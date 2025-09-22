轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

原來轉季會容易脫髮？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家食療方法幫助預防轉季脫髮問題。

（Getty Images）

為什麼轉季會脫髮呢？其實和日照時間、濕度和溫度的轉變有關。日照時間的改變，會令身體的甲狀腺分泌和皮質醇的分泌改變。這兩種荷爾蒙如果有改變的話，會直接令到皮脂腺分泌比較旺盛，就會有脂溢性的脫髮。再者是秋天的天氣，相對地涼和乾，皮脂腺亦因為這樣而有刺激，所以會有脫髮的情況。

頭髮毛囊的生長週期，有分生長期、休止期和退化期。生長期的頭髮，大概是在兩年至五年之間，頭髮會慢慢生長。一般來說，8成以上的頭髮都在生長期內，不會有脫髮的情況。接下來就到休止期，休止期的頭髮主要是兩至三個星期，之後就到退化期。退化期的話，大部分都是兩至三個月就完成。

（影片圖片）

如果脫髮的情況是維持兩至三個月，而頭髮特別稀薄的話，就要正視了。因為那段時間其實已經超過了休止期和退化期。如果休止期和退化期的頭髮超過了兩成以上，其實都會有脫髮的情況。

皮脂腺分泌太多的話，血液供養沒那麼好的話，就會導致脫髮。歸根究底，首先我們要注重洗頭的過程，洗頭不可以太頻密。最緊要是洗的過程中所用的洗頭水要先乳化，之後洗乾淨。過度洗頭髮的話，都會導致皮脂腺分泌過多而脫髮。

（Getty Images）

另一方面是從內部著手，因為皮膚的情況其實是內部體質的反映。當體質改變時，脫改的情況都會因應改善。要根治轉季脫髮的話，要從腎和血氣著手。

如果要養髮，首先要養肝腎，因為肝主藏血、腎其華在髮，養腎就等於養頭髮。另一方面，血之餘為髮，如果有脫髮現象，就要補血氣。

以下是關於養髮食療分享以改善腎氣、血氣，來預防轉季脫髮。「轉季養髮湯」，材料有當歸、螺頭、蝦皮、紅花生和黃精，影片可以由4:46開始收看。

Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師

中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。

網站：楊明霞醫師 Facebook

專欄頁：《醫言窈窕》

