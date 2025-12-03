宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
輸入勞工取代本地工人 酒樓遭制裁禁請外勞2年
【on.cc東網專訊】勞工處今日(3日)公布，對展能集團有限公司經營盈苑(酒樓)實施行政制裁，由2025年12月1日起撤銷該公司就「補充勞工優化計劃」獲發的輸入勞工原則性批准及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。
勞工處早前接獲投訴，指上述公司經優化計劃聘用輸入勞工後解僱本地工人。經調查後，勞工處確定該公司違反優化計劃的規定，故此施加行政制裁。
計劃訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守優化計劃的規定，包括優先聘用本地勞工。如需裁員，僱主必須先裁減輸入勞工。
