農曆七月，杭州有人好玩唔玩，戴恐怖面具驚嚇駛經司機。（微博）

農曆七月是中國農曆一年的第七個月份，泛稱為鬼月，難免令部分人思前想後。內地卻有網民上載影片，顯示在長深高速懷疑有人惡作劇，刻意戴上恐怖面具，故意驚嚇經過車輛的駕駛者或乘客。杭州高速交警就事件表示，轄區大隊工作人員表示，已關注到此事，正在處理。

綜合《極目新聞》等內地媒體報道，有網民上載影片顯示，本月24日，在長深高速杭州段，兩輛車行駛中時有並行，旁邊一輛滬A牌照的車上客座乘客戴著面具，向拍攝者降下車窗，並轉向注視，懷疑是故意為之。「我坐在後座拍的，我車裡的女生嚇了一跳。使人感到不安。」

網民留言：「博眼球」、「太可怕」、「半夜刷到嚇死我了」、「影響別人的駕駛安全了」。（微博）

網民：危害公共安全罪

看過視頻的網民留言：「博眼球」、「太可怕」、「半夜刷到嚇死我了」、「影響別人的駕駛安全了」、「這種嚇人，萬一出事故，就完蛋」、「高速上還是有點危險啊！還是少搞這種無聊的事情！」、「危害公共安全罪」。翌日25日，《極目新聞》記者向杭州高速交警反映情況，轄區大隊工作人員表示，已關注到此事，正在處理。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/農曆七月-杭州有人好玩唔玩-戴恐怖面具驚嚇駛經司機-有片-/592986?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral