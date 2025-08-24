潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
農曆七月「這3個生肖」要避忌！鬼節鬼月鬼門開，盂蘭節7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避開｜雲文子師傅
農曆七月（俗稱鬼月）是中國農曆一年的第七個月份，2025年農曆七月的開始和結束時間分別為8月23日至9月21日，鬼門開時間是8月22日晚上11點，鬼門關則是9月20日晚上11點。來到鬼節，玄學天后雲文子提提你，「這3個生肖」要特別注意易「撞邪撞鬼」，還有這7項潮流「撞鬼招魂」打扮要避忌！
雲文子師傅蛇年運程大全
2025年3大「撞邪撞鬼」生肖分別有：
1. 肖蛇
2. 肖𤠣
3. 肖豬
另外，各位靚仔靚女今個農曆七月，出街要打扮時就留意返以下七點，唔想撞邪行衰運就要避忌一下。
「撞鬼招魂」7項裝扮
1. 頭髮留齊陰（瀏海）
不宜留齊陰，額頭如明堂，有如行走「八卦鏡」。隨時隨地能擋住陰邪入侵。所以不論男女，髮型方面不要留齊陰，空氣瀏海也可免則免，宜露出額頭。
2. 鬼妹大眼仔（淺色隱形眼鏡）
眼睛是靈魂之窗，如果眼睛瞳孔過淺色，營造出虛浮的眼神，顯得不精神，就像三魂唔見七魄，容易被陰氣場有機可乘。
3. Smoky Eye（煙燻眼）
Smoky Eye令人有幽怨的感覺，特別容易招惹怨靈，農曆七月應盡量令眼睛帶有神采，眼神明亮，自然驅散陰氣場，杜絕撞邪厄運。
4. 一字膊、露肩衫
農曆七月正值炎夏，一字膊、露肩衫成女士至愛服裝之一，但「肩井穴」（膊頭位）是入邪的開關掣之一，能量弱者容易「攝親」冷病之餘，更會攝入邪氣。所以鬼節月份忌穿。入夜後最好戴上披肩，防止邪氣入侵。
5. 露臍裝
近年大熱露臍裝，無論有腩無腩也要露一手，以趕及潮流。肚臍是位於丹田氣海的重要位置，是對保衛元氣增強陽氣的重要一環。要好好保護免受風寒，或陰氣場侵入身軀，邪靈附體。
6. 二手衣物
二手衣物物主有可能遺留壞氣場，分分鐘沾染不好的能量、衰運，所以七月不要買二手衫，更不要穿着上街。鬼節月份也不要買來歷不明的古董、公仔及擺設。
7. 黑色、白色、麻質衣裳
避免穿著黑色，因為黑色陰氣較重，會聚陰，容易吸收負能量。麻衣問喪的象徵，奔喪的都穿上白衫白褲，披麻戴孝，表示哀悼。所以不吉利，特別容易招惹靈體，讓其依附，切記可免則免。
玄學天后雲文子師傅簡介
MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團等) 、大豐銀行。出版「奇門遁甲」十多本著作。
更多專欄文章：
六合彩復活節金多寶，頭獎一注獨中贏5,000萬！雲文子六合彩旺中獎升運秘笈：這4個生肖最旺財運、著咩顏色有利中獎？
2025蛇年生肖運程｜雲文子奇門遁甲12生肖蛇年運程總覽！財運增運、幸運顏色及飾物、開工吉日貼士
蛇年犯太歲生肖容易遇上「血光之災」？4個生肖特別留意，洗牙捐血可化解｜雲文子師傅
