辛芷蕾飛美國影時尚大片 搭飛機跌watt變素人

【on.cc東網專訊】內地女星辛芷蕾榮登「威尼斯影后」後，身價升值十倍成為各大品牌寵兒，早前打破歐洲時尚品牌慣用超模及國際巨星的慣例，被邀約為品牌首位內地全球代言人，穿上綠色及紅色低胸裙等拍攝廣告相外，日前又應另一法國時尚品牌邀請，偕內地及韓國兩大男神王一博及權志龍（G-Dragon）飛抵美國出席2026春夏時裝騷。

今次大會將天橋搬入紐約Bowery地鐵站內，辛芷蕾除在車站內睇時裝騷外，又可以試搭於1913年建成的懷舊列車，相當有新鮮感。而身穿白色斜紋套裝的她，配上黑超及小棗紅色手袋，十分貴氣又充滿時尚感，舉手投足都有巨星風範。

不過她出席完活動再坐飛機離開時，頓令粉絲大嚇一跳，皆因她變成素人，將自己由頭包到落腳，只露出一對素顏眼睛，艷光即時跌watt，兼且行路健步如飛，搭飛機如參加跑步比賽，跟時裝騷上儀態萬千的貴婦Look，簡單判若兩人。

