輸入侍應廚師外勞施限制 政府：若其他行業濫用會採相同做法

【on.cc東網專訊】港府昨日(17日)發布新一份施政報告，行政長官今日(18日)出席立會答問會，回應議員質詢。勞工界議員周小松關注，為何政府只挑選2個侍應和初級廚師施加輸入勞工限制。政府說，這兩個工種佔輸入勞工的差不多一半，如有效，會採納並應用在其他工種，並動態監測。政府說已經要求勞福局，搜集資料作報告，日後發現其他行業濫用，當局會採納相同做法。

法律界議員林新強關注，政府會否考慮外判律政府工作，讓更多律師協助政府進行改革。政府說在仲裁調解方面做了很多工作，律政司一直有將案件外判予外間律師，認為是好的政策。政府說現有機制已經可以在適當的案件聘請業界代表，政府會不斷探討如何加大力度。

議員梁文廣關注，當局會否考慮將綠置區提前列入資助出售房屋規劃，減少細單位供應；以及在新發展區興建更大、更多配套的單位。政府說房屋是事情的重中之重，現時公屋輪候時間是5.1年，政府的下一個目標是4.5年，但最好的是「樓等人」。政府說有簡約公屋等工作，讓水深火熱的人士能更快。政府又說未來5年居屋供應會增加超過一半，市民買居屋的機會會增加，讓公屋流轉、一石二鳥。

議員林琳關注為何「高級公務員問責制」，被改為「部門首長問責制」，指出市民或認為問責範圍會由常秘下降至署長。政府表示，施政報告有解釋，指出若然打仗必然是管理將軍，由將軍管理將令。若然每個部門首長都做好管理，即每個將軍的兵都能打勝仗，大元帥必定是管將軍。政府說政策是由司局長制訂，常秘是協助他們制定，因此政策制定歸於司局長和政府；執行歸於部門、前線。

