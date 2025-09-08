港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

近日有網民在社交平台Threads發帖，直擊一對父女於颱風逼近前「掃貨大軍」上身，將一間超市整個貨架的辛辣麵杯麵橫掃一空，更一人推一車，猶如置身「戰場」，立即引起網民熱議港人「打風搶糧」的習慣。

父女檔瘋搶辛辣麵

帖主見證父女檔瘋搶辛辣麵一幕，忍不住發帖批評，「打風定打仗？目測兩父女一人一車，掃晒成個貨架所有辛辣麵。」從帖文上載的照片所見，一名男士的超市手推車堆得滿滿，全是辛辣麵杯麵。帖文迅速傳開，引來不少網民對「打風搶糧」的習慣冷嘲熱諷。

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

網民冷嘲熱諷「清貨尾」

大批網民留言嘲諷，「打一日半日風入貨仲勁過covid隔離10日8日」、「次次打風啲人都係咁㗎啦，唔知以為打一個星期。」、「由得佢啦，幫人清貨尾，唔係個個都咁抵得諗。」等等。雖然亦有人認為此舉屬個人自由，但大部分網民都認為沒有必要。同一時間，有網民將重點放在父女檔所選擇的產品上，直言「呢飯碗裝唔好食，杯裝先好食，湯底香好多，麵又無咁淋」、「尼隻碗麵質地唔多掂，唔好食喎」。由此可見，颱風面前，港人依然都美食有所堅持。

食字食得靚

又係marketing？

大家都想打長啲

又啱

打風掃貨特別起勁

斷水杯麵麵冇得食啦

圖片來源：Threads@gelblauuu

