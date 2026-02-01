轉廢為能設施I．PARK1今年全面試運 政府料年發電量供10萬戶用

I．PARK1位於石鼓洲西南面的人工島。

本港首座轉廢為能設施──綜合廢物管理設施第一期(I．PARK1)試行運作，將焚燒垃圾所產生的熱能用作發電。政府指，當所有模組全面投入運作後，設施每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，每年可向公眾電網輸出約4億8,000萬度電，相等於十萬戶家庭一年的用電量。

I．PARK1位於石鼓洲西南面的人工島，佔地約12公頃，共設3個焚化模組。首個模組已於去年12月試行運作，其餘兩個則預計於今年第一季起陸續進行系統測試和試運。

環境保護署介紹指，廢物壓縮和密封後經水路運送至I．PARK1，再由機械抓斗夾送入鍋爐燃燒。設施採用先進的活動爐排焚化技術，透過翻動垃圾令更多空氣滲入，以攝氏850度以上的高溫焚燒廢物；煙氣也會在高溫環境中停留不少於兩秒，配合高湍流技術，確保廢物徹底燃燒，並有效分解二噁英等有機化合物，而焚燒產生的氣體會經由先進的煙道氣體處理系統進行潔淨。焚燒過程中產生的熱能會推動蒸汽渦輪發電機發電。

署方強調，承辦商須依照牌照和合約要求，透過線上監測設備持續監察煙氣排放，確保符合相關環保標準；亦已在長洲和南大嶼山設立空氣監測站，收集空氣樣本數據。

環保署指，I．PARK1落成標誌着香港在2035年擺脫依賴堆填區直接處理都市固體廢物的重要里程碑，亦正全力推進在屯門曾咀興建第二座轉廢為能設施I．PARK2。

