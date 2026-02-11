農曆新年前打擊呃秤 5商戶賀年食品重量輕6%至19%涉違規

【on.cc東網專訊】香港海關由1月29日起於全港各區進行巡查，打擊商戶在農曆新年前夕供應重量不足的賀年食品情況。經試購和抽查後，海關人員發現5間涉嫌違規的商戶，違反《度量衡條例》（《條例》）。

行動期間，海關人員發現當中5間商戶所出售的賀年食品包括瓜子、開心果及糖蓮子等實際重量較宣稱的輕6%至19%不等。巡查仍在進行中。

消費者應光顧信譽良好的商戶，而當購買以重量供應的貨品時，應留意商戶秤量時的過程和貨品的實際重量。另外，商戶應遵守《條例》的規定。根據《條例》，任何人在按重量或度量供應貨物時，必須按淨重量或淨度量供應；假若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一萬元。此外，任何人使用或管有任何偽誤或不完備的度量衡器具以作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二萬五千元。而任何人未有讓顧客清楚看見稱量工具所顯示的重量，最高可被判罰款5,000元。

