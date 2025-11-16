辛納力退艾卡拉茲衛冕ATP年終賽
（法新社杜林16日電） 義大利好手辛納今天以7比6（7/4）、7比5擊敗西班牙猛將艾卡拉茲，成功衛冕ATP年終賽（ATP Finals），以再次從這位宿敵手中奪勝為這個變幻莫測的賽季劃下句點。
辛納（Jannik Sinner）在義大利杜林（Turin）的冠軍賽中為現場球迷帶來期待一幕，贏得滿堂喝采，繼高舉澳洲網球公開賽和溫布頓網球錦標賽金盃之後，本季再添這座夙負盛名年終賽冠軍。
儘管世界反禁藥組織（WADA）接受他去年對合成代謝藥物氯替醇（clostebol）呈現陽性反應係屬意外誤食，這位24歲選手本季仍因遭到禁賽3個月而影響不少賽程，現在則強勢回歸。
辛納目前已在室內硬地賽事締造31連勝，這個紀錄要從他2023年在杜林伊納爾皮體育館（Inalpi Arena）的冠軍賽敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）之後算起。
若能再於室內硬地贏得4場勝利，他將追平喬科維奇2012年至2015年間締造的連勝紀錄。那是公開賽年代第2長連勝紀錄，但仍落後退役美國名將馬克安諾（John McEnroe）的47連勝。
自兩年前在年終總決賽決賽敗給這位塞爾維亞好手後，辛納至今未在賽會掉過一盤，本週在義大利北部這項賽事中的表現無懈可擊。
順利挺進決賽的辛納和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在決賽中展開拉鋸戰，雙方發球威力十足，首盤打到扣人心弦的搶七才分出勝負。
辛納靠著一記精采高吊球搶下盤末點，接著再以無可挑剔的發球讓艾卡拉茲回球出界而拿下首盤。
不過辛納在第2盤開局時接連兩次雙發失誤，讓艾卡拉茲率先破發。辛納之前在賽會中未曾遭到破發，不過第6局即時回破，讓全場觀眾熱烈歡呼。
最後，拿到冠軍點的辛納讓艾卡拉茲反拍回球出界，立即開心地倒在場中，隨後在滿場歡呼聲中衝上觀眾席與家人分享喜悅。
其他人也在看
黃澤林晉身全運會男子網球第三輪 與廣東的曾姚杰爭八強席位
【Now新聞台】全運會男子網球，港隊代表黃澤林打入第三圈，會與廣東的曾姚杰爭八強席位。紅衫黃澤林擊敗山西段皓，休息了一日再出戰。面對湖北球手陳燁，第一盤1比1平手後，黃澤林打破陳燁發球，局數拉開，全場6次機會把握到一半，以6比4先拔頭籌。這位21歲港隊代表全場開出9球「ACE」，第一發球得分率七成九，第二發更加去到八成八，3次破發危機全部化解。第二盤繼續主導戰局，局數拉開到4比2。這局雙方多次僵持後，陳燁發球雙錯誤，黃澤林贏多盤6比3晉級。賽後黃澤林接受訪問中途，看到陳燁離開球場，他主動要求暫停等一等，掌聲歡送顯示風度。黃澤林表示，這天有更多球迷入場看比賽很開心，連續兩輪在中央場出戰亦感到很興奮。男子網球港隊代表黃澤林：「知道這天可以打到中央場，因為知道中央場，香港才可以直播，希望我下一輪，這幾天可以繼續在中央場比賽，我的朋友可以在香港可以看到我比賽。」 #要聞now.com 影音新聞 ・ 16 小時前
黃澤林晉身全運會男子網球第三輪 與廣東的曾姚杰爭八強席位(郭灝然報道)
【Now新聞台】全運會男子網球，港隊代表黃澤林打入第三圈，會與廣東的曾姚杰爭八強席位。 紅衫黃澤林擊敗山西段皓，休息了一日再出戰。面對湖北球手陳燁，第一盤1比1平手後，黃澤林打破陳燁發球，局數拉開，全場6次機會把握到一半，以6比4先拔頭籌。這位21歲港隊代表全場開出9球「ACE」，第一發球得分率七成九，第二發更加去到八成八，3次破發危機全部化解。第二盤繼續主導戰局，局數拉開到4比2。這局雙方多次僵持後，陳燁發球雙錯誤，黃澤林贏多盤6比3晉級。賽後黃澤林接受訪問中途，看到陳燁離開球場，他主動要求暫停等一等，掌聲歡送顯示風度。黃澤林表示，這天有更多球迷入場看比賽很開心，連續兩輪在中央場出戰亦感到很興奮。男子網球港隊代表黃澤林：「知道這天可以打到中央場，因為知道中央場，香港才可以直播，希望我下一輪，這幾天可以繼續在中央場比賽，我的朋友可以在香港可以看到我比賽。」#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 20 小時前
甄志強追思會「永懷心扉」 遺孀透露遺體已火化
前亞視小生甄志強早前離世，終年59歲，今日（16日）於世界殯儀館舉行追思會。靈堂布置以簡潔為主，上方橫匾寫上「永遠懷念」，靈堂中央則擺放了遺孀方心媛寫有「永懷心扉」的心形花牌，甄志強生前多位圈中好友包括陳展鵬夫婦、呂頌賢夫婦、蘇志威夫婦、姜皓文夫婦、陳榮竣夫婦、黎瑞恩、楊玉梅、江美儀、黃璦瑤、劉錫賢、伍衞國、吳浣儀、區永權、張文慈、麥翠嫻、鄧英敏、王俊棠、黃文標、苑瓊丹及尹揚明等均有致送花牌悼念，足見他人緣甚廣。甄志強遺孀方心媛感謝傳媒關心，坦言心情尚未平復，故婉拒受訪，但透露先夫遺體已火化，稍後會安放骨灰位。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
海豹被殺人鯨追殺 驚險「登船」逃生 美國攝影師拍下驚險一幕︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國華盛頓州一名野生動物攝影愛好者 Charvet Drucker 近日在西雅圖外海拍攝鯨魚時，意外成為一隻海豹的救星。該海豹為逃避一群殺人鯨（又稱虎鯨）追捕，竟跳上她的遊艇躲避，驚險場面被她全程拍下。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
網上熱話｜男子不惜「犧牲色相」 公審髮型師經手後變河童
每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。 有網民「相認」 街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個Xam730 ・ 1 天前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
網上熱話｜加拿大超市現「芥蘭苗」創意中文翻譯 網民大讚「好可愛」
相信大家都有吃過芥蘭苗，亦知道芥蘭苗的英文譯作「Baby Kale」。不過，近日就有網民在Threads上載了一張在加拿大超市拍攝的照片，發現當地超市的芥蘭苗英文竟譯作「GAI-LAN JR.」，即「GAI-LAI Junior」。該網民直言名字好cute。am730 ・ 17 小時前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
將軍澳男子家中暈倒 妻子揭發證當場氣絕
【on.cc東網專訊】將軍澳有人暈倒亡。今早(15日)9時24分，康城路1號私人屋苑一名女子報案，指其姓金(43歲)丈夫在單位內暈倒。救護員接報到場，經檢驗後證實事主已當場氣絕。案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
李珊珊自爆年初險死經歷 林保怡急衝到醫院支援：就係知你真係會死
現年48歲，1996年度參選香港小姐成四料冠軍的李珊珊，於2011年患驚恐症後神隱多年，至去年底復出幕前成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》...Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
華軍事專家解讀如何對日迎頭痛擊 顯示強力回應
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表的涉台言論引來中國強烈不滿，中國外交部、國防部和國台辦紛紛發聲，嚴正警告日本，若膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊。中國軍事專家杜文龍周日（16日）解讀，中方如何對日迎頭痛擊。on.cc 東網 ・ 20 小時前
何文田邨九旬婦拒住老人院 情緒激動疑窗邊尋短
【on.cc東網專訊】今晨(16日)10時51分，何文田邨采文樓一名姓黃(94歲)婦人情緒激動，有意尋短，曾揚言在窗邊吊頸，其後稱跳樓，姓劉(60歲)女兒聞訊大驚，立即報案求助。救援人員趕至現場勸喻，事主回復平靜，為安全起見，由救護車送院檢查。on.cc 東網 ・ 20 小時前
爆一爆｜新世界債主誓不剃頭（Louise）
新世界發展（0017.HK）向永續債債主提出的剃頭換新債方案，願意提早接受換債者，每100蚊會多獲兩蚊雞的「早鳥優惠」將於下週初到期，有批債主或應該叫苦主，本週初透過自己嘅私人銀行回覆新世界SAY NO，打算同新世界「生死戀」。Yahoo財經專欄 ・ 23 小時前
賽馬事故｜馬匹拋下騎師反方向跑 沙田第8場賽果無效退款
【Now新聞台】沙田馬場今日第八場賽事發生事故，馬會宣布賽事無效。 14號馬匹「超越夢想」在1200米賽事起步階段，就拋下騎師潘明輝往反方向奔跑。馬會指，騎師和馬匹在事件中均無受傷，惟基於安全理由，宣布賽果無效，投注均可獲退款。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解
【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。Bloomberg ・ 2 天前
特朗普最新財務申報曝！自八月底已購入至少8200萬美元債券
美國總統特朗普最新財務申報顯示，自重返白宮以來，他購入至少 8,200 萬美元的債券，投資涵蓋多個受政策受益產業，引發外界對潛在利益衝突關注。鉅亨網 ・ 18 小時前
戴祖儀反擊整容傳聞 喪插鼻哥窿力證純天然
無綫小花戴祖儀（Joey）樣靚身材正，加上直率性格更係圈粉無數，然而有着精緻五官嘅同時，更成日被網友質疑「整容」，日前再度被質疑係「加工鼻」嘅佢，更晒出一段影片力證「零加工」，只見Joey先喺鼻尖度畫上可愛卡通公仔屁股，之後拎支太陽花公仔筆放喺鼻哥窿前端，再上下左右瘋狂捽鼻，驟眼望落猶如有個小朋友喺度跳電臀舞一樣，認真搞笑可愛之餘，Joey更憑高EQ嘅幽默反應力證自己純天然，而吳若希更搞笑留言道：「剩係證明到個Pat Pat冇加工！證明唔到你個鼻！！！」東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
海俊傑太太｜郭富城城城、小美等眾星一小時動員！極速籌款79萬，助海俊傑及急性肝衰竭太太渡難關！
海俊傑太太｜1994年新秀歌唱大賽冠軍海俊傑日前淚灑鏡頭，向公眾求助，指其任職化妝師的太太莫家慈（Effie）證實患上急性肝衰竭，急需籌集70萬港元進行換肝手術。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 14 小時前
11,000 噸 航空母艦 將 獲得 升級 以 提升 作戰 效能
一艘重達 11,000 噸的航空母艦即將進行升級，以增強其作戰能力和靈活性。這艘航空母艦的升級計劃旨在提高其防禦系統、指揮控制能力以及整體作戰效能。此次升級將涵蓋多個方面，包括引入更先進的雷達系統、改進的飛行甲板設計以及更高效的噴氣發動機。這些改進不僅能提升航空母艦的作戰範圍，還能加強其在多變戰場環境下的應對能力，特別是在面對潛在的海上威脅時。 升級後的航空母艦將配備最新一代的防空系統，這將顯著...TechRitual ・ 16 小時前