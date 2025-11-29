辦理災民證資助臨時房屋 多人排隊輪候災民表示諒解

【on.cc東網專訊】五級大火過後，今日(29日)民政事務處派員到大埔寶湖道22號中華基督教會馮梁結紀念中學內設置櫃台，為受影響居民辦理災民證及政府資助。在場亦有另一櫃台工作人員協助災民申請非政府資助項目及臨時入住單位，場外有大批災民排隊輪候。

有申請人林太完成手續離開時表示，已獲取非政府資助24,000元應急錢，另臨時居所單位現只有元朗錦上路供選擇，她暫時未作決定，因她需在中午前，陪同丈夫往另一處領取藥物。她指多間熱心機構提供支援，雖然需要「逐個逐個攞」，有時排隊人多，但情況可以接受。

