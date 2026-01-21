輸入外勞｜餐飲業申請月減百宗 去年569名僱主涉聘非法勞工被捕 按年升一成｜Yahoo

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
【Yahoo 新聞報道】補充勞工優化計劃去年9月實施新規定，申請輸入侍應生及初級廚師須同時進行的本地招聘，由4星期延長至6星期，本地與外勞人手比例應為2比1。勞工及福利局局長孫玉菡今（21日）回覆議員質詢時指，餐飲業申請宗數實施新規後，每月平均減少約100宗申請。打擊黑工方面，入境處去年進行19,980次執法行動，拘捕569名僱主，增幅按年升一成。
勞工處行政制裁24名僱主
去年9月18日起，當局收緊補充勞工優化計劃，除延長本地招聘時間，亦要求本地全職侍應生和初級廚師與輸入勞工比例為 2 比 1。勞福局指，餐飲服務業的輸入勞工申請宗數明顯回落，由實施前每月平均近370宗，下降至每月平均約260宗。
獲批人數方面，侍應生及初級廚師每月平均分別減少 8% 及 44.6%，至約560人及310人。
截至2025年12月31日，當局共接獲832宗有關補充勞工優化計劃投訴，包括懷疑僱主以外勞取代本地僱員，不符合相關人手比例等。勞工處同期共向24名違反《僱員補償條例》、職業安全及健康法例、《入境條例》或優化計劃規定的僱主施加行政制裁，包括撤銷22名僱主已獲得的輸入勞工批准和拒絕處理隨後兩年的申請；及中止處理2名僱主已提交的申請及拒絕處理隨後一年提交的申請。
被捕黑工主要從事餐飲裝修
打擊非法勞工行動方面，去年共有1,264名非法勞工及569名僱主被捕，主要從事與餐飲或裝修行業有關的工作。過去3年被定罪的非法勞工大部分被判監，刑期由6天至23個月不等；被定罪的僱主大部分被判監或罰款，監禁刑期由28天至19個月不等，罰款金額則由1000元至10萬元不等。
至於涉及駕車載客的非法勞工，警方過去三年針對「白牌車」的執法行動中，共拘捕11名非法勞工，並以「串謀詐騙」等罪名拘捕11名涉嫌協助非法勞工透過網約車平台非法在港工作的人士。
