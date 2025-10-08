轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

白露後，有無覺得皮膚特別乾燥？好多人會因為皮膚乾燥而痕癢。想解決轉季痕癢的話，註冊中醫師楊明霞博士，為大家介紹一些食材，幫助大家預防乾燥所導致的痕癢問題。

（Getty Images）

皮膚乾燥的原因，先了解皮膚結構

皮膚的結構就像三文治，首先有表皮層，之後有真皮層、皮下脂肪組織。表皮層上有角質層，如果角質層水分大概有20-30%的話，就不會感到皮膚乾燥。相反，如果角質層水分少於10-20%的話，就會覺得異常乾燥。

乾燥的問題除了有時容易有乾紋，或者皮膚痕癢外，有時嚴重就會引發濕疹。大家要注意，平時洗澡時間盡量維持在2-3分鐘。當你越洗就越乾，越乾就越痕，所以建議洗澡時間維持在2-3分鐘左右。梘液的話，最好只塗自己腋下、下身位置，其實特別乾的位置，盡量只用清水洗就可以。

廣告 廣告

如果痕癢的話，在局部乾燥的皮膚可以塗油潤的乳液，或者天然的植物油，都可以令角質層表面沒有那麼容易乾燥而導致痕癢。

（Getty Images）

秋日潤燥湯介紹，養好肺、脾、腎

關於潤燥湯水，楊醫師向大家推介這款「秋日潤燥湯」，有助改善秋天所帶來的乾燥性痕癢。如果要令皮膚不乾的話，在中醫角度，要知道如何去養肺、脾、腎。在中醫角度，肺主皮毛，當肺氣強，皮膚會有正常的保濕功能。如果脾胃強，運化功能正常的話，養分和水分會去到皮膚，會令皮膚更加潤澤。

腎主水，腎有助我們改善我們身體水分的代謝循環，當腎氣足，我們就沒有乾燥的問題。所以為何年紀大的人，好多時會皮膚乾燥，是因為腎氣弱而導致皮膚乾燥性痕癢。想了解更多如何養肺、脾、腎，達至皮膚減低乾燥問題，在影片2:50秒開始收看，楊醫師會為大家介紹「秋日潤燥湯」。

==========

10月份的講座詳情如下：

身心之養講座

題目：令身心靈年輕10年的秘訣

日期：10月18日

時間：下午五點至六點

地點：香港銅鑼灣恩平道48號恩平中心21樓瑤池漢方醫療中心

報名方法：請短訊至瑤池漢方慈善基金聯絡電話9688 6535報名。

*如有任何查詢，請致電3462 6688。

==========

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

==========

中醫養生專欄：

轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

「美白」、「淡斑」中醫師教你天然方法！解析色斑背後原因：壓力大都會易有色斑｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

「快樂」的定義是什麼？遊「不丹」所體會的5大「快樂原因」：周末不加班去行山、人口密度低減少磨擦｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/