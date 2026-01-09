轉廢為寶︱浸大研發昆蟲「食膠」產生蛋白質 塑料消耗率升75%︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】浸會大學近年積極發展綠色科技及可持續發展，推動科研落地。其中該校研發利用昆蟲進食及分解塑料廢物及廚餘，升級轉化成蛋白質和甲殼素等高價值再生材料，加上人工智能等技術，塑料消耗率可提升約 75%。

浸大近年將綠色科技及可持續發展立為重點策略方向之一。早前浸大與香港科技園合作，牽頭成立「國際綠色科技聯盟」，為本地及全球綠色轉型提供可落地的創科方案。浸大其中三個綠色科創方案取得初步成果，進入技術轉移階段，包括以將塑膠及廚餘再生為高價值材料的昆蟲生物轉化技術、以生物廢棄物製氫的生物質製氫技術，以及超聲共振納米纖維塗層技術。

浸大理學院副院長（跨學科發展）黃港住（右二）率化學系助理教授呂育儒（左二）、生物系副教授趙峻（右一）及化學系副教授梁湛輝（左一）介紹他們的綠色科創成果

昆蟲生物降解塑膠廢物 提煉高價值甲殼素

處理塑膠及廚餘等廢物被視為當前環境管理的重大挑戰，近年不少機構研發通過昆蟲將塑膠轉化為飼料或肥料，但轉化得來的相關產品價值不高，未能有效推動循環經濟。浸大化學系助理教授呂育儒團隊成立初創公司BeastiBite，研發能夠將塑料廢物及廚餘升級轉化為高價值再生材料的昆蟲生精煉技術。

技術以黃粉蟲作媒介，並從食物廢物中研發出一種加強劑 (enhancer)，可顯著提升昆蟲進食塑料及廚餘的攝取及分解效率；再利用人工智能技術優化生物降解過程，提供有利環境讓昆蟲成長和加速塑料分解。相關測試顯示塑料消耗率可提升約 75%，同時維持昆蟲的繁殖能力。

產生蛋白質、甲殼素 可用於醫療保健品

團隊從過程中提取有價值的副產品，包括蛋白質和甲殼素，可應用於醫療、食品包裝及保健品等領域。與沼氣生產或堆肥等廢物處理過程相比，昆蟲在消化過程不會產生二氧化碳，避免產生額外碳排放。團隊現與生物科技公司合作，運用科技以提取昆蟲作副產品，期望技術更廣泛應用於市場。

轉化過程中產生的產品和副產品，包括昆蟲本身、蟲繭等，具豐富蛋白質和甲殼素，能夠應用於醫療、食品包裝及保健品等領域。

製氫技術無需依賴化石燃料 生產成本降45%

全球超過五成固體廢物屬生物廢物，處理成本高昂。同時，氫氣作為重要的清潔能源，用途廣泛，可應用於工業原料、發電、交通工具及醫療保健等多個領域。然而現時全球約九成以上氫氣依賴化石燃料生產，成本不菲，更造成顯著碳排放。浸大生物系副教授趙峻領軍的BioHTech開發催化技術，將生物廢物轉化為清潔氫能源，同時降低生產成本，有效應對廢棄物處理及清潔能源供應兩大挑戰。相關技術可在低溫（低於200°C）及低壓（30巴）條件下穩定運作，無需依賴化石燃料。

現時氫氣生產成本約為每公斤3-6美元，而新技術則可降至每公斤1.8-3.3美元，降幅最高可達45%。BioH2Tech現時已獲大型企業提供廚餘作實際測試，並與業界商討於真實場景中作試點，屬少數同時具備明確效率數據及業界實地測試支持的生物質製氫方案。

趙峻於實驗室示範氫氣的轉化過程

耐高溫納米塗層 提升建築顏料耐用性

浸大化學系副教授梁湛輝所創立的 Bright Hub Technology Company Limited，則開發超聲共振納米纖維塗層技術（Ultrasound-Resonated Nanofiber Coating Technology），將納米纖維精準整合至顏料塗層中，使塗層在納米尺度下均勻分佈、厚度可控及纖維形態穩定，在高溫及劇烈溫差環境下更耐用。耐熱度可提升50%至攝氏170度，同時能承受攝氏130度的溫差，在長時間使用下仍能保持顏色表現、物理性能及防護效果，解決常用的傳統建築顏料，如塗料、塗層及混凝土顏色所面對因紫外線照射造成的老化、褪色、變色問題。