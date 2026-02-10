黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
辱華封殺名單再+1？《寶可夢》中國動漫展祭出禁令，控傷害民族情感
中國雲南昆明最近舉辦的動漫展「雲南國潮動漫遊戲嘉年華」，發了一則官方公告，宣布為維護中國國家尊嚴與民族立場，針對特定日本知名 IP 實施嚴格禁令。公告中明確指出，除了先前引起爭議的《名偵探柯南》，和早已經被社群封殺的《我的英雄學院》外，任天堂的《寶可夢》也因為「傷害民族情感」及「違背正確價值觀」，被全面禁止相關 Cosplay 裝扮、展示或販售相關周邊商品。
《寶可夢》的爭議則源於日前寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG），因為宣傳非官方第三方在日本靖國神社舉辦面向兒童的活動，觸動了中國敏感的政治神經，直接遭到解放軍官方媒體發文批評其為「文化滲透」與「嚴重辱華」。
雖然寶可夢官方後續刪除宣傳並且道歉，卻仍然遭到動漫展禁止。而這項禁令後也在網路上掀起熱議，不少網友對於這種「連坐法」感到錯愕。即便《寶可夢》和《名偵探柯南》在中國擁有龐大的粉絲數量，但在當前官方媒體的批判下，商業活動幾乎都選擇切割自保。中國動漫展主辦方更在聲明中更強調，全體參與該活動的廠商和粉絲應該要「銘記歷史、堅守原則」，致力於營造愛國的動漫展環境。
玩家崩潰！傳NVIDIA 2026年不出新卡，RTX60系列恐延到2028
從去年開始 AI 產業飛速成長，尤其是伺服器方的硬體需求，造成記憶體零件需求暴增，造成消費級供應鏈吃緊，難以在短時間內緩解。而最近有知情人士的報導指出，Nvidia 在 2026 年內可能不會針對遊戲玩家推出任何新款 RTX 顯示卡。
中銀、DBS、恒生派電子利是，贏最多 $8,888 禮券，呢間更可以抽 999.9 金章！新婚派「雙封」秘訣、隨機搶利是全攻略｜電子利是 2026
2026 年馬年農曆新年將至，派電子利是已成為港人兼顧環保與賺取獎賞的首選。今年多間銀行和支付平台都推出不同電子利是推廣活動，無論你是想省下排隊換新鈔的時間、新婚要派雙封利是、還是想在群組玩搶利是，以下懶人包絕對不能錯過。
OPPO Find N6 發佈日已經定下，主打「更強大又輕薄」，搭載AI手寫筆
文章來源：Qooah.com 有海外消息人士透露，OPPO 新一代摺疊屏旗艦 Find N6 將於 3 月 17 日正式發佈，這款新機將主打輕薄設計與 2 億像素影像，還將帶來多項核心升級。該機將登陸中國、南亞及歐盟市場，暫未規劃印度市場的推出計劃。 此次 OPPO Find N6 延續了系列輕薄的核心優勢，機身設計緊湊輕便，提供鈦色、橙色兩款配色可選，還首次加入了 AI 手寫筆（AI Pen）支援，進一步豐富了摺疊屏的使用場景。影像方面，新機搭載 2 億像素鏡頭，將帶來更出色的拍攝體驗，成為核心賣點之一。 OPPO Find 系列產品負責人周意保也於當日預熱，稱 Find N6「年後不見不散」，並強調新機主打「更加強大，依舊輕薄」的特性。他還透露，團隊已舉辦新機內部品鑒會，對產品表現充滿信心，更是直言 OPPO 將針對行業避而不談的摺疊屏難題提前交出答案，暗示新機在摺痕、體驗等方面有突破性升級。 OPPO Reno 15 Pro Max 評測：全能中價機實用之選 此外，型號為 PLP110 和 PLP120 的兩款 OPPO 新機已完成 3C 認證，據數碼博主分析，這兩款機型正是 F
《仁王3》總監坦承受《P的謊言》啟發！借鑑其獨特戰鬥與BOSS設計
Team Ninja 最新高難度動作遊戲《仁王3》已經正式在日前推出，吸引許多玩家挑戰，遊戲總監藤田雅樹在受訪時透露，開發團隊在製作過程中，從韓國 Neowiz 工作室推出的類魂系作品《P的謊言》（Lies of P）中獲得了許多的靈感。
罐頭豬LuLu x 蓮香樓限定聯手！傳統茶樓遇上人氣 IP 新春打卡熱點
罐頭豬LuLu正式「進駐」近百年歷史的香港老字號蓮香樓，在尖沙咀店打造期間限定企劃，將傳統港式茶樓風情，變成一個集打卡、飲茶、買精品於一身的城市小旅行。 蓮香樓尖沙咀店特設「LuLu豬茶樓打卡位」，由店小Lu端着熱騰騰點心陪你飲茶，讓傳統茶樓瞬間變成人氣IP主題空間。店內不同角落都可以找到LuLu豬的打卡擺設，在不同位置以不同造型「為你服務」。 活動期間，LuLu豬人偶亦會不定期快閃現身，賣點心與大家近距離見面，想遇見真人版LuLu豬，就要密切留意Instagram帳號 @toyzeroplus_hk 及 @luluthepiggy_hk 公布快閃詳情。 這次企劃除了打卡位，重點一定是期間限定商品。蓮香樓尖沙咀店會推出一系列「蓮香樓 x 罐頭豬LuLu」聯乘精品，將茶樓文化與LuLu豬的可愛形象帶回家。 開賣日期：由2月13日開始販售 開賣日期：由2月13日開始販售 「店小二」限定吊卡公仔 開賣日期及時間：2月13日、2月14及15日(下午2時開賣)(每日限量100隻，每人限買2隻) 5款限量聯乘T恤、2款多用途領巾及單肩布袋同步登場！這系列靈感源自港式茶樓與霓虹燈美學，融入L...
Lady Gaga也愛《寶可夢》！清唱「胖丁主題曲」互尬神級唱功
在《寶可夢》（Pokémon）30 週年 Super Bowl 廣告「What’s Your Favorite?」中，Lady Gaga 可以說是全片最吸睛的亮點！她在錄音室場景中笑說，自己最喜歡的寶可夢「音域有 12 個八度，又總是能讓人發笑」，鏡頭一轉，坐在沙發上的正是經典人氣角色胖丁，甚至在影片中開唱胖丁的「經典曲」。
WhatsApp 網頁版終於可以打電話！語音 + 視像通話開始推送，beta 先試用
WhatsApp 網頁版開始向 beta 用戶推出語音同視像通話功能，現階段先支援 1 對 1 對話，毋須安裝桌面版都可直接喺瀏覽器撳通話鍵開 call。通話同樣採用端對端加密並使用 Signal 協議，視像通話亦支援螢幕分享。
兩對夫婦非法賣空股票獲利330萬 4人欺詐罪成 兩漢囚逾20個月
兩對夫婦透過社交媒體獲取唱高散貨騙局資訊，涉向證券經紀訛稱擁有股票並指使沽貨，待股票跌至低價位時，再在其他證券行購買相關股票，藉此賺取差價約330萬元。4人涉非法賣空股票及欺詐，昨在區域法院裁定9項欺詐罪成，為本港首宗以欺詐定罪的非法賣空股票案例。兩男被告判囚22及24個月，兩名女被告判社會服務令。4名被告為李景康、陳藝思、林顯輝、許佩欣，為兩對夫婦，共涉9宗欺詐罪及9項非法賣空的交替控罪，昨在區域法院裁定9項欺詐罪成。被告於2020年6至9月期間，多次欺騙「星火證券」客戶主任洪榮坤，向其訛稱擁有某些股份，意圖欺詐星火及誘使其就該等股份發出賣盤。4人因而獲利330萬元。
中國新規禁用 Tesla 經典門把設計！2027 年全面實施，小米、Tesla 均受影響
電動車設計追求極簡化與科技感，由 Tesla 牽頭帶起的「隱藏式門把」設計，幾乎成為新能源車的標配。然而，這項設計近日在中國遭遇重大挑戰。中國工信部正式發布新規，要求所有乘用車必須配備「機械式」門把。這意味著現時許多依賴電子伸縮或感應彈出的隱藏式設計，若無備用機械開關，將無法在中國市場銷售。
又再出事！世紀賤男羽賀研二涉非禮兩女第4度被捕
【on.cc東網專訊】64歲日本過氣男星羽賀研二，向來形象負面，過去曾多次爆出詐騙、恐嚇、性侵等醜聞，被封世紀賤男。昨日(9日)，他涉嫌於去年3月與沖繩的食肆內非禮兩名女性，相隔1年兩個月第4度被拘捕。
加州禁止聯邦官員執法戴口罩 法官裁定駁回
（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦法官今天駁回加州一道法規，其內容禁止聯邦移民官員在執法時遮蓋臉部。不過，法官維持加州的規定，要求聯邦官員在執法時，必須主動出示身分證件。
快速 3D 列印技術助力洗衣機器人原型在 24 小時內完成製作
一間機器人製造商展示了一款在 24 小時內完成的功能性摺衣機器人原型。這款名為 Sourccey 的機器人是為一位重視結果而非外觀的客戶而設計，由 Nick Maselli 開發。Sourccey 擁有圓柱形的移動機身和圓頂形狀的頂部，配備兩隻可動的手臂，以及一個中央垂直升降裝置，用於處理衣物。大多數結構部件均以聚乳酸（PLA）進行 3D 打印，這使得在建造過程中能夠快速迭代和更換部件，突顯了快速...
順豐「豐翼物流」無人機深圳鬧市「炸機」，急降靠降落傘全身而退兼無人受傷
稍早前深圳送貨無人機發生意外，於鬧市墜機，還好是無人因此而受傷。
10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線
金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台...
黎智英案判刑｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁 陳梓華刑期最短囚 6 年 3 月｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
成都舉辦全球最大型無人機足球賽事，參賽隊伍達 1,116 隊
在成都舉行的 Ablefly 全國無人機足球錦標賽決賽於周日圓滿落幕，這標誌著競技體育和低空經濟的里程碑。此次活動吸引了超過 10,000 名參加者，使其成為迄今為止全球最大的無人機足球賽事。來自中國及海外的 1,116 支隊伍在成都機場國際會議中心進行了為期三天的比賽。決賽充分展示了新興航空技術如何超越行業應用，進入有組織的大眾參與體育賽事中。 無人機足球要求飛行員操控球形無人機穿越對方球門。...
超級網紅MrBeast擴展版圖 收購金融服務平台Step
（法新社紐約9日電） 全球最受歡迎的YouTuber網紅MrBeast（野獸先生）今天說，他已收購一款為Z世代打造的銀行金融App，為自身龐大的事業版圖再添新成員。MrBeast在YouTube擁有超過4.5億訂閱用戶，是全世界最多訂閱的頻道，他的影片以極端競賽和跨國慈善事業聞名。
上市僅三週！《英雄聯盟》格鬥新作《2XKO》不如預期 開發團隊宣布裁員
Riot Games 旗下以《英雄聯盟》世界觀為背景的格鬥遊戲《2XKO》，在結束搶先體驗並於 1 月 21 日正式推出後，僅三週時間過，官方馬上拋出震撼彈，宣布將大幅縮減開發團隊規模。據官方指出，這波裁員預計影響約 80 名員工，幾乎佔了該項目團隊的一半人數，而受影響的員工將獲得至少 6 個月的資遣費和轉職協助。
林正峰拍內地短劇瞓得3粒鐘 阮嘉敏7日拍72集日踩20小時
【on.cc東網專訊】近年不少無綫小生和小生北上拍短劇，收入相當可觀，不過人仔唔易賺，要短時間內地獄式日以繼夜，夜以繼日拍攝，絕對是用生命值硬接，當中林正峰和阮嘉敏就是好例子。
電競隊伍「SCARZ」主辦「SCARZ CUP STREET FIGHTER6」將於2月21日開催決定！眾多職業選手及人氣實況主出演
營運電競隊伍「SCARZ」的XENOZ股份有限公司宣布，將自2026年2月21日(六)18:00起舉辦「SCA []