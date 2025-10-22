不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
輸入外勞｜ 餐飲、住宿服務業2年獲批逾3.7萬人 申請被拒涉44人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府自 2023 年 9 月起推行「補充勞工優化計劃」，暫停原有26個職位類別及非技術或低技術職位不得輸入勞工規定。勞工及福利局今（22日）回應立法會議員質詢指，計劃推行至今年 9 月，兩年間餐飲服務業及住宿服務業分別獲批輸入35,589人和2,102人，期間有10宗餐飲服務業的申請被拒，涉及44名輸入勞工，沒有住宿服務業的申請被拒。
勞福局指，截至今年 9 月優化計劃共接獲7 932宗餐飲服務業申請、223宗住宿服務業申請。有10宗餐飲服務業的申請被拒，主要原因包括未能符合全職本地僱員與輸入勞工的2 比 1 人手比例規定，或僱主有不良紀錄。
截至今年 8 月，經「補充勞工計劃」／優化計劃」仍在港工作的餐飲、住宿服務業外勞人數分別為16 622 名及 547 名。
勞工處轉介成功率僅約 8.2%
優化計劃僱主須按規定進行本地公開招聘，勞工處會轉介本地求職者進行面試。截至今年 9 月，勞工處分別就餐飲、住宿服務業作出 1 257 宗及 441 宗就業轉介，僅 107 名及33名求職者獲聘，整體就業轉介成功率僅約 8.2%。
為加強保障本地工人優先就業，勞工處自今年 6 月起共進行324次巡查，當中大部分僱主符合人手比例的規定，處方現正就有初步資料顯示未符人手比例個案作進一步調查。此外，處方按違規風險要求超過150名餐飲服務業僱主申報相關人手比例及僱員資料，暫未發現違規個案。
勞福局指，今年首九個月接獲 225 宗餐飲服務業懷疑外勞取代本地僱員投訴，不符合人手比例規定投訴有 85 宗；今年首九個月涉及住宿服務業的投訴有 3 宗，其中一宗為懷疑外勞取代本地僱員。勞工處早前指，已完成調查所有2023、2024 年接獲的個案，暫僅 1 宗投訴成立。
