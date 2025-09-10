辛芷蕾員工人工比市場高3倍 全因亡父1個要求抱憾一生

【on.cc東網專訊】出爐威尼斯影后辛芷蕾凱旋返內地後，連日來成為風頭躉，關注度登上沸點，而最新更有指她對自己工作室的工作人員出手相當闊綽，每月薪酬起點達3萬人民幣（約32,800港元），其他福利另計，比起一般藝人工作室的人工至少翻出3倍，難怪辛芷蕾「深得民心」，身邊工作人員對她可謂鞠躬盡瘁！

辛芷蕾的「出手」應與其原生家庭經濟環境有關，事緣她曾上節目受訪，自爆成長時經濟能力差，父親去世前曾癱瘓了5年，曾向她「求助」想買部簡單電腦方便與親友溝通聊天，然而她因生活拮据而婉拒了，爸親病逝後自己只能每年燒紙紮電腦作補償。另外，患有肝癌晚期的爺爺到北京治療時，她本想帶對方去食正宗北京烤鴨，但當時剛到北京打拚，身上僅得約2千元人民幣，爺爺深知其生活不好過，也不敢隨便點菜。辛芷蕾坦言一直感到愧對家人：「我承認自己對金錢有欲望，不想自己永遠都在為一頓飯或一部電腦去後悔！」

