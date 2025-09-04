辛納直落三擊敗穆薩提 晉美網男單4強

（法新社紐約3日電） 美國網球公開賽去年冠軍辛納（Jannik Sinner）今天勢如破竹，以直落三橫掃同胞第10種子穆薩提（Lorenzo Musetti），挺進美網男單4強。

世界排名第一的辛納以6比1、6比4、6比2淘汰穆薩提，這是大滿貫史上首度上演義大利8強內戰。

辛納說：「在場上我們必須六親不認，賽後握手時一切又恢復正常。」辛納對戰義大利選手的戰績為16勝0敗。

他說：「這場比賽打得很精彩，非常穩健。我一開始就找到手感。」

辛納挺進美網男單4強，將迎戰來自加拿大的第25種子奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。辛納說：「能打進大滿貫4強的每位選手，都能說他們處於最佳狀態。」

奧格-阿里辛在過去3次交手中贏得2場比賽，但辛納上月在辛辛那提網賽僅失兩局便輕取對方。

24歲的辛納贏得個人第86場勝利後，也追平彼得蘭傑利（Nicola Pietrangeli），並列贏過最多大滿貫賽事的義大利男網選手。

辛納力拚成為自2008年瑞士名將費德瑞（Roger Federer）達成5連冠以來，首位成功衛冕美網冠軍的男網選手。