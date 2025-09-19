39歲辛芷蕾忍受嘲笑終登世界舞台！繼鞏俐、葉德嫻後，成為第三位華人威尼斯影后

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
39歲辛芷蕾憑電影《日掛中天》在2025年威尼斯影展榮獲最佳女主角，成為繼鞏俐、葉德嫻後，第三位華人影后。她早年因在《如懿傳》中飾演嘉貴妃走紅，奠定一線女星地位。她站上國際舞台的光芒，背後卻隱藏著不為人知的艱辛與努力。
辛芷蕾的童年並不容易。父親因意外癱瘓，母親獨力支撐家計，醫藥費龐大，年幼的她便早早開始打工賺錢。她曾坦言，父親臨終前想買一部電腦來與朋友聯絡，但家境拮据，她無法滿足他的心願；當爺爺罹患肝癌晚期時，她想帶他吃北京填鴨，身上卻只有2000元人民幣，最終只能留下遺憾。這些經歷，造就了她對金錢與生活的強烈慾望：「因為我希望自己永遠不要再因為一頓飯、因為一個電腦去後悔。」
辛芷蕾的成長路上還遭受過家暴和性侵的創傷。她回顧說，那段經歷讓她用了20多年的時間來治癒自己，她的大腦甚至會主動刪除那部分可怕的回憶。她選擇正視傷痛，也希望能讓其他受害者感受到被看見和理解。
這些童年經歷塑造了辛芷蕾的堅韌與野心。她曾說：「只要有夢想就要大膽去想、去做，萬一哪天就實現了，像我一樣。」在頒獎台上，她提醒大家應該要有自己的夢想，不論是相夫教子、安貧樂道，還是名成利就都可以，但一定不能夠欺騙自己，承認自己的慾望並不丟臉，不要欺騙自己，然後去嫉妒和嘲笑別人的成功。這種坦誠與自覺，讓她能勇敢面對挑戰與批評。
辛芷蕾的演藝之路同樣充滿挑戰。拍攝《繁花》時，她曾被批評為「王家衛最醜女主角」。她為了更符合角色，花兩年時間學習拉丁舞與探戈，練習體態與全身律動，為角色塑造出魅力。這份努力也讓她在鏡頭前呈現自然自信的姿態，展現了她對工作的認真態度。
辛芷蕾用親身經歷告訴觀眾：即使童年坎坷、遭遇貧窮、家暴與性侵，只要不放棄夢想、勇敢追求，就能走向光明與榮耀。她的故事是關於堅持、奮鬥與自我超越的勵志篇章，也提醒每個人，慾望與夢想從不丟臉，重要的是忠於自己。
