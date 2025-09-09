Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨

辛辣麵（正名：辛拉麵），可謂是韓國人心目中的「國民拉麵」。還記得疫情肆虐之時曾出現一輪超市掃貨盲搶熱潮，不少港人紛紛大量囤貨，即食麵是其中最重要的一環，但來自韓國的辛辣麵，想不到因一個原因於疫情期間無人問津，甚至更曾於超市出現辛辣麵麵牆，整個貨架劃一都是辛辣麵，場面相當震憾！關於辛辣麵更有不少傳言，例如韓版好食過中國版，究竟是否真確？想知辛辣麵的秘辛就繼續看下去吧。

疫情肆虐之時，於超市出現的辛辣麵麵牆，整個貨架劃一都是辛辣麵，場面相當震憾！（網上圖片）

名字源自創辦人姓氏

辛辣麵正式名字是辛拉麵，但現時很多人都會稱辛辣麵，這是韓國食品廠農心集團在1986年推出的即食麵品牌。很多人以為辛辣麵是因辣而得名，其實是來自農心集團創辦人辛春浩的姓氏，品牌包裝同時有別於其他韓國即食麵品牌，不用韓文來作品牌包裝，反而特別採用漢字的「辛」，皆因認為漢字比起韓文更能突出辛辣麵的品牌形象。

特別採用漢字的「辛」，皆因認為漢字比起韓文更能突出辛辣麵的品牌形象。（網上圖片）

韓國國民即食麵代表

農心集團自1986年推出辛辣麵，就以韓國的傳統料理韓式包菜燉牛肉為概念來開發。當年甫推出後即大受歡迎，佔據韓國即食麵市場的四分之一。多年來一直在宣傳方面，農心集團均以「讓男子流淚的辛辣麵」作為賣點，故此在過往的電視宣傳廣告多以男藝人為主角，並且貼近普羅大眾的生活，旋即成為韓國的國民即食麵代表。只要每當提起韓國的即食麵，不少人就會聯想到辛辣麵，難怪多年來一直領導市場，目前已在全球過百個國家及地區都能買得到辛辣麵。

朴炯植（左）、柳秀榮（右）曾為辛辣麵拍攝電視宣傳廣告。（網上圖片）

農心集團向來以「讓男子流淚的辛辣麵」作為賣點，故此在過往的電視宣傳廣告多以男藝人為主角。（網上圖片）

農心集團為力求將辛辣麵做到更好，多年來曾出現過不少微調。如曾在2014年就曾將麵條變得更富嚼勁，就連包裝袋也重新設計過；又曾於2017年推出辣白菜口味；於2019年為求令即食麵變得更健康，更推出非油炸麵條，將卡路里減少了足足一半。至於現時，一般能在超市買到辛辣麵不同口味的杯麵及即食麵裝，如招牌的特辣香菇麵、黑版辛辣大碗麵、農心辛辣碗麵、非油炸辛大碗麵、農心鮮蝦味拉麵及鮮蝦味辛辣杯麵等。

除了辛辣麵，還有農心辛辣碗麵。（網上圖片）

非油炸辛大碗麵，將卡路里減少了一半。（網上圖片）

農心鮮蝦味拉麵。（網上圖片）

韓國版及中國版之分

很多人以為辛辣麵一定是韓國製造，但其實辛辣麵分別有韓國版及中國版兩個不同版本。據說有不同產地的出品，皆因農心集團在中國亦設有分公司及工廠，惟不同地方製造的版本均由韓國總公司所決定。那麼如何分辨韓國版及中國版？可以輕易從包裝上就看得出分別。

在超市上一般的都可以買到中國版及韓國版。韓國版在包裝袋上只會印上韓文，中國版前面就會寫上「SHIN RAMYUN NOODLE SOUP」，背包則印有中文及英文簡介，寫明由上海農心食品有限公司製造。至於韓國版及中國版的麵餅則分別不大，但在成份上，韓國製造的麵餅比起中國製造的多添了維他命B2，除了麵餅之外，就連調味粉也有所不同，韓國版較中國版顏色鮮紅，蔬菜包同樣均有白菜乾、冬菇乾、青蔥乾、辣椒乾及紅蘿蔔乾等，唯份量方面中國版較韓國版豐富。

中國製造的版本會於背面寫明由上海農心食品有限公司出品。（網上圖片）

韓國版的包裝背面全都是韓文為主。（網上圖片）

嫌中國版比不上韓國版

雖然辛辣麵多年大受歡迎，但為何在疫情期間無人搶購呢？原來是因為一個「辣」字！之前就有網民曾在社交平台貼圖，表示在超市掃貨時，發現貨架上全部都是辛辣麵，不少人表示除了因為怕吃辣會吃到咳，另一個原因就是因為貨架上全是中國版，認為比韓國版難食！不過流感高峰期及疫情肆虐期間，還是建議大家清淡飲食，因為吃辣會容易出現喉嚨痛等症狀，那麼味道香辣的辛辣麵還是少吃為妙！

不少人認為韓國版比中國版更好吃！（網上圖片）

識得食一定要買韓國版。（網上圖片）

不少網民認為中國版很難食。

有網民認為中國版食完會著火。

有網民笑言同麵唔同命。

有網民指怕會喉嚨痛以為確診。

網民表示即使是愛辣人士都不能吃辣。

