樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
轉季容易脫髮？中醫教3個頭髮毛囊的生長週期，推介「轉季養髮湯」養髮食療湯水預防轉季髮絲危機｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
原來轉季會容易脫髮？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家食療方法幫助預防轉季脫髮問題。
為什麼轉季會脫髮呢？其實和日照時間、濕度和溫度的轉變有關。日照時間的改變，會令身體的甲狀腺分泌和皮質醇的分泌改變。這兩種荷爾蒙如果有改變的話，會直接令到皮脂腺分泌比較旺盛，就會有脂溢性的脫髮。再者是秋天的天氣，相對地涼和乾，皮脂腺亦因為這樣而有刺激，所以會有脫髮的情況。
頭髮毛囊的生長週期，有分生長期、休止期和退化期。生長期的頭髮，大概是在兩年至五年之間，頭髮會慢慢生長。一般來說，8成以上的頭髮都在生長期內，不會有脫髮的情況。接下來就到休止期，休止期的頭髮主要是兩至三個星期，之後就到退化期。退化期的話，大部分都是兩至三個月就完成。
如果脫髮的情況是維持兩至三個月，而頭髮特別稀薄的話，就要正視了。因為那段時間其實已經超過了休止期和退化期。如果休止期和退化期的頭髮超過了兩成以上，其實都會有脫髮的情況。
皮脂腺分泌太多的話，血液供養沒那麼好的話，就會導致脫髮。歸根究底，首先我們要注重洗頭的過程，洗頭不可以太頻密。最緊要是洗的過程中所用的洗頭水要先乳化，之後洗乾淨。過度洗頭髮的話，都會導致皮脂腺分泌過多而脫髮。
另一方面是從內部著手，因為皮膚的情況其實是內部體質的反映。當體質改變時，脫改的情況都會因應改善。要根治轉季脫髮的話，要從腎和血氣著手。
如果要養髮，首先要養肝腎，因為肝主藏血、腎其華在髮，養腎就等於養頭髮。另一方面，血之餘為髮，如果有脫髮現象，就要補血氣。
以下是關於養髮食療分享以改善腎氣、血氣，來預防轉季脫髮。「轉季養髮湯」，材料有當歸、螺頭、蝦皮、紅花生和黃精，影片可以由4:46開始收看。
==========
10月份的講座詳情如下：
身心之養講座
題目：令身心靈年輕10年的秘訣
日期：10月18日
時間：下午五點至六點
地點：香港銅鑼灣恩平道48號恩平中心21樓瑤池漢方醫療中心
報名方法：請短訊至瑤池漢方慈善基金聯絡電話9688 6535報名。
*如有任何查詢，請致電3462 6688。
==========
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
==========
中醫養生專欄：
「美白」、「淡斑」中醫師教你天然方法！解析色斑背後原因：壓力大都會易有色斑｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
「快樂」的定義是什麼？遊「不丹」所體會的5大「快樂原因」：周末不加班去行山、人口密度低減少磨擦｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
補腦、增強記憶力6大食材！合桃、黑豆上榜，中醫教原來蝦皮都可以補腎養心提升大腦「CPU」｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
男士生日禮物怎麼選？盤點10大男生實用生日禮物！大熱菲林相機／復古耳機／質感皮帶
男士生日禮物到底送甚麼好？不論是送給老公、男朋友或男生朋友，送禮物給男士們總讓人摸不著頭腦。小編為大家精選了 10 大送給男生的最佳禮物，兼具實用、潮流及時尚度，從此不再為送禮感到苦惱！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
金星進入處女座容易出現「分手潮」？不再追求浮誇浪漫，感情關係變得挑剔總想斷捨離｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
金星從熱鬧喧嘩的獅子座，走入低調細膩的處女座，影響愛情、吸引力與人際互動，浪漫的氛圍會變得更理性。在感情上可能不再追求浮誇浪漫，而是更看重實際付出、細節與簡約。Yahoo Style HK ・ 47 分鐘前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 2 天前
打風｜天文台中午12時20分發一號戒備信號 考慮今晚改發三號
【Now新聞台】天文台表示，會在中午12時20分發出一號戒備信號，並考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。 天文台指出，超強颱風樺加沙會在今日橫過呂宋海峽，並進入南海北部，樺加沙環流廣闊、移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅；隨著樺加沙逐漸靠近，本港周二風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。天文台同時預料本港周三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
韓團「全員比中指」惹議！出道前就被罵爆
[NOWnews今日新聞]由韓國嘻哈歌手朴載範（JayPark）親自推出的新男團LNGSHOT即將出道，日前官方釋出團體照，沒想到竟是成員對著鏡頭比中指的照片，嘻哈壞男孩的概念引起許多人反感，紛紛嘲：...今日新聞 娛樂 ・ 17 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 21 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
爆一爆｜北都發展預示 香港「去家族化」（Louise）
特首已心急如焚，在施政報告中力谷「北都」。位於上水、古洞一帶的「北都」，近幾年火速成型，自幼在此成長故對「北都」特別有感覺。近期收地拆卸工程如火如荼，見證香港六、七十年代工業時期的「振興鎅木廠」、「興業電子廠」、以至有60年歷史的鄉村教會-信義會靈合堂都一一拆卸移為平地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 1 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 22 小時前
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 23 小時前
聲秀︳內地觀眾突睇唔到節目直播 網民估︰因為蘇永康？
TVB音樂綜藝《聲秀》日前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
太興多品牌取勝 超值價吸客 新餐廳門店小夠靈活 反應好即複製
餐飲市道低迷，但有餐飲連鎖集團生意逆市上升，當中太興集團（06811）上半年盈利就大增逾兩倍，跑贏大市。太興執行董事陳淑芳接受本報專訪時分享了逆市經營之道，認為集團優勢之一就是擁有多達19個品牌，具調整品牌組合的靈活性，今年擬再增一清湯腩門店品牌；面對港人北上及外遊，該集團加推引流產品，價格做到「物超所值」，並且強調與客人互動，提升對品牌的情感價值。 陳淑芳表示，太興集團現時已發展至擁有19個品牌，每年都有新品牌登場，如去年推出「安金稻」及「一橋拉麵」；新品牌價位比較優惠，令消費者覺得多一個新的菜種，集團針對現在香港市場的消費力去做這些品牌，門店面積比較小，靈活度高，而且餐種很清晰，容易做宣傳推廣，若市場反應好就會複製，今年底前會再新增一個品牌，屬清湯腩專門店。 對於現有品牌，陳淑芳指出，每個品牌都有自己風格，「每個品牌我們都希望做到top of mind，譬如我想食燒味，就會想起太興；如果我想食香港的冰廳味道，我會想起敏華冰廳，希望每個品牌做到優勢和風格。」她說，集團品牌大部分都是亞洲美食居多，以香港的美食為主打。 19蚊鵝瀨引起話題性 近期市民消費轉趨審慎，陳淑芳透露，集團運用引流信報財經新聞 ・ 8 小時前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 3 小時前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 4 小時前
特朗普宣布價碼高達500萬美元的富豪永居項目 大幅提高H-1B簽證成本
美國總統特朗普宣布推出一項面向全球富豪的新簽證項目，鼓勵富人通過價格高昂的永居許可項目來移民美國。Bloomberg ・ 2 天前
【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）
麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！YAHOO著數 ・ 20 小時前