辛納力退艾卡拉茲衛冕ATP年終賽

（法新社杜林16日電） 義大利好手辛納今天以7比6（7/4）、7比5擊敗西班牙猛將艾卡拉茲，成功衛冕ATP年終賽（ATP Finals），以再次從這位宿敵手中奪勝為這個變幻莫測的賽季劃下句點。

辛納（Jannik Sinner）在義大利杜林（Turin）的冠軍賽中為現場球迷帶來期待一幕，贏得滿堂喝采，繼高舉澳洲網球公開賽和溫布頓網球錦標賽金盃之後，本季再添這座夙負盛名年終賽冠軍。

儘管世界反禁藥組織（WADA）接受他去年對合成代謝藥物氯替醇（clostebol）呈現陽性反應係屬意外誤食，這位24歲選手本季仍因遭到禁賽3個月而影響不少賽程，現在則強勢回歸。

辛納目前已在室內硬地賽事締造31連勝，這個紀錄要從他2023年在杜林伊納爾皮體育館（Inalpi Arena）的冠軍賽敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）之後算起。

若能再於室內硬地贏得4場勝利，他將追平喬科維奇2012年至2015年間締造的連勝紀錄。那是公開賽年代第2長連勝紀錄，但仍落後退役美國名將馬克安諾（John McEnroe）的47連勝。

自兩年前在年終總決賽決賽敗給這位塞爾維亞好手後，辛納至今未在賽會掉過一盤，本週在義大利北部這項賽事中的表現無懈可擊。

順利挺進決賽的辛納和艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在決賽中展開拉鋸戰，雙方發球威力十足，首盤打到扣人心弦的搶七才分出勝負。

辛納靠著一記精采高吊球搶下盤末點，接著再以無可挑剔的發球讓艾卡拉茲回球出界而拿下首盤。

不過辛納在第2盤開局時接連兩次雙發失誤，讓艾卡拉茲率先破發。辛納之前在賽會中未曾遭到破發，不過第6局即時回破，讓全場觀眾熱烈歡呼。

最後，拿到冠軍點的辛納讓艾卡拉茲反拍回球出界，立即開心地倒在場中，隨後在滿場歡呼聲中衝上觀眾席與家人分享喜悅。