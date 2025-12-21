宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
轉 Look 唔駛搵形象指導，Nano Banana Pro 提示詞集合百變造型任你試
得閒換 Look，整個人充滿自信！（笑）
年尾來到，當然要回顧本年出眾的科技產品，Google Nano Banana 絕對會榜上有名。生成圖片的確好玩，我們也介紹了不少玩法，而當中最多人玩一定是將自己「改頭換面」的人像照玩法。今次小編就為大家結集多個提示詞，讓大家在年末在網上為自己換個新形象。
自製 Harcourt 殿堂級人像照
進入 Google AI Studio（或第三方「中轉」服務）選擇 nano banana 後，上傳自己的人像照片，同時輸入以下提示：
An iconic Studio Harcourt style black and white portrait, high-contrast monochrome, hard key Fresnel tungsten continuous light from 45° above, subtle fill, clean hair light, dark-to-gray gradient background with an oval halo, shallow depth of field, luminous catchlights, 3/4 view with slight chin-up, sculpted facial planes via gentle dodge & burn on nose/cheekbones/jawline, fine film grain, minimalist background.
提示大意：
生成一張 Harcout 影樓代表性風格的黑白肖像，高對比黑白色調，使用來自上方 45 度的硬質鎢絲連續光打光，低比重補光，要有清晰的髮絲光，背景由黑色至灰色漸變，中心有橢圓形光暈，照片為淺景深，人物有眼神光，採 3/4 側臉角度，略微抬下巴，透過對鼻子、顴骨及下頜線的細膩明暗調整塑造立體面部輪廓，照片帶有細膩膠片顆粒質感，背景極簡。
👉nano banana 教學｜影樓照超貴？一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照
自拍照變證件相
Change to Korean passport photo style, plain white background, even soft lighting, facing forward, neutral expression, formal outfit, no accessories.
提示大意：
換成韓式護照相風格：純白背景、柔和均勻打光、正面面向鏡頭、表情中性、正式穿著、無配戴飾物。
美式職場風格
將上傳的人像轉換為美式專業職場風格的半身肖像，保留原始面部特徵和身份。
背景：藍色質感影棚背景，柔和自然光，略微虛化。
人物：保持清晰對焦，膚色真實自然，構圖乾淨優雅。
服裝：專業簡約的職業裝，整體風格精緻大方。
表情：輕鬆、自信、自然，眼神明亮有神，笑容真誠。
整體效果：高清晰度，polished 且專業。
時尚雜誌風格
極度風格化的時尚肖像，未來感雜誌風格，臉部柔滑金橙色光線，大膽紅橙色漸層背景，正對鏡頭，頭部微仰，強勢表情，俐落帶光澤短髮但需符合圖中人物的髮形，現代不對稱設計，金屬耳釘，高領黑色服裝，建築感剪裁，雕塑感立體線條，幾何輪廓，極簡珠寶，前衛氛圍，高級時尚攝影。
寫實主義側光人像
將上傳的照片轉換成電影肖像、傑作、照片寫實主義、穿著精細針織高領衫的人物特寫鏡頭、動態姿勢、戲劇性的側光、關注光影的相互作用、強調純粹的形式和線條、極簡主義構圖、決定性時刻的美學、經典的黑白電影攝影風格、高對比度、深陰影、豐富的紋理、厚膠片顆粒、8K、UHD—無文字、無標誌。
更多 AI 教學：
不斷更新｜Nano Banana Pro 玩法結集！食物聖誕樹、四格漫畫風、3D 微縮場景、分層解構圖、書法創作、手繪旅行日記
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
克林頓、安德魯、傑克遜……新公開的愛潑斯坦檔案及照片涉及哪些名人
US Department of Justice愛潑斯坦和邁克爾·傑克遜合照 美國司法部已公開與傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的首批文件。 這些文件包括照片、影片及調查資料。美國國會通過法律要求在週五（12月19日）前完整公開檔案。 然而，民主黨與部分共和黨人指責司法部（DOJ）違反法律義務，因司法部表示無法在期限內釋出所有文件。數千份檔案中許多細節也被大量塗黑。 首批檔案中包含多位知名人士，包括美國前總統比爾·克林頓（Bill ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
台北施襲案 前日本記者傷口沾愛滋血
【on.cc東網專訊】台灣台北市上周五（19日）發生隨機襲擊民眾案件時，曾任職日本電視台記者木下黃太剛好身處誠品生活南西門店，更徒手幫助一名受傷電單車司機止血。當得悉疾管署翌日宣布其中一名傷者是愛滋病患者時，他上周六（20日）強調當下只想救人，目前已拿到相關預防on.cc 東網 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜大埔民政專員在路祭衣着惹爭議 為此致歉
大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。am730 ・ 1 天前
黎智英：這位挑戰中國底線的億萬富翁，付上了自由的代價
BBC 2022年一個冬日的早晨，黃浩銘與陳皓桓前往香港赤柱監獄探望黎智英，這位傳媒大亨在兩年前（2020年）被捕，當時他因涉嫌違反《香港國安法》，正等待受審。 他們都曾參與2019年席捲香港的抗議活動，當時數十萬人走上街頭，要求在中國領土上實現民主和更多的自由。他們過去常會在飯局中聚會，有時是豐盛的晚宴，一邊吃著點心、披薩或煲仔飯，一邊閒聊八掛和開玩笑。 陳皓桓說，黎智英在獄中很愛吃「紅薑撈飯」，「（怎會想到）黎智英會用紅薑撈飯？」 ...BBC News 中文 ・ 7 小時前
大家樂推「即炒粉麵飯」反攻預製菜 網民反問：之前嗰啲係翻熱？
北上消費成風加上兩餸飯夾擊，大家樂近日再推「即炒粉麵飯」自救，卻引發網民質疑以往是否預製菜，經營策略備受關注。Yahoo財經 ・ 1 天前
台灣AV女優進軍「奧斯卡」 憑個人特色圈粉無數
【on.cc東網專訊】台灣AV女優Jesse，有着前凸後翹傲人身材的她，憑極具個性的外表圈粉無數，日前更宣布入圍被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜住戶交回公屋 被要求還原一物 否則罰三千 網民斥「玩嘢」
居民若把公屋交回房屋署，需要還原曾經改動的地方。日前就有市民表示，即將把公屋交還房署，惟房署主任要求他把曾經更換的水龍頭還原。其後他到五金舖詢問是否有該款水龍頭，惟五金舖稱該款水龍頭已經很難找到。事主表示，若然沒有還原，便要賠償超過3,000元。事主無計可施下之，惟有在社交平台發文求助，引來不少網民熱議。  am730 ・ 3 小時前
胡定欣新婚後過首個聖誕節 布置巨型聖誕樹意外曝光超豪巨宅
視后胡定欣今年10月無預警下嫁醫生男友陳健華，於新西蘭秘婚後正式成為人妻。新婚燕爾的她心情大好，分享新婚後首個聖誕的布置片段，更曝光豪宅內的闊落客廳及巨型聖誕樹瞬間成為網民焦點！東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
G-DRAGON公開MAMA花絮為宏福苑大火更改演出 揭當日疑黑面原因：訊息完全沒傳達出去
大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，截至昨日（12月20日）已有161人罹難。這場大火令舉世震驚，香港全城陷入傷感，而韓國年度盛事MAMA頒獎禮在慘劇發生後兩天，即11月28至29日繼續如期在港舉行，主辦方改以「Support Hong Kong」為主題，希為災民帶來慰藉與力量。當晚許多表演藝人改動了衣著或曲目，其中K-Pop天王G-DRAGON（權志龍）穿上一身黑衣，於胸口分別扣上白花及黑絲帶獻唱《Drama》、《Heartbreaker》及《無題》（Untitled, 2014）等歌曲，但他事後在官方播出自己的片段中給予拇指向下（thumbs-down）的負評符號，以示不滿意自己表現。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
台灣男台北車站及街頭無差別襲擊 連兇徒4人死亡 1傷者染HIV
【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇am730 ・ 1 天前
前東張女神利穎怡揭驚險生仔過程 入院簽生死狀 BB一度臍帶繞頸：沒有私家醫生敢接
前「東張女神」利穎怡（Joan）去年離巢TVB ，之後過檔HOYTV《一線搜查》繼續擔任主持。結婚7年的Joan於10月宣布成功誕下囝囝，更透露於生產過程中「食全餐」。日前，Joan再於社交平台上載片段分享生產過程驚險重重，由順產變開刀，囝囝更一度臍帶繞頸，過程驚心動魄，幸好最後平安出世。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
中國車太強？本田CEO憂日本車有危機 妙論中國車似智能手機
最近市場有兩大事件，讓人開始對日本製汽車的存續感到憂慮。其一是包括豐田、本田、日產正考慮大舉從美國「逆進口」汽車到日本銷售，其二是本田CEO三部敏宏在年度的企業匯報會上，正式表達了對日本製汽車未來的擔憂，他形容中國的電動汽車就像智能手機，性能非常可怕Yahoo財經 ・ 16 小時前
吳婉君策騎英姿颯爽 拋胸震撼眼球
【on.cc東網專訊】台灣女星吳婉君自去年主演的劇集《愛的榮耀》殺青後，至今都還沒有再入劇組，不過她仍然活躍於社交網力保人氣，她近日大晒一系列玩策騎的照片，身穿泳裝外搭長版羽絨大衣，在寒冷的氛圍中展現出不同的時尚張力。而低胸上陣的她更大晒事業線和白滑長腿，相當養東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金宇彬申敏兒甜蜜婚照曝光！飄雪下的「神仙夫妻」，美麗得像韓劇劇照一樣
韓國演員金宇彬和申敏兒要結婚了，並釋出在飄雪下拍攝的甜蜜婚照，美麗得像韓劇劇照一樣，很多粉絲看到都留言為他們開心並送上堅定與溫暖的祝福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「精緻窮」是什麼？人前全身名牌，人後卻負債！7大精緻窮「假奢華生活」特徵，是在刷存在與認同？
社交媒體上每個人似乎都過著光鮮亮麗的生活，然而有些看似奢華的背後，其實藏著許多不為人知的經濟困境。「精緻窮」正是這樣一個新興的社會現象，許多人為了在網上「炫富」不惜成為月光族，甚至負債累累，似乎只有透過花錢才能找到存在感與認同感。以下即揭開7大精緻窮特徵，看看你是否在無意中也成為了「精緻窮」族群！Yahoo Style HK ・ 1 天前
游嘉欣爭做「新聞之花」 坐上主播位打卡
【on.cc東網專訊】現年25歲的游嘉欣，近來狀態回勇，瘦身成功的她，成功搣走包包臉，上鏡狀態Level Up。日前她網晒穿背心露腰裝對鏡自照，騷出迷人纖腰，手臂亦纖幼，身材比例十分好，獲網民大讚靚女，其中一張她抱着貓貓的照片，有網民覺得她撞樣女神李佳芯添！近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 2 小時前