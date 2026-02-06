【轉季作病喉嚨痛?】錯用偏方治標不治本 藥劑師拆解關鍵殺菌成分

每逢轉季，天氣忽冷忽熱，加上感冒高峰期夾擊，病毒容易傳播！很多人當感到喉嚨乾涸、痕癢或微痛，往往會當作輕微「作病」，以為過幾天就會自然好轉。註冊藥劑師 Brian Chan 指出，事實上高達 90% 的喉嚨痛是由病毒感染引起，其中包括流感病毒、冠狀病毒或腺病毒等等¹。

偏方迷思：鹽水、蜜糖真的能殺菌？

不少人在初起「作病」時，都會習慣先嘗試民間偏方。然而，註冊藥劑師 Brian 提醒，用錯方法隨時令病情惡化：

鹽水 / 蜜糖水：主要提供舒緩作用，並不含藥性，無法真正殺滅病毒與細菌 。 普通潤喉糖：大多僅含草本成分，只能舒緩不適感，缺乏殺菌功效 。 食雪糕：只透過低溫達到收縮血管、短暫減輕疼痛，有機會引起咳嗽。

Brian 表示，如果只治標而不治本，容易因為暫時的舒緩，而誤以為自己已經康復，當病毒在口腔內大量聚集而未得到即時處理，便可能錯過治療的黃金關鍵期，導致病情加重 。Brian 建議挑選具備醫學級功效的活性成分，在「作病」初期及早抑制病菌，達到治標又治本的效果！

藥劑師推薦：醫學級成分 PVP-I 從根源殺菌 擊退喉嚨痛

要有效對抗傷風感冒引起的喉嚨痛，很多人都會選購喉嚨噴劑或潤喉糖，藉此舒緩喉嚨痛不適，Brian 提醒選擇産品時可以留意産品的配方成份，應選用含 PVP-I（聚維酮碘）的殺菌產品。

Brian 補充指，PVP-I 是一種擁有廣泛殺菌能力的醫學級成分，經證實能一次過殺滅超過 99.99% 可能引致口腔及喉嚨感染的病毒、細菌及真菌*。相較於其他常見的口腔殺菌劑，PVP-I 的殺菌範圍更廣，且能在 30 秒內快速起效殺菌*，直擊喉痛根源 。

BETADINE® 必妥碘® 喉嚨及口腔系列：全方位守護

「必妥碘®喉嚨噴霧」專為感冒初期而設，噴嘴設計能將藥力直接噴射至喉嚨黏膜患處，一噴必妥！擊退傷風感冒的喉嚨痛，並有效舒緩喉嚨痛、吞嚥困難、乾燥感、聲音沙啞、發紅、腫脹及異物感等七大不適症狀²，且味道清新，方便隨身攜帶使用。

BETADINE®必妥碘®喉嚨噴霧 50ml，可擊退傷風感冒引起的喉嚨痛及舒緩喉嚨七大不適症狀²。

而「必妥碘®冰涼消毒漱口水」則適合居家日常使用，能達到 360 度深入殺菌無死角的效果，除了擊退傷風感冒引起的喉嚨痛外，亦有效舒緩痱滋、牙肉腫痛及口腔炎等，不會造成牙齒或舌頭染色³ ⁴。

必妥碘®冰涼消毒漱口水125ml /250ml，可殺滅潛伏在口腔黏膜、牙齦、舌面及喉嚨的致病源。

BETADINE® 必妥碘® 喉嚨噴霧 BETADINE® 必妥碘® 冰涼消毒漱口水 主要成分 聚維酮碘 (PVP-I) 0.45% w/v 聚維酮碘 (PVP-I) 1% w/v 產品規格 50ml 噴霧裝 125ml 或 250ml 瓶裝 功效 特點 銷售點 萬寧、屈臣氏、松本清、龍豐及各大註冊藥房有售 。

Brian 強調，感冒症狀通常從喉嚨痛開始，面對轉季易病期，保持口腔衛生與正確的用藥觀念至關重要；一旦出現「作病」徵兆時，切勿單靠偏方！當感到喉嚨開始出現乾痕不適症狀時，應秉持「及早採取行動，及早有效應對」的原則，選擇具備實證殺菌功效的產品來守護健康 。

