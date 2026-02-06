黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
【轉季作病喉嚨痛?】錯用偏方治標不治本 藥劑師拆解關鍵殺菌成分
每逢轉季，天氣忽冷忽熱，加上感冒高峰期夾擊，病毒容易傳播！很多人當感到喉嚨乾涸、痕癢或微痛，往往會當作輕微「作病」，以為過幾天就會自然好轉。註冊藥劑師 Brian Chan 指出，事實上高達 90% 的喉嚨痛是由病毒感染引起，其中包括流感病毒、冠狀病毒或腺病毒等等¹。
偏方迷思：鹽水、蜜糖真的能殺菌？
不少人在初起「作病」時，都會習慣先嘗試民間偏方。然而，註冊藥劑師 Brian 提醒，用錯方法隨時令病情惡化：
鹽水 / 蜜糖水：主要提供舒緩作用，並不含藥性，無法真正殺滅病毒與細菌 。
普通潤喉糖：大多僅含草本成分，只能舒緩不適感，缺乏殺菌功效 。
食雪糕：只透過低溫達到收縮血管、短暫減輕疼痛，有機會引起咳嗽。
Brian 表示，如果只治標而不治本，容易因為暫時的舒緩，而誤以為自己已經康復，當病毒在口腔內大量聚集而未得到即時處理，便可能錯過治療的黃金關鍵期，導致病情加重 。Brian 建議挑選具備醫學級功效的活性成分，在「作病」初期及早抑制病菌，達到治標又治本的效果！
藥劑師推薦：醫學級成分 PVP-I 從根源殺菌 擊退喉嚨痛
要有效對抗傷風感冒引起的喉嚨痛，很多人都會選購喉嚨噴劑或潤喉糖，藉此舒緩喉嚨痛不適，Brian 提醒選擇産品時可以留意産品的配方成份，應選用含 PVP-I（聚維酮碘）的殺菌產品。
Brian 補充指，PVP-I 是一種擁有廣泛殺菌能力的醫學級成分，經證實能一次過殺滅超過 99.99% 可能引致口腔及喉嚨感染的病毒、細菌及真菌*。相較於其他常見的口腔殺菌劑，PVP-I 的殺菌範圍更廣，且能在 30 秒內快速起效殺菌*，直擊喉痛根源 。
BETADINE® 必妥碘® 喉嚨及口腔系列：全方位守護
「必妥碘®喉嚨噴霧」專為感冒初期而設，噴嘴設計能將藥力直接噴射至喉嚨黏膜患處，一噴必妥！擊退傷風感冒的喉嚨痛，並有效舒緩喉嚨痛、吞嚥困難、乾燥感、聲音沙啞、發紅、腫脹及異物感等七大不適症狀²，且味道清新，方便隨身攜帶使用。
而「必妥碘®冰涼消毒漱口水」則適合居家日常使用，能達到 360 度深入殺菌無死角的效果，除了擊退傷風感冒引起的喉嚨痛外，亦有效舒緩痱滋、牙肉腫痛及口腔炎等，不會造成牙齒或舌頭染色³ ⁴。
BETADINE® 必妥碘® 喉嚨噴霧
BETADINE® 必妥碘® 冰涼消毒漱口水
主要成分
聚維酮碘 (PVP-I) 0.45% w/v
聚維酮碘 (PVP-I) 1% w/v
產品規格
50ml 噴霧裝
125ml 或 250ml 瓶裝
功效
特點
銷售點
萬寧、屈臣氏、松本清、龍豐及各大註冊藥房有售 。
Brian 強調，感冒症狀通常從喉嚨痛開始，面對轉季易病期，保持口腔衛生與正確的用藥觀念至關重要；一旦出現「作病」徵兆時，切勿單靠偏方！當感到喉嚨開始出現乾痕不適症狀時，應秉持「及早採取行動，及早有效應對」的原則，選擇具備實證殺菌功效的產品來守護健康 。
【銷售點】
於萬寧 、屈臣氏、HKTVmall、松本清、龍豐及各大註冊藥房有售
HKTVmall : https://bit.ly/betadine_hktv-mall
想了解更多產品詳情 :
官方網站︰https://hk.betadine.global/zh/hk/home
Facebook︰https://www.facebook.com/Betadinehk
*Results derived from the in-vitro study conducted using PVP-I products. Tan EL, et al. GMS hygiene and infection control. 2021;16:1-11.
1 Worrall G. Acute sore throat.Can Fam Physician. 2011;57(7):791-794.
2 Ogawa K, et al. Journal of New Remedies & Clinics, 1995; 44:242-256.
3 Tut OK, et al. J Public Health Dent. 2010;70:(3)249-252
4 Kövesi G. Fogorv Sz. 1999;92(8):243-250.
5 Kanagalingam J, et al. 2015;69(11):1247-56.
