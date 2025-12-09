轉職信義房屋 江矜靠「關鍵支持」圓夢

聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
[NOWnews今日新聞] 又到歲末年終轉職旺季，信義房屋觀察，不少擁有業務工作背景的夥伴轉職房仲業後，善用過去累積的職能，輔以信義房屋提供的關鍵支持，更能挑戰亮眼業績，替自己打造發展沒有天花板的職涯，透過自我成長，一圓夢想。
信義房屋竹北六家店經理江矜曾任科技業業務工程師2年，因認同信義房屋「沒有雙黃線」的職涯發展特色，決定跳脫舒適圈轉戰房仲業。雖也經歷過新人時期的徬徨，靠著有保障的薪獎制度、系統化教育訓練、數位工具、全台直營體系一條龍的資源支持，以及「手心向下、正向思考」的公司經營理念，江矜快速蛻變，第一個完整年業績就逼近千萬，再下一年就選上店主管。
雖曾猶豫是否要從科技業轉換跑道，但江矜說，科技業的業務工作雖然薪水、職級也會往上調整，但速度相對慢，加上加班工時也長，「如果要花時間在工作上，我更想找一份『為了自己成長而加班』的工作。」而當房仲可以學習到房地產相關知識，信義房屋又提供前半年保障月薪5萬元，能無後顧之憂學習，「怎麼想自己都賺到」，所以下定決心轉職。
江矜笑說，新人期的確遭遇許多困難，也歷經過沒有業績，但店長鼓勵她給自己一年時間好好「打底」，於是她專注學習，遇到不知如何處理的案子，就向師父甚至總公司鑑價、代書、法務問問題，同時善用「e學院」線上學習系統複習不動產知識；江矜也替自己設定目標，「不管是否達標，有目標，就不會離得太遠！」入行第二年（首個完整年）業績逾900萬、再下一年選上店長。
除了讓新人無後顧之憂的薪獎制度與教育訓練，以及店長與師父「正向思考、手心向下」的鼓勵與帶領，江矜也說，因為是直營體系，第一線房仲經紀人員不需自行負擔各式行銷費用，包括行銷小物、廣告帆布、網路行銷費用等，對業績表現還沒開張的新人來說，是很大支持；近年持續數位轉型之下，信義房屋也不斷優化各式數位工具，包括線上委託、DiNDON智能賞屋、Ai一鍵清空等，對客戶與經紀人員都更便利。
江矜以自身經驗建議，過去已有業務工作經歷再轉職房仲業，最大優勢就是溝通力與企圖心，尤其許多房仲新人必須從頭開始學習如何與客戶對話，但有業務經驗，這方面通常不是問題，「起跑點更前面」。
信義房屋擁有業界最具口碑的教育訓練，除了線上有約700分鐘課程，橫跨產權知識、商圈認識等基礎知識，也結合線下店長及師父的傳授，在分店實戰體驗，另規劃不同職級的認證考試，確保專業能力不斷提升；在制度化的教育訓練下，近三年「房仲業奧斯卡」金仲獎，信義房屋獲獎數都是業界最高，更不乏像江矜的例子，入行後快速成長、晉升，亦曾有伙伴入行後一年拚出近百萬年薪、2年內轉戰店長職、5年後挑戰信義企業集團中跨部門或不同公司，成長舞台觸及商用不動產及代銷領域等，10年後更能擁有國際不動產實務經驗。
也因全台直營，信義房屋提供同仁「一條龍」的支持，包括銷售物件可以共享、擁有自己的代書及履約保證部門，甚至有信義居家提供售後居家生活相關服務；若個案比較複雜，第一線經紀人員擁有堅實鑑價、代書、法務團隊協助處理，均是業界難以全面提供的保障。
信義房屋表示，年底將至，有意轉職、挑戰自我，均可先面試年後再報到。詳情都可上信義企業集團招募官網（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。
