39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。
繼鞏俐在1992年憑《秋菊打官司》以及葉德嫻在2011年憑《桃姐》獲得威尼斯影后後，事隔14年，這次到了39歲的辛芷蕾。《日掛中天》由導演蔡尚君執導，辛芷蕾、張頌文以及馮紹峰主演，講述一對舊戀人在分手多年後，在南方小城重逢的故事，看似溫馨但最後還是悲劇收場。辛芷蕾在片中飾演美雲，和張頌文飾演的葆樹為舊情人。除了辛芷蕾憑《日掛中天》獲威尼斯影后外，作品亦獲金獅獎提名。
獲獎時辛芷蕾在台上說：「我剛入行時吹過一個牛，我有一天一定要站在世界級的舞台上，我想成為一個國際巨星。當時遭受到很多嘲笑，但是你看，今天我終於站在這了。」她最後也不忘為世界上的女性打氣：「我想對所有女孩說一聲，只要有夢想，就大膽去想、大膽去做。萬一哪一天實現了，像我一樣。」
在近年仍是追捧白瘦美，甚至幼態美的內地市場，辛芷蕾顯然不是被眾人都立馬喜歡上的長相。數年前，正在準備《繁花》的王家衛看了辛芷蕾的《綉春刀2:修羅戰場》後找她見面，本來辛芷蕾認為王家衛不會選自己。後來二人正式合作，但辛芷蕾也被不少人批評，把她的外貌和王家衛鏡下經典的女演員如章子怡、林青霞等比較，甚至稱她為「王家衞最醜女主角」 。但內心強大的辛芷蕾繼續專注、自信：「拍攝了《繁花》，才意識到自己絕美。」唯有自信，才能一直上行。
