、鬆軟的吐司、饅頭或麵包；至於幼兒，最好進食清淡和簡單的食物，加快腸胃康復。另外，父母可以記錄幼兒的排便次數、硬度、顏色和氣味等資料，方便醫生診斷。

要預防輪狀病毒腸胃炎，除了注意幼兒的個人衞生之外，父母給幼兒進食的食物和飲料，亦要清潔和新鮮；由於病毒主要經由人手傳入體內，所以父母沖奶和餵奶前，一定要徹底清潔雙手及所用的物品，例如：奶瓶等亦要消毒和乾淨。另外，保持家居環境的清潔和衞生，例如：地板要經常清洗，並保持室內空氣流通，以減少病菌滋生同樣重要。

以上部份資料由註冊護士整理，經香港大學名譽助理教授何寶琪醫生審批