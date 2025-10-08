德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
轉季皮膚乾燥痕癢，甚至引發濕疹？中醫教天然食療解決轉季痕癢｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
白露後，有無覺得皮膚特別乾燥？好多人會因為皮膚乾燥而痕癢。想解決轉季痕癢的話，註冊中醫師楊明霞博士，為大家介紹一些食材，幫助大家預防乾燥所導致的痕癢問題。
皮膚乾燥的原因，先了解皮膚結構
皮膚的結構就像三文治，首先有表皮層，之後有真皮層、皮下脂肪組織。表皮層上有角質層，如果角質層水分大概有20-30%的話，就不會感到皮膚乾燥。相反，如果角質層水分少於10-20%的話，就會覺得異常乾燥。
乾燥的問題除了有時容易有乾紋，或者皮膚痕癢外，有時嚴重就會引發濕疹。大家要注意，平時洗澡時間盡量維持在2-3分鐘。當你越洗就越乾，越乾就越痕，所以建議洗澡時間維持在2-3分鐘左右。梘液的話，最好只塗自己腋下、下身位置，其實特別乾的位置，盡量只用清水洗就可以。
如果痕癢的話，在局部乾燥的皮膚可以塗油潤的乳液，或者天然的植物油，都可以令角質層表面沒有那麼容易乾燥而導致痕癢。
秋日潤燥湯介紹，養好肺、脾、腎
關於潤燥湯水，楊醫師向大家推介這款「秋日潤燥湯」，有助改善秋天所帶來的乾燥性痕癢。如果要令皮膚不乾的話，在中醫角度，要知道如何去養肺、脾、腎。在中醫角度，肺主皮毛，當肺氣強，皮膚會有正常的保濕功能。如果脾胃強，運化功能正常的話，養分和水分會去到皮膚，會令皮膚更加潤澤。
腎主水，腎有助我們改善我們身體水分的代謝循環，當腎氣足，我們就沒有乾燥的問題。所以為何年紀大的人，好多時會皮膚乾燥，是因為腎氣弱而導致皮膚乾燥性痕癢。想了解更多如何養肺、脾、腎，達至皮膚減低乾燥問題，在影片2:50秒開始收看，楊醫師會為大家介紹「秋日潤燥湯」。
==========
10月份的講座詳情如下：
身心之養講座
題目：令身心靈年輕10年的秘訣
日期：10月18日
時間：下午五點至六點
地點：香港銅鑼灣恩平道48號恩平中心21樓瑤池漢方醫療中心
報名方法：請短訊至瑤池漢方慈善基金聯絡電話9688 6535報名。
*如有任何查詢，請致電3462 6688。
==========
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
==========
中醫養生專欄：
轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
「美白」、「淡斑」中醫師教你天然方法！解析色斑背後原因：壓力大都會易有色斑｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
「快樂」的定義是什麼？遊「不丹」所體會的5大「快樂原因」：周末不加班去行山、人口密度低減少磨擦｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
高海寧激氣鬧爆！米蘭百年老店20歐元牛油果多士中伏？連環出兩個IG Story炮轟極難食
高海寧經常周圍飛，上周就趁著工作空檔時間，遠赴米蘭來趟一個人的旅行！旅行當然最希望能夠食到美食，可是旅程中往往都會出現中伏的餐廳。高海寧連環出兩個IG Story，鬧爆位於米蘭長廊的某間老牌意菜餐廳，不但影響胃口，更是影響心情！想知道哪間餐廳惹怒高海寧？馬上看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 23 小時前
韓劇《許願吧，精靈》對白惹辱華嫌疑 Netflix重新翻譯並已修正簡體版字幕
Netflix本月播放的原創韓劇《許願吧，精靈》成為不少劇迷煲劇之選，不過有內地劇迷觀看時，指當中的一句台詞有辱華嫌疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《龍與地下城》玩足43年 破健力士世界紀錄(有片)
世界知名遊戲、角色扮演桌上遊戲《龍與地下城》(Dungeons & Dragons, D&D)又添一項相關的健力士世界紀錄。1982年4月25日，來自加拿大、當年僅得十多歲的少年Robert Wardhaugh擔任地下城主，與好友Jeff Golding所扮演的戰士展開稱為「The Game」的冒險遊戲am730 ・ 15 小時前
中秋節後腸胃脹氣、冒痘又睡不好？中醫揭身體5大警訊，教你4招降火排濕
中秋連假烤肉、月餅吃多了，許多人回到工作日就出現腸胃脹氣、消化不良、嘴破冒痘、喉嚨痛、甚至睡不好、排便不順的情況。中醫認為，這是飲食失調、濕熱內生的典型表現。姊妹淘 ・ 1 天前
2025秋冬有趣可愛美妝大賞！LUSH怪物泡澡、BOTANIST番茄香洗髮沐浴、ORBIS三麗鷗聯名，超萌新品全盤點！
Part 1. LUSH：自組怪物泡澡夥伴！51區外星蛋寶降落浴缸準備好進入一場讓你「毛骨悚然」卻又「可愛爆擊」的護理時光了嗎？時尚美妝界的搞怪大師 LUSH 率先推出 2025 年萬聖節限定系列，這次不只帶來視覺驚喜，更邀請你開啟自由搭配的裝扮模式，用充滿巧思的沐浴小夥伴，為秋...styletc ・ 1 天前
意粉食譜｜卡邦尼意大利長通粉
2025首個小週末係要一点点儀式感的於做了-卡邦尼意大利長通粉 用759的呢包二人份方便包做出來，不錯呢，份量好足自己再加DD料就是大菜Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
《進擊的巨人》粉絲們終於有機會沉浸於巨人世界！「進擊的巨人展FINAL ver. HONGKONG」巡迴展於9月9日至10月26日期間強勢登陸香港啟德雙子匯！場內設有8大專區，展出近200幅原畫手稿、展品，包括從天而降的巨人場景、9米巨型螢幕巨人大戰等經典場景，還可在場內入手香港首賣商品！想入場一探巨人世界，可以在Trip.com、Klook、KKday入手，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
愛情中最需要崇拜感星座TOP4：獅子自信要你灌溉、「這星座」希望你眼裡只有他
在愛情裡，有些人需要安全感，有些人需要陪伴感，而有些星座，則最需要「崇拜感」。他們談戀愛時，渴望被另一半當成英雄、女神，想要被仰望、被欣賞，因為這樣才會讓他們覺得自己在這段感情中是獨特且無可取代的。一起來看看，哪些星座在愛情裡最需要「崇拜感」吧！bella儂儂 ・ 1 天前
英國經香港分銷失竊手機集團已被搗破！警方行動片段曝搶機、洗白方式、轉售利潤
早前已經有多番報導指有不少英國失竊的智能手機，最終落地中國內地和香港進行分銷。英國倫敦警察廳最新釋出影片，說明他們如何搗破這宗涉案手機規模疑達四萬部、英國史上最大手機盜竊與走私案。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
一穿羊水就開直播 女實況主拍生仔8.5小時(有片)
全球最大遊戲直播平台Twitch周三(8日)一名美國女實況主Fandy在社交平台宣佈「羊水破了」，隨即開直播，將自己完整的分娩過程搬上螢幕，歷經約8.5小時，直至她順利誕下健康寶寶，直播最高同時在線人數突破2.7萬，被形容是Twitch創立以來最特殊的一場直播。 綜合報道，Fandy於8日上午近8時，突然在社交平am730 ・ 16 小時前
話題精品聯名太燒心！鬼塚虎× Versace夢幻聯乘、這雙鞋根本高訂級，A.P.C. × MJ獨家首賣地點曝光
精品話題聯名：鬼塚虎 × Versace 夢幻登場、推2026春夏聯名系列Onitsuka Tiger鬼塚虎正式發表與Versace的全新聯名合作，作為2026春夏系列的重要亮點，更是Versace新任創意總監DarioVitale的驚喜首秀，一出手就選擇用鞋說話，氣場全開！ 這雙話題之作選在Versace 2026春...styletc ・ 14 小時前
可麗餅店員如何變身天皇？塩野瑛久的驚人星途揭秘！
塩野瑛久，這個1995年1月3日出生於東京、成長於神奈川的30歲帥哥，175公分的挺拔身形配上那抹壞壞的笑，簡直天生要當偶像！Japhub日本集合 ・ 1 天前
東京萬聖節怎麼玩？三大活動一次看：黑魔法甜點、角色扮演、貓咪遊行
東京哈利波特影城推萬聖節「黑魔法甜點」位於練馬區的「東京華納兄弟哈利波特影城」自9月18日起，推出以黑魔法（Dark Arts） 為主題的萬聖節限定甜點。以黑暗魔法的形象為靈感，整體色調深沉，並大量使用巧克力，融合糖果、可麗餅、巧克力豆等不同口感元素，打造出「黑暗卻甜...styletc ・ 1 天前
麵包食譜｜簡單吞拿魚芝士麵包
【COOKING BUBU】簡單吞拿魚芝士麵包！ 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/4L2pHnQ1ZrsCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
【日本女生瘋搶】SNIDEL HOME×Care Bears™、PEACH JOHN×MARY QUANT聯名登場！超萌內睡衣可愛到尖叫
SNIDEL HOME × Care Bears™ “sweet celebrations”可愛爆表！療癒熊熊陪妳度過夢幻居家時光為慶祝品牌成立五週年，SNIDEL HOME特別邀請「Care Bears™」共同打造聯名系列，以五隻繽紛角色為靈感，推出居家服、針織單品、睡衣、毛毯與配件等共十餘款單品。全系列採用蓬鬆...styletc ・ 15 小時前
陳蕾新歌〈空無之地〉的「放下」哲理，在時不與我時盡情放手：雙手空空，才能推開一扇窗
陳蕾的作品大多由自己包辦曲詞，而她所寫的歌詞中不時都和人生哲理相關。八月底的作品〈空無之地〉，描述的是一個時不與我時的困局，如何放手，才能迎來新篇章的態度。放手的部分適用於職場機遇、愛情，以至親情，毋需太快套用實際情況，不妨一邊聽音樂，一邊自觀。Yahoo Style HK ・ 1 天前
麥維迪夫讚錢亮拿：Big 3以外最難應付
【Now Sports】麥維迪夫復仇成功，在上海大師賽打敗錢亮拿後，大讚對方後生可畏。俄羅斯名將麥維迪夫（Daniil Medvedev）周三以7:6（8:6）、6:7（1:7）及6:4力挫美國小將錢亮拿（Learner Tien），晉身賽事8強之餘，報卻早前在中國公開賽4強被對手拍出局的一戰之仇。他賽後對19歲的錢亮拿予以極高評價。「他是一名令人難以置信的網球手。撇開Big 3，他也許是我所遇過最難應付的對手。」雖然麥維迪夫並沒明言，但相信他所指是往日遇過的費達拿、拿度及祖高域。麥維迪夫晉級後，將與迪文拿奧爭入賽事4強，後者同日較早時面對葡萄牙的波捷斯，雖然首盤苦戰，最後仍能以直落兩盤7:5、6:2獲勝。now.com 體育 ・ 20 小時前
敏感肌女孩別怕化妝！學會「日常穩膚」→「舒緩打底」→「溫和卸妝」3步驟，妝感服貼不反紅！
YSL「極效活萃水感穩膚乳」：打造貼妝穩膚底，肌膚不再鬧脾氣敏感肌上妝前，膚況穩定就是一切！YSL的《極效活萃水感穩膚乳》又被暱稱為#調皮乳的原因，就是因為它裏頭蘊含有高達96%天然植萃成分的「穩膚金三角」：夜光仙人掌金萃油喚醒代謝、α-葡聚醣+維他命B5複合物舒緩泛紅...styletc ・ 14 小時前
Sonos Ace 史低，HK$2,330 購 AirPods Max 平替之選｜Amazon Prime Day 2025
Sonos 頭戴式耳機 Ace 自推出以來，憑藉其出色的音質表現和精緻的工藝設計，在高端耳機市場佔有一席之地。如今 Amazon 推出優惠，直降至 US$299，約合 HK$2,330 為歷史最低。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品！Yahoo Style HK ・ 16 小時前