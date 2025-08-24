農曆七月「這3個生肖」要避忌！鬼節鬼月鬼門開，盂蘭節7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避開｜雲文子師傅

農曆七月（俗稱鬼月）是中國農曆一年的第七個月份，2025年農曆七月的開始和結束時間分別為8月23日至9月21日，鬼門開時間是8月22日晚上11點，鬼門關則是9月20日晚上11點。來到鬼節，玄學天后雲文子提提你，「這3個生肖」要特別注意易「撞邪撞鬼」，還有這7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避忌！

2025年3大「撞邪撞鬼」生肖分別有：

1. 肖蛇

2. 肖𤠣

3. 肖豬

另外，各位靚仔靚女今個農曆七月，出街要打扮時就留意返以下七點，唔想撞邪行衰運就要避忌一下。

「撞鬼招魂」7項裝扮

1. 頭髮留齊陰（瀏海）

不宜留齊陰，額頭如明堂，有如行走「八卦鏡」。隨時隨地能擋住陰邪入侵。所以不論男女，髮型方面不要留齊陰，空氣瀏海也可免則免，宜露出額頭。

2. 鬼妹大眼仔（淺色隱形眼鏡）

眼睛是靈魂之窗，如果眼睛瞳孔過淺色，營造出虛浮的眼神，顯得不精神，就像三魂唔見七魄，容易被陰氣場有機可乘。

3. Smoky Eye（煙燻眼）

Smoky Eye令人有幽怨的感覺，特別容易招惹怨靈，農曆七月應盡量令眼睛帶有神采，眼神明亮，自然驅散陰氣場，杜絕撞邪厄運。

4. 一字膊、露肩衫

農曆七月正值炎夏，一字膊、露肩衫成女士至愛服裝之一，但「肩井穴」（膊頭位）是入邪的開關掣之一，能量弱者容易「攝親」冷病之餘，更會攝入邪氣。所以鬼節月份忌穿。入夜後最好戴上披肩，防止邪氣入侵。

5. 露臍裝

近年大熱露臍裝，無論有腩無腩也要露一手，以趕及潮流。肚臍是位於丹田氣海的重要位置，是對保衛元氣增強陽氣的重要一環。要好好保護免受風寒，或陰氣場侵入身軀，邪靈附體。

6. 二手衣物

二手衣物物主有可能遺留壞氣場，分分鐘沾染不好的能量、衰運，所以七月不要買二手衫，更不要穿着上街。鬼節月份也不要買來歷不明的古董、公仔及擺設。

7. 黑色、白色、麻質衣裳

避免穿著黑色，因為黑色陰氣較重，會聚陰，容易吸收負能量。麻衣問喪的象徵，奔喪的都穿上白衫白褲，披麻戴孝，表示哀悼。所以不吉利，特別容易招惹靈體，讓其依附，切記可免則免。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

農曆七月鬼門開瀰漫着陰氣場，想加強運勢淨化氣場。雲大師嘅【貴人桃花精油噴霧】絕對可以幫你，此包含8種治療級香薰精油，極高頻律，有效提升整體氣場和正能量，是辟邪恩物，也能化解陰邪小人。同時幫你旺一旺人際磁場同桃花運，改善人際關係之餘，亦可以吸引貴人與正面能量。仲包含8種治療級香薰精油，隨時隨地噴一噴，可以絕對係求愛嘅一大好物！

【貴人桃花精油噴霧】

功效：有助提升氣場運勢，催旺人際磁場，提升桃花運，改善人際關係，吸引貴人與正面能量

用法：可隨時隨地使用，既可當作身體香薰，亦可用於淨化空間。

成份： 峇里島火山泉水

水晶能量： 粉晶、月亮石、白水晶

治療級香薰精油： 薰衣草、紅西柚，香橙、天竺葵、 玫瑰精萃、木蘭、甜茴香、廣藿香、依蘭

容量：一支120mL

價錢：$538/支

購買連結：按此

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

玄學天后雲文子師傅簡介

MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團等) 、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

