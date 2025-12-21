轉 Look 唔駛搵形象指導，Nano Banana Pro 提示詞集合百變造型任你試

轉 Look 唔駛搵形象指導，Nano Bananna Pro 提示詞集合百變造型任你試

年尾來到，當然要回顧本年出眾的科技產品，Google Nano Banana 絕對會榜上有名。生成圖片的確好玩，我們也介紹了不少玩法，而當中最多人玩一定是將自己「改頭換面」的人像照玩法。今次小編就為大家結集多個提示詞，讓大家在年末在網上為自己換個新形象。

自製 Harcourt 殿堂級人像照

進入 Google AI Studio（或第三方「中轉」服務）選擇 nano banana 後，上傳自己的人像照片，同時輸入以下提示：

An iconic Studio Harcourt style black and white portrait, high-contrast monochrome, hard key Fresnel tungsten continuous light from 45° above, subtle fill, clean hair light, dark-to-gray gradient background with an oval halo, shallow depth of field, luminous catchlights, 3/4 view with slight chin-up, sculpted facial planes via gentle dodge & burn on nose/cheekbones/jawline, fine film grain, minimalist background.

提示大意：

生成一張 Harcout 影樓代表性風格的黑白肖像，高對比黑白色調，使用來自上方 45 度的硬質鎢絲連續光打光，低比重補光，要有清晰的髮絲光，背景由黑色至灰色漸變，中心有橢圓形光暈，照片為淺景深，人物有眼神光，採 3/4 側臉角度，略微抬下巴，透過對鼻子、顴骨及下頜線的細膩明暗調整塑造立體面部輪廓，照片帶有細膩膠片顆粒質感，背景極簡。

Nano Banana 一秒變出 Harcourt 殿堂級影樓肖像

自拍照變證件相

Change to Korean passport photo style, plain white background, even soft lighting, facing forward, neutral expression, formal outfit, no accessories.

提示大意：

換成韓式護照相風格：純白背景、柔和均勻打光、正面面向鏡頭、表情中性、正式穿著、無配戴飾物。

nano banana 教學｜足不出戶，用生活照，只需用 10 秒即幫你製作出正裝證件照！

美式職場風格

將上傳的人像轉換為美式專業職場風格的半身肖像，保留原始面部特徵和身份。

背景：藍色質感影棚背景，柔和自然光，略微虛化。

人物：保持清晰對焦，膚色真實自然，構圖乾淨優雅。

服裝：專業簡約的職業裝，整體風格精緻大方。

表情：輕鬆、自信、自然，眼神明亮有神，笑容真誠。

整體效果：高清晰度，polished 且專業。

美式職場風格

時尚雜誌風格

極度風格化的時尚肖像，未來感雜誌風格，臉部柔滑金橙色光線，大膽紅橙色漸層背景，正對鏡頭，頭部微仰，強勢表情，俐落帶光澤短髮但需符合圖中人物的髮形，現代不對稱設計，金屬耳釘，高領黑色服裝，建築感剪裁，雕塑感立體線條，幾何輪廓，極簡珠寶，前衛氛圍，高級時尚攝影。

時尚雜誌風格

寫實主義側光人像

將上傳的照片轉換成電影肖像、傑作、照片寫實主義、穿著精細針織高領衫的人物特寫鏡頭、動態姿勢、戲劇性的側光、關注光影的相互作用、強調純粹的形式和線條、極簡主義構圖、決定性時刻的美學、經典的黑白電影攝影風格、高對比度、深陰影、豐富的紋理、厚膠片顆粒、8K、UHD—無文字、無標誌。

寫實主義側光人像

