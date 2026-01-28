辛納闖澳網男單4強 下一役對決喬科維奇搶決賽門票

（法新社墨爾本28日電） 義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天以直落三擊敗美國選手謝爾頓，成功晉級澳洲網球公開賽男單準決賽，接下來將對決24座大滿貫賽冠軍得主喬科維奇，上演一場重量級對決。

大會第2種子兼衛冕者辛納以6比3、6比4、6比4擊退第8種子謝爾頓（Ben Shelton），本屆賽事至今僅失一盤，強勢挺進男單最後4強。

辛納與謝爾頓在此役前交手9次，辛納贏下其中8場，且多為直落二或直落三勝出。謝爾頓唯一一次擊敗辛納，是在2023年兩人的首次交手。

辛納輕鬆闖進個人生涯連續第6場大滿貫賽準決賽之後表示：「我們一天一天來調整，今天感覺移位更順暢，身體狀況也更強健了。」

談到即將迎戰38歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），辛納說：「我們都知道我將面對什麼樣的挑戰。這正是你每天訓練、每天早上起床所期待的時刻。這樣的比賽能讓你在球員和個人層面都持續成長，我們也很幸運，喬科維奇在這個年紀仍能展現如此驚人的球技。」

稍早，在澳網10度封王的喬科維奇拜對手因傷退賽之賜，驚險晉級4強。大會第5種子義大利小將穆薩提（Lorenzo Musetti）以6比4、6比3、1比3領先時因傷退賽，讓喬科維奇幸運絕境逃生，繼續朝生涯第25座大滿貫賽金盃邁進。

大會男單另一場準決賽將由西班牙籍世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）對決，爭奪另一張決賽門票。