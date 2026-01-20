寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
辛納遇對手傷退 輕鬆挺進澳網第2輪
（法新社墨爾本20日電） 澳洲網球公開賽男單前2屆衛冕冠軍辛納今天在首輪以6比2、6比1強勢領先時，法國對手蓋斯頓（Hugo Gaston）因明顯受傷宣布退賽，使他比賽只打了68分鐘便輕鬆挺進第2輪。
來自義大利名列本屆大會第2種子的辛納（Jannik Sinner），下一場比賽將對上從會外賽晉級的澳洲選手達克沃斯（James Duckworth）或克羅埃西亞好手普里茲米奇（Dino Prizmic）的勝方。
辛納今天比賽一開始遭遇棘手情況，首局便面臨發球局0比40落後，他以連3記愛司球（ace）化解危機順利保發。其後辛納迅速找回壓倒性實力，宰制世界排名第93的對手。
賽後辛納表示，蓋斯頓是1位很有天分的選手，但他看對方「發球沒有發出速度，這不是想要贏得比賽的方式。...所以我從一開始就知道自己必須打出非常高水準，盡可能展現攻擊性，而我也做到了」。
他還說：「我很高興回到這裡（澳網賽場），這對我來說是個非常特別的地方。」
