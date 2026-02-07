農曆新年將至 花墟一帶封路及實施人群管理(黃穎芝報道)

【Now新聞台】農曆新年將至，旺角花墟道一帶即日起實施人群管理措施及特別交通安排，不少市民一早便到花墟，挑盆年花迎新春。

馬年將至，旺角花墟人流增多。傳統熱門年花擺滿檔口，寓意「有銀有樓」的銀柳、蘭花、水仙也是不少人的心頭好，就算價錢比內地貴，她都專程從屯門來選花。

Christina：「覺得這一盆很合心意，很有緣份就買了它。顏色，以及一看到它很盛放，所以見到它很開心。振興香港，要在香港消費。」

市民：「因為她(太太)很喜歡花，每年一起和她這裡買，我怕遲幾個星期就很多人，所以就快點來買，因為下星期接近新年，所以現在先買了。」

花檔負責人表示，預計今年銷情比去年少兩至三成，進貨策略上都有調整。

花店負責人Cherry：「大家都可能會北上及淘寶買花來港，都有很多是直接在大陸農場送來港，對香港花的市場都有影響。今年購入多了細盆的花，一千元內的蘭花，以往會較大盤點，今年是細花會佔多一點。」

花店指，今年亦都融入馬年元素，推出獨家的新品種「馬上紅」名字夠吉利，都吸引不少顧客選購，盛惠$1888。

警方預計農曆新年前有大批市民前往花墟，即日起至17日，花墟道、園藝街、園圃街及太子道西部分路段已實施封路，亦會因應人流情況實施人群管理措施。

