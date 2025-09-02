辛納彷彿人工智慧生成 橫掃巴布里克輕鬆晉級美網8強

（法新社紐約1日電） 世界排名第1的辛納（Jannik Sinner）今天在美國網球公開賽以壓倒性優勢擊敗哈薩克好手巴布里克（Alexander Bublik），晉級男單8強。

辛納本屆美網以衛冕者之姿出戰，僅花81分鐘便以6比1、6比1、6比1毫不留情地橫掃對手，輕鬆晉級8強。

巴布里克賽後與辛納於網前擁抱時微笑以對，現場還聽到他對辛納說：「你真的太厲害了，實在不可思議。」

辛納則表示，巴布里克的表現可能受到上一場苦戰5盤的影響。「他上一場比賽相當辛苦，今天發球也未若以往，我很快就破了他的發球局。整體來說，我非常滿意。」

大會23種子的巴布里克身高有195公分、28歲的他以發球強勁著稱。他在前3場比賽沒有失掉任何發球局，寫下55局未被破發的驚人紀錄，但巴布里克這場比賽的發球卻屢遭辛納抑制。

辛納目前正全力角逐本季第3座大滿貫冠軍，他在第1盤就主動出擊，率先破了巴布里克的發球局，也為這場一面倒的比賽早早奠定基調。