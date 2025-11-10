鳳凰｜一號風球今日日間維持
辭職代理公司員工5人驚魂！ 日本代客辭職500港元黑幕！
代理公司的一鍵「斷尾」
日本職場辭職像踩雷，上司同事人情網密不透風，說「我走了」可能被當叛徒。於是，代理公司如「已經受夠了」應運而生，簽約付錢他們代打電話：「本人已辭，拜拜！」500港幣換自由，聽來超值。
東洋經濟報導，2025年這行業年營收破10億日元，需求從霸凌受害者到新鮮人全包。負責人訪談笑說：「我們員工也用過別家，5人以上，循環太妙！」想想本該幫人解脫的公司自己也解脫，這自嘲誰頂得住？📞
霸凌與飲み會的連環陷阱
為啥日本人愛用？霸凌重頭戲！櫃子塞死老鼠、上司公開羞辱摸胸擁抱，受害者不敢直面只能外包。女性自身報導，2024年全國霸凌案1萬件，辭職代理需求漲30%。
還有飲み會文化：下班喝酒像義務，拒絕被當不合群。剛畢業女生訪談：「兩周就拉3次會，累壞了4個月後用代理走人。」
產經新聞指出，日本集體主義讓「不合群」像罪名，辭職得看時機說辭，代理避開尷尬。這種連環，這壓力總讓人覺得職場像無限迷宮。🍻
中國日辭職文化的甜蜜對比
中國辭職超爽：「受夠了走人！」交接說拜拜，錢和發展優先，日本卻被文化綁死。香港01報導，日本辭職率3.9%中國7.2%，日本人怕報復標籤重，中國人「跳槽是常態」。
網友在中日論壇吐槽：「中國辭職像換襪子，日本像談判。」這種對比，這自由總讓人羨慕到牙癢。🌏
網友的歪潮與自嘲狂歡
事件發酵，X和LIHKG熱鬧！台灣PTT po：「日本辭職用代理，我們直球走人！」香港讀者笑：「警視卡拉OK獵少女，辭職代打高！」
有人怒：「職場文化毒瘤，代理救命！」；有人萌：「公司員工用別家，無限循環萌。」東洋經濟網友調侃：「辭職外包，人生外包？」這種歪潮，這自嘲總讓人覺得：職場笑話，永不褪色。
Japhub小編有話說
哇，這辭職代打潮寫完，小編的辭呈都想外包了！從霸凌到飲み會，這職場也太圈粉。
如果你有辭職趣聞，或中日職場差異，留言區分享～下次挖個不卷的日本職場八卦，輕鬆點哦！
