熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
辛芷蕾奪威尼斯影后！紅毯戰袍：削肩露美背、一轉身全網暴動，胸前玫瑰花飆性感天花板
中國女星辛芷蕾這次直接炸出全球版熱搜頭條！她在第82屆威尼斯電影節火力全開，靠一部《日掛中天》硬是從影壇天后競爭名單中殺出重圍、原地登基國際影后！在金獅殿堂級的頒獎舞台，她也正式成為繼鞏俐、葉德嫻之後，第3位封后威尼斯的華語女演員！
得獎感言更是令人動容，辛芷蕾提到：「說到做夢，十幾年前我剛入行時吹過一個牛—我說要站在世界級的舞台上，成為一個國際巨星。那時候遭受了很多嘲笑，但今天我終於站在這兒了！我能和來自全球的頂級女演員同台競技，為自己驕傲，更為作為一名中國女演員再次站在威尼斯舞台而驕傲！」她更鼓勵所有女孩：「有夢想就大膽去想、大膽去做，萬一實現了呢？就像我一樣。」
辛芷蕾以香奈兒白色雪紡禮服奪影后
辛芷蕾奪影后時，身上這件戰袍來自 CHANEL 2025/26秋冬高級訂製服系列，白色雪紡透膚材質、仙氣飄逸不說，下擺還拼接金色百褶裙，閃得像走動中的高級音樂盒，優雅得就像法式烤吐司灑金粉。
辛芷蕾穿黑白拼接禮服、大秀美背
而辛芷蕾另一套 CHANEL 2025/26 秋冬高訂，直接美出新高度！黑白拼接繞頸削肩設計優雅又狠辣，腰間兩個浮誇大口袋用荷葉＋金鍊狂野裝飾、層次感十足，而裙襬走起路來飄逸、且色系分明超吸睛。一個回眸轉身，美背全開、骨感線條殺很大，性感指數直奔封頂，讓全場屏息不誇張～
辛芷蕾以深咖色修身禮服、胸前網紗玫瑰花畫龍點睛
在《日掛中天》發布會紅毯，辛芷蕾換上 Schiaparelli 2025 秋冬系列的深咖色露肩修身禮服，整個氣場瞬間轉為「超現實系東方女王」。胸口那朵巨型立體網紗玫瑰簡直戲劇效果拉滿—暗紅花瓣層層堆疊、金屬絲勾邊勾魂，遠看像是水墨暈染在高訂布料上，近看根本是一朵從肌膚裡長出來的高級藝術裝置，浪漫中帶刺，優雅得帶點反叛氣息。
辛芷蕾這次在威尼斯影展紅毯優雅時髦力大噴發！穿上香奈兒那兩套高訂、像優雅的法式甜點，讓人想輕咬一口；而Schiaparelli那一朵玫瑰，則是帶刺且華麗的暗黑美學，紅毯瞬間成舞台，讓全場連轉頭率都破表。
Melody現身MK、鎖骨殺＋逆天長腿美炸！手拎Nolita包搭小籠包吊飾超燒、自曝最愛開盲盒
這些飾品太犯規！APM Monaco中性混搭風、Pandora幸運符系列…戴上滿滿高級感
