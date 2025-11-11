互動劇場《校園食神大賽》

保安局就國家安全校園互動劇場《校園食神大賽》昨舉行啟動禮和首演，約400人出席，包括校長和師生。保安局長鄧炳強表示，國安的關鍵概念應從小學習，但現時資訊泛濫，社會上容易傳播抹黑、虛假訊息和謠言，局方因此創作話劇，透過具代入感的劇情，讓幼小學生認識國家安全和守法意識相關的概念。

出席同一活動的教育局長蔡若蓮表示，教育局一直與保安局合作，積極支援學校推動和深化國安教育。是次校園互動劇場是創新構思，既能輕鬆有趣地帶出維護國家安全的概念，亦促進學校以多元手法推動國家安全教育，期望教育界同工積極安排到校演出。

廣告 廣告

互動劇場由春天實驗劇團製作，在未來數個月到全港各區至少20間小學作校園演出。保安局更計劃明年安排該劇作公開演出。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/辦國家安全校園互動劇場學校巡迴演出-保安局擬明年公演/617515?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral