辛巴威性工作者拿嬰兒襪取代保險套

（法新社哈拉雷15日電） 美國總統川普（Donald Trump）今年停止對外國衛生援助，連帶影響提供愛滋預防用品給當地性工作者的辛巴威診所。她們被迫用嬰兒襪代替保險套，試圖避免染病風險。

在辛巴威首都哈拉雷（Harare）郊區一間牆面龜裂的小房間內，3名性工作者緊靠著彼此，坐在一張破舊床墊上，那裡就是她們的工作場所。

她們表示，川普今年初中斷對外國衛生資助，使她們工作時面臨的風險陡增。

其中一名43歲性工作者穆卡接受法新社訪問時說道，「美國政府對我常去的安全避難所撤回（公衛）資助，使我感到絕望，只能用嬰兒襪代替保險套」，她指的是自己常光顧的診所。

一度免費提供保險套、人類免疫缺乏病毒（HIV，即愛滋病毒）抑制藥物以及基本照護服務的醫療中心面臨資金斷炊，使穆卡在內數以千計辛巴威性工作者難以取得愛滋預防用品。

過去近20年，美國主導的多項愛滋防治計畫為辛巴威脆弱的醫療體系提供關鍵保障，包含全球規模最大的總統愛滋病緊急救援計畫（PEPFAR）。

辛巴威當局統計，2025上半年已有5932人死於愛滋（AIDS）相關疾病，較去年同期的5712人大幅增加。

另一名47歲性工作者希西利亞表示，美國外援中斷的衝擊立即浮現，她上回看診時只領到10天份抗愛滋藥物，「那段時間真的很難熬，我瀕臨崩潰。工作中不可或缺的保險套已領不到，使我的染病風險急升，連顧客也暴露在危險中」。

隨著美國資助的診所關門或缺乏物資，僅存的機構組織難以應付龐大需求。

例如，醫療慈善組織無國界醫生（Doctors Without Borders）在哈拉雷郊區普沃斯（Epworth）和姆巴雷（Epworth）都有設有診所，但正面臨人力和醫療資源吃緊壓力。

辛巴威人道分析中心（Centre for Humanitarian Analytics，CHA）執行長穆方達（Wonder Mufunda）表示，美援中斷造成的全面影響仍持續顯現。他告訴法新社，過去美國援助總額約5億2200萬美元，其中約9000萬美元用於HIV計畫，援助斷炊「是一大打擊」。

除了醫療資源枯竭，經濟急速走下坡迫使更多人投入性產業。根據CHA，辛巴威目前估計有4萬5000名女性從事性工作。

市場競爭激烈，不利她們堅持安全性行為。年僅20歲的性工作者卡桑德表示，有些同行每次服務最低只收50美分，連買1盒保險套都不夠。

希西利亞從事這份工作多年，她提到以嬰兒襪代替保險套時強調：「我們明知這麼做不安全，但家中有孩子要養」，並表示顧客對此似乎毫不在意。