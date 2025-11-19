貨機墮海兩死︱死者胞姊質疑波音指引
辛拉麵全球大使｜aespa將成為「辛拉麵」首位全球大使 將推出印有成員的限量版特別包裝
韓國農心宣布，aespa將成為「辛拉麵」的首位全球大使 ，這也是農心首次為辛拉麵品牌選定全球代言人。
農心向全球消費者積極宣傳辛拉麵的全球口號「Spicy Happiness In Noodles」。
全個全球代言人
農心同時
推出以MV形式拍攝的全球辛拉麵廣告。廣告中aespa重新詮釋英國團體Spice Girls於1997年發表的名曲《Spice up your life》，並傳達「辛辣的幸福」的訊息。農心宣布將推出印有aespa成員形象的「aespa特別包裝」。辛拉麵家庭包上會印上aespa的團體照，單包裝則會印上各成員的個人形象。特別包裝將於11月在中國開始上市，並在12月依序在包含韓國在內的全球市場推出。
圖片來源：IG@nongshimglobal
