農曆新年豪遊攻略 15+條高端賀歲團路線：由北歐極光到南半球海島，開啟 2026 尊貴之旅！

新年旅行團

農曆新年嘅鐘聲就快響起，你係咪已經開始諗緊點樣過一個與眾不同嘅春節？Trip.com 明白你對假期嘅要求，特別為你精心策劃同嚴選咗 15 條以上嘅高端新年旅行團路線，帶你開啟一場難忘嘅環球探索之旅！

由北歐神秘嘅極光冰川，到南半球熱情如火嘅熱帶海島；由底蘊深厚嘅文化古蹟，到活力四射嘅國際大都會——我哋嘅新年旅行團全面覆蓋歐美日韓等全球熱門目的地。

無論你係追求極致奢華體驗嘅高端旅行團愛好者，定係想同屋企人、摯愛共度溫馨團圓時光，Trip.com 都能夠提供一站式嘅專業服務、無憂嘅行程規劃，加埋獨家優惠保障。等你可以放低煩惱，喺呢個新年假期盡情享受尊貴同從容嘅每分每秒。

廣告 廣告

新年旅行團 | 歐洲線：極光追蹤與阿爾卑斯冰雪盛宴

當冬季降臨，歐洲大陸即刻化身成銀裝素裹嘅浪漫仙境，呈現出同夏天截然唔同嘅迷人魅力。如果您想喺 2026 年春節搵一個與眾不同嘅慶祝方式，北歐與中歐嘅「新年高端旅行團」絕對係您嘅品味之選。

1. 夢幻感觀：極光獵人與冰雪奇緣 我哋深入北歐同中歐，帶您追蹤震撼心靈嘅北極光，或者走入阿爾卑斯山脉，感受最純粹嘅冰雪盛宴。呢場旅程，係對冬日美學嘅極致追求。

2. 沉浸體驗：歷史文化與當代藝術 行程唔單止停留在影相打卡，更深入挖掘歐洲嘅文化底蘊。透過專業導賞，帶您穿梭於古老建築同藝術殿堂，沉浸式體驗歐洲傳承千年嘅歷史韻味。

3. 尊貴下榻：將住宿提升至藝術高度 Trip.com 悉心嚴選每一間下榻地點。由極地透明玻璃屋到阿爾卑斯奢華酒店，我哋確保每一次入住都唔單止係休息，更係一種尊貴且舒適嘅藝術享受。

Shop Now

芬蘭與挪威：北極圈極致追光之旅

2026 春節最頂尖嘅高端旅行提案。Trip.com 帶您走入北歐極寒之地，體驗一場洗滌心靈嘅新年冒險。

🌙 夢幻住客：玻璃圓頂冰屋的追光之夜

入住 Trip.com 高分推介嘅奢華玻璃圓頂冰屋 (Glass Igloo)。想像一下，喺芬蘭拉普蘭 (Lapland) 零下幾十度嘅深夜，您同摯愛依偎喺溫暖嘅室內，透過全景玻璃天窗，靜靜觀賞夜空中閃耀跳動嘅北極光。呢種超越世俗嘅自然奇蹟，係新年最極致嘅視覺享受。

🎅 節日印記：羅瓦涅米聖誕老人村

喺羅瓦涅米 (Rovaniemi) 呢個魔幻之城，您可以親口對聖誕老人講聲新年快樂！

北極圈證書： 雙腳跨越神秘嘅北極圈分界線，領取專屬證書。

極地祝福： 喺官方郵局寄出蓋有獨特郵戳嘅賀年明信片，將新年溫暖由北極圈傳遞畀遠方親友。

🦌 冰雪奇緣：薩米人文化與雪橇冒險

深入體驗薩米人嘅傳統生活，感受北歐冬季嘅原始魅力：

馴鹿牧場： 親手餵食溫馴嘅馴鹿，體驗傳統文化。

極速激情： 坐上由充滿活力嘅哈士奇或馴鹿拉動嘅雪橇，喺靜謐嘅銀白色森林入面穿梭，感受北極風光。

🚢 震撼感官：桑普號 (Sampo) 破冰船與冰海浮游

喺波羅的海，體驗一場震撼心靈嘅力量對決：

碾碎巨冰： 登上巨型破冰船，親身感受船身撞擊、碾碎冰層嘅震撼聲音。

冰海浮潜： 著上特製嘅保暖浮潛衣，縱身躍入冰封大海，體驗「冰海浮游」嘅奇妙感覺。呢場挑戰自我嘅冒險，係高端旅行團入面最令人興奮嘅亮點。





冰島

瑞士：阿爾卑斯頂級冰雪盛宴

2026 春節，帶您登上歐洲屋脊。Trip.com 嚴選瑞士最精華嘅雪國體驗，將壯麗冰川與奢華享受完美融合。

🏔️ 歐洲之巔：少女峰 (Jungfraujoch) 嘅冰川奇蹟

搭乘歷史悠久嘅百年齒軌鐵路，由翠綠山谷緩緩進入純白世界，最終抵達「歐洲之巔」少女峰。

壯麗景觀： 企喺海拔 3,454 米嘅觀景台，飽覽被列入聯合國教科文組織世界遺產嘅 阿萊奇冰河 (Aletsch Glacier) 。

宏偉洗禮： 感受萬年冰川嘅純淨同壯闊，為您嘅新年旅程留低最震撼嘅第一印象。

🏠 名峰秘境：策馬特 (Zermatt) 與馬特洪峰嘅私密奢華

走入禁止汽車進入嘅環保小鎮策馬特，近距離感受全歐洲最著名、最上鏡嘅馬特洪峰 (Matterhorn)。

星級下榻： 入住 Trip.com 精選嘅 奢華雪山酒店 。

露天風呂： 喺設有私人露天風呂嘅客房，一邊浸溫泉，一邊欣賞銀裝素裹嘅山景。喺阿爾卑斯山嘅懷抱中，享受極致嘅私密與放鬆。

🚆 流動饗宴：冰河快車 (Glacier Express) 嘅全景視野

乘坐被譽為「全球最慢快車」嘅冰河快車，展開一場長達 8 小時嘅視覺盛宴。

全景式車廂： 透過特大弧形玻璃窗，您可以喺新年期間盡情飽覽瑞士最壯觀嘅雪原風光。

精緻時光： 喺緩緩行駛嘅列車上，一邊品嚐佳餚，一邊觀賞窗外如畫卷般展開嘅冰雪奇緣。





瑞士

新年旅行團 | 美洲線：大自然奇觀與繁華都市慶典

跨越大西洋，美洲大陸的 新年旅行團 則以其無與倫比的視覺衝擊力令人心馳神往。從北美洲鬼斧神工的自然奇觀，到充滿現代感的城市節慶與燈光盛典，Trip.com 為您悉心策劃了一系列極具代表性的景點與獨特體驗，讓您的春節之旅充滿探索與驚喜，感受美洲的多元魅力。

Shop Now

美國：壯麗大峽谷與不夜城狂歡之旅

2026 年元旦伊始，Trip.com 帶您走入美國西岸。由紅白交織嘅雪景峽谷，玩到全世界最華麗嘅娛樂之巔，開啟充滿活力嘅新一年。

❄️ 絕美雪境：大峽谷 (Grand Canyon) 嘅冬日畫卷

喺新年第一站，我哋會帶您登上大峽谷最高點——帝王點 (Point Imperial)。

限定奇觀： 冬季嘅大峽谷會披上一層銀白色嘅雪衣，火紅嘅岩層同潔白嘅積雪互相交織，構成一幅平時極罕見、令人窒息嘅壯麗畫卷。

自然震撼： 喺呢片世界七大自然奇景之一嘅宏偉地貌前，寫下您 2026 年最深刻嘅旅程印記。

🎭 璀璨盛世：拉斯維加斯 (Las Vegas) 嘅不夜城慶典

隨後，轉身投入世界娛樂之都拉斯維加斯，感受最瘋狂、最熱鬧嘅新年氛圍。

奢華體驗： 漫步喺拉斯維加斯大道，親身欣賞 貝拉吉奧 (Bellagio) 酒店震撼人心嘅音樂噴泉表演。

極致娛樂： 觀賞世界級嘅大騷同娛樂盛事，喺呢座不夜城中享受頂級住宿同餐飲，為新年增添一份無限奢華。

⏳ 地底藝術：羚羊峽谷 (Antelope Canyon) 嘅光影魔幻

喺專業導遊帶領下，深入探訪亞利桑那州最神祕嘅地底天堂。

光影殿堂： 羚羊峽谷以獨特嘅流線型砂岩紋理聞名。冬日嘅陽光射入峽谷，變幻莫測嘅光影效果絕對係攝影師嘅夢想之地。

鬼斧神工： 捕捉大自然磨練千萬年而成嘅藝術傑作，為您嘅新年相簿留低最魔幻嘅一筆。





美國

加拿大：極光聖地與洛磯山脈城堡之旅

2026 春節，喺楓葉之國開啟一場純淨嘅冰雪洗禮。Trip.com 帶您由北極光嘅故鄉，玩到洛磯山脈嘅心臟地帶，感受極致嘅寧靜與奢華。

🌌 追光巔峰：黃刀鎮 (Yellowknife) 嘅極光奇蹟

前往加拿大最著名嘅極光聖地——黃刀鎮。

極高成功率： 呢度位於極光環帶中心，地勢平坦無遮擋，係全世界睇極光成功率最高嘅地方之一。

新年許願： 喺繁星璀璨嘅夜空下，等待綠色狐火喺天際跳動，為您嘅 2026 年許下最夢幻嘅願望。

💎 冰封玉石：露易絲湖 (Lake Louise) 嘅仙境倒影

走入洛磯山脈嘅明珠——露易絲湖，感受大自然最純粹嘅冬日美學。

純淨仙境： 冬天嘅露易絲湖面如同冰封嘅玉石，喺壯麗雪山嘅環抱下，安靜得好似一幅畫。

雪地體驗： 您可以喺湖面上漫步，或者坐上充滿異國情調嘅馬車，享受如同童話故事般嘅浪漫。

🏰 城堡傳奇：費爾蒙班夫溫泉酒店 (Fairmont Banff Springs)

新年假期最尊貴嘅享受，莫過於入住呢座歷史悠久、有「落基山城堡」之稱嘅五星級酒店。

頂級水療： 喺費爾蒙酒店內享受高端水療 (SPA)，一邊浸住暖呼呼嘅溫泉，一邊隔住玻璃欣賞窗外銀裝素裹嘅班夫國家公園。

奢華滋養： 喺城堡入面品嚐精緻下午茶，讓身心喺冰雪美景中得到徹底放鬆，為您嘅新年旅行團增添一份寧靜與貴氣。

建安大

新年旅行團｜日本線：和風初詣、名湯秘境、時令Omakase盛宴

【2026 春節首選：去日本過個最有質感的「真‧新年」】 對香港人嚟講，過年「返鄉下」去日本始終係 No.1 夢幻之選。Trip.com 知道您追求嘅唔係走馬看花，而係要有 Style 嘅深度體驗。我哋特別設計咗呢個「2026 日本新春高端團」，將地道祭典、頂級溫泉、同埋爆食時令名物一次過執齊畀您，等您喺春節感受最正宗嘅和風魅力。

✨ 行程三大驚喜位：

1. 初詣深度遊：同當地人一齊求好運 新年梗係要講意頭！我哋會帶您去歷史名勝或者靈氣神社進行「初詣」（新年第一次參拜）。您可以親手抽返張御神籤、買個御守，喺充滿節慶氣氛嘅神社入面，為 2026 年祈求事業、健康、愛情全部都順風順水。

2. 頂級湯宿：喺雪景下浸「露天風呂」 冬天去日本，無理由唔浸溫泉。我哋特別嚴選日本數一數二嘅名湯秘境，安排入住五星級奢華溫泉旅館。試諗下，喺室外零度嘅雪景下，個人浸喺熱騰騰嘅「露天風呂」入面，真係人生一大享受，包您成身鬆晒！

3. 舌尖上的新年：時令名物與名廚料理 新年旅行點可以虧待個胃？我哋唔單止會安排您品嚐精緻嘅「御節料理」（新年限定便當），仲有頂級和牛燒肉、產地直送嘅海鮮大餐，甚至係由名廚主理嘅 Omakase。每一啖都係「旬」之味（當季最鮮味），絕對滿足到各位嘴尖嘅香港老饕。

Shop Now

北海道：破冰尋蹤 ‧ 夢幻雪祭 ‧ 阿寒湖名湯秘境

2026 年新春「返鄉下」，要去就去最北嘅雪國！Trip.com 帶你深入北海道，體驗一場充滿震撼力同治癒感嘅新年之旅。

🚢 震撼視覺：網走 Aurora 號破冰船

嚟到北海道東部，一定要挑戰鄂霍次克海嘅震撼美景！

流冰奇觀： 登上 Aurora 號破冰船 ，親眼睇住船身撞碎巨型流冰，嗰種隆隆聲同視覺衝擊真係好難忘。

野生尋蹤： 運氣好嘅話，仲可以喺流冰上面搵到海豹或者虎頭海鵰嘅蹤影，係新年最勁嘅開運見聞。

❄️ 浪漫童話：札幌雪祭前奏 ‧ 冰雪燈火秀

雖然札幌雪祭大騷係 2 月先正式開始，但 1 月底嘅札幌一早已經變咗做「冰雪童話村」。

街頭藝術： 漫步大通公園，你會見到各式各樣嘅精緻冰雕一早整好晒，襯埋璀璨嘅燈光騷，成個氣氛浪漫到暈，啱晒影相打卡。

新年氣氛： 喺街頭飲住熱辣辣嘅甘酒，感受北海道最純粹嘅冬日節慶感。

🌸 治癒心靈：阿寒湖「霜之花」與頂級懷石料理

去阿寒湖尋找冬日最神祕嘅美態，感受極致嘅日式奢華。

霜之花 (Frost Flowers)： 喺清晨嘅冰面上，觀賞由水蒸氣結成、好似白色玫瑰咁嘅自然奇蹟——「霜之花」。

名宿享樂： 入住 Trip.com 嚴選嘅頂級溫泉旅館。浸完名湯之後，嘆返餐用北海道產地直送食材整嘅高端懷石料理，由個心暖到出嚟。





北海道

本州：東京初詣 ‧ 河口湖富士美景 ‧ 京都雪金閣

2026 年新春，Trip.com 帶您由繁華東京玩到靜謐古都，喺富士山下迎接一年之始。呢場本州深度遊，係送畀自己最極致嘅新年禮物。

🏮 開運儀式：淺草寺「初詣」參拜

想 2026 年行好運？就要跟住當地人嘅傳統，體驗最地道嘅「初詣」（新年第一次參拜）。

心靈洗禮： 喺香火鼎盛嘅 淺草寺 ，聽住清脆嘅錢幣聲，誠心祈求新一年順風順水、事事如意。

江戶風情： 漫步喺仲見世通，感受最濃厚嘅日式新年氣氛，再求返個開運御守，將福氣帶返香港。

🗻 絕美秘境：河口湖「逆富士」與頂級溫泉湯宿

前往富士山腳下嘅河口湖，捕捉果份令人心醉嘅震撼美景。

「逆富士」奇觀： 帶您搵最佳視角，捕捉富士山完美倒映喺湖面上嘅「逆富士」絕景，畫面如詩如畫。

躺平睇名峰： 嚴選入住頂級日式旅館，確保您喺房入面拉開窗簾，就見到無敵富士山全景。夜晚嘆住懷石料理、浸住溫泉睇山，呢種先係真正嘅奢華新年。

❄️ 禪意極致：京都「雪金閣」絕世姿態

如果新年期間幸運遇上降雪，您將會見到傳說中嘅「雪金閣」。

美學巔峰： 金碧輝煌嘅 金閣寺 喺皓皓白雪映襯下，閃耀出一種莊嚴又神聖嘅光芒。

古都韻味： 雪中嘅京都散發住獨有嘅靜謐感，帶您漫步於古色古香嘅街道，感受日本美學嘅巔峰境界。

富士山

新年旅行團｜中國內地線：大漠風情 ‧ 匠心文化賀歲

呢幾年，內地線嘅「高端精品團」喺香港越嚟越受歡迎。Trip.com 知道您追求嘅唔係趕鴨旗艦團，而係有品質、有故事嘅深度遊。我哋特別策劃咗呢系列行程，將大漠嘅壯闊風情同千年文化底蘊結合，配埋專家級導遊全程細心講解，帶您行一場舒舒服服、充滿高級感嘅文化賀歲之旅。

✨ 行程三大質感保證：

1. 匠心導賞：專家帶路深度睇文化 我哋唔係帶您去影張相就算。隨團配備專家級導遊，由絲綢之路嘅傳奇講到紫禁城嘅秘密，帶您深入了解中華文化嘅博大精深，每一站都係一場精彩嘅知識盛宴。

2. 奢華下榻：嚴選頂級酒店同精品民宿 新年出門最緊要住得好！行程入面嚴選咗多間頂級奢華酒店，甚至係極具特色、同自然環境融合嘅高端精品民宿。確保您喺壯麗嘅山河美景之中，依然可以享受到五星級嘅舒適同尊貴。

3. 文化賀歲：感受最地道嘅壯麗山河 由大漠嘅風沙到江南嘅水鄉，我哋帶您親身感受祖國大好河山嘅壯美。新年期間，仲會加入一啲特別嘅賀歲文化體驗，等您喺旅程入面搵返最純粹、最濃厚嘅節慶情懷。

Shop Now

雲南：玉龍雪山巔 ‧ 麗江古城漫步 ‧ 洱海慢活新年

2026 年新春，Trip.com 帶您飛往彩雲之南。喺海拔四千米嘅雪山睇日出，喺洱海邊飲杯咖啡。呢場旅程，係送畀自己最治癒嘅新年禮物。

🏔️ 巔峰震撼：玉龍雪山大索道直達 4,506 米

去雲南新年開運，梗係要登高望遠！

傲視群山： 搭乘大索道直接升上海拔 4,506 米嘅冰川公園。企喺壯闊嘅山脈面前，呼吸住最純淨嘅空氣，俯瞰腳下翻騰嘅雲海，感受大自然嘅神聖震撼。

藍月谷： 落山後漫步喺藍到唔真實嘅藍月谷，睇住雪山倒影，影出最唯美嘅新年大片。

🏮 民俗韻味：麗江古城嘅納西新年慶典

喺呢座世界文化遺產，搵返最濃厚嘅節慶情懷。

穿越時空： 踏上青石板路，穿梭喺古色古香嘅巷弄。新年期間，您可以親身體驗納西族嘅賀歲活動，睇下東巴文字，感受嗰份大城市搵唔到嘅寧靜與純樸。

古城夜色： 夜晚喺掛滿紅燈籠嘅古城搵間精品小店坐下，聽下民謠，過一個最有藝術氣息嘅春節。

🌊 慢活時光：大理洱海邊嘅精品民宿

新年最緊要係 Chill！我哋特別安排您喺洱海邊享受一個「無所事事」嘅午後。

海邊放空： 入住 Trip.com 嚴選嘅 一線海景精品民宿 。拉開窗簾就係蒼山洱海，您可以喺露台一邊嘆茶，一邊睇住波光粼粼嘅水面，徹底洗滌心靈嘅疲累。

慵懶時光： 無需趕行程，喺大理嘅陽光下慵懶咁過一個下晝，呢種先係高端旅行應該有嘅格調。

雲南

北京與黑龍江：皇城賀歲 ‧ 北國冰雪盛宴

2026 年新春，Trip.com 帶您由京城玩到極北。一邊感受紫禁城嘅皇家意頭，一邊體驗哈爾濱嘅冰雪奇緣，過一個最「大氣」嘅新年！

🏰 皇城氣派：北京故宮與長城開運

新年嚟到京城，梗係要攞個「步步高升」嘅好意頭！

故宮深度遊： 唔係行馬觀花，我哋安排咗 專業導賞 帶您行入紫禁城。由建築風水講到皇家秘史，帶您深度解讀呢座明清兩代嘅權力核心。

長城登高： 喺八達嶺長城遠眺群山，寓意新一年事業與生活都步步高升。冬季長城如果遇上雪景，嗰種「萬里雪飄」嘅震撼，絕對令您畢生難忘。

❄️ 極致冰感：哈爾濱冰雪大世界

去黑龍江過年，就要感受最正宗嘅「北國風味」。

冰建築奇觀： 走入規模全亞洲最大嘅 冰雪大世界 。入面嘅建築全部用巨型冰塊砌成，配埋五光十色嘅燈光效果，好似去咗魔幻嘅冰雪帝國咁，影相打卡一流！

雪雕藝術： 欣賞巧奪天工嘅巨型雪雕，每一件都係大師級作品，震撼程度爆燈。

⛪ 異國情懷：聖索菲亞大教堂與中央大街

喺充滿俄羅斯風情嘅街道，過一個唔一樣嘅新年。

北國浪漫： 企喺充滿歷史感嘅 聖索菲亞大教堂 前面，睇住雪花落下，感受濃郁嘅異域氛圍。

漫步中央大街： 拎住支馬迭爾冰棍，行喺百年建築林立嘅大街，體驗哈爾濱獨有嘅冬日生活美學。





哈爾濱

新年旅行團｜東南亞線：熱帶避寒 ‧ 奢享海島慢活之旅

想喺新春期間徹底遠離寒冬？去東南亞曬太陽、玩水絕對係 No.1 選擇！Trip.com 知道您追求嘅係真正嘅放鬆，所以特別策劃咗多個「高端海島度假方案」。我哋唔玩趕鴨式行程，而係幫您嚴選最頂級嘅 Villa 同私人海灘，等您喺陽光同海風入面，過一個最 Chill、最暖心嘅新年。

✨ 行程三大度假優勢：

1. 換季避寒：由羽絨轉戰比堅尼 唔使再喺香港頂住濕冷天氣！直飛東南亞，享受 28 零度嘅完美陽光。我哋帶您去到東南亞最清澈嘅海域，無論係浮潛定係純粹喺沙灘放空，都能夠將工作壓力一掃而空。

2. 奢華 Villa：保證私隱同極致舒適 新年度假最緊要住得好！行程特別挑選高品質嘅私人別墅 (Private Villa) 或者五星級海邊 Resort。確保您可以擁有私人泳池同獨立空間，同屋企人或者摰愛享受最親密、唔受打擾嘅珍貴時光。

3. 慢活節奏：無壓力嘅海島時光 我哋嘅東南亞團標榜「唔趕行程」。您可以朝早瞓到自然醒，下晝去嘆個頂級 SPA，夜晚再喺海邊一邊食住新鮮海鮮大餐，一邊睇住夕陽倒數新年。呢種先係真正嘅高品質度假享受。

泰國：曼谷皇室氣派 ‧ 布吉島奢華 Pool Villa

2026 年新春，Trip.com 帶您飛往泰國避寒。由曼谷嘅金碧輝煌，玩到布吉島嘅私人海灘，喺陽光與海風之中過一個最 Chill 嘅熱帶新年！

👑 皇室盛宴：曼谷大皇宮與佛教文化

新年第一站，梗係要感受泰國最精緻、最神聖嘅一面。

工藝巔峰： 走入 曼谷大皇宮 (Grand Palace) ，親眼見證泰國極致嘅建築工藝。喺閃閃生輝嘅金箔同雕刻之間，感受濃厚嘅佛教文化氛圍，為新一年祈求福氣。

曼谷漫步： 體驗完莊嚴嘅皇宮，仲可以去附近嘅網紅 Cafe 或者河畔餐廳，感受曼谷新舊交融嘅獨特魅力。

🏝️ 奢華私隱：布吉島五星級私人別墅 (Pool Villa)

新年度假最緊要豪、最緊要私隱！我哋特別參考 Trip.com 上嘅最高評分，為您精選咗頂級嘅五星級私人別墅 (Pool Villa)。

泰國

Shop Now





越南：巴拿山佛手地標 ‧ 會安古城燈海賀歲

2026 年新春，Trip.com 帶您飛往越南中部。由海拔千米嘅法式雲端樂園，玩到充滿懷舊色彩嘅燈籠古鎮，過一個有東方韻味又浪漫嘅新年！

🏰 雲端仙境：巴拿山 (Ba Na Hills) 佛手金橋

去越南新年打卡，第一站梗係要上呢座「雲端上嘅樂園」。

神之巨手： 踏上世界知名的「佛手金橋」，感受被一雙巨大石手托起喺半空嘅震撼。新年期間，山上雲霧繚繞，好似行入咗仙境咁，寓意新一年「手到拿來」、好運齊嚟。

法式風情： 乘坐創下世界紀錄嘅長程纜車，行入充滿歐洲色彩嘅法式村莊，喺呢個海拔 1,487 米嘅避暑勝地影盡各種異國風情大片。

🏮 夢幻夜色：會安古城 (Hoi An) 嘅賀歲燈海

新春期間嘅會安，係成個越南最有節日氣氛嘅地方。

傳統燈籠展： 整座古城會掛滿五顏六色嘅傳統手工燈籠。夜晚燈火亮起，古色古香嘅街道映照喺秋盆河面，夜景靚到令人窒息，絕對係新年最美嘅視覺盛宴。

漫步懷舊： 您可以喺黃牆老屋之間悠閒穿梭，親手放一盞祈福水燈，或者喺河邊嘅文青 Cafe 坐下，感受呢座世界文化遺產嘅靜謐與溫暖。

越南

Shop Now









新年旅行團｜Trip.com 獨立包團：私人訂製 ‧ 專屬尊貴體驗

針對追求私隱同高品質服務嘅家庭或者小圈子，Trip.com 隆重推出「獨立包團」服務，已經成為新年高端旅遊市場嘅新寵兒。呢種模式徹底打破咗傳統大團「趕鴨仔」嘅限制，專為追求私密、專屬同埋尊貴體驗嘅您而設，等您個春節假期真正做到隨心所欲。

獨立包團

👑 乜嘢係「獨立包團」？

簡單講，就係「成個團只有您認識嘅人」。無論係屋企人、親戚定係死黨，成個行程唔會有陌生人「亂入」。喺過年呢啲大節日，確保您可以同摯愛享受唔受干擾嘅天倫之樂。

✨ 三大核心優勢（香港人最愛）：

1. 二人成團，話走就走 ✈️ 最怕報咗名但因為「唔夠人」而取消？獨立包團完全無呢個煩惱！最少兩個人就可以自成一團，唔使等、唔使湊，只要您準備好，隨時可以預訂出發，效率極高。

2. 專屬司導 + 豪華座駕：告別排隊等大巴 🚐 全程尊享豪華商務車接送，仲會配備經驗豐富、識講廣東話或者普通話嘅專屬司機導遊（視供應情況而定）。您唔使再喺景點門口吹風等旅遊大巴，享受真正「Point-to-Point」嘅無縫銜接，全程舒舒服服。

3. 行程節奏 100% 自主：真正隨心所欲 🧭 傳統團要幾點起身、幾點集合？喺度通通由您話事！

彈性時間： 想喺個景點留耐啲？或者想遲少少起身？無問題！

即興調整： 行行下街見到間特色小店或者市集想入去睇下？隨時同導遊商量就得。由出發時間到食咩大餐，全部由您主導，呢種先係真正嘅新年深度遊。

Shop Now

新年旅行團｜Trip.com 旅程策劃：專家帶路 ‧ 打造您心目中嘅「Perfect New Year」

如果您對新年假期有自己一套諗法，唔想隨波逐流，又或者想為屋企人送上一份獨一無二嘅春節驚喜，咁您一定要搵 Trip.com 嘅「專家級旅程策劃」。我哋會由零開始，同您一齊構建出完全符合您品味、最完美嘅新年高端之旅。

旅程策劃

🎨 乜嘢係「旅程策劃」？

我哋嘅策劃團隊唔係一般嘅客服，而係一班行過世界各地、有無數實地考察經驗嘅旅遊專家。您只需講出您對新年團嘅要求、預算同埋同行者嘅特別需要，我哋嘅規劃師就會同您進行深度溝通，提供最精準、最貼心嘅量身定制建議。

✨ 三大「專家級」管家服務：

1. 主題行程定制：滑雪、米芝蓮、定係高爾夫？🏌️‍♂️ 無論您心目中嘅新年團係咩主題，我哋都幫到手：

極限冬日： 一場全日本最專業嘅滑雪專題之旅。

饕餮盛宴： 訂晒全球最難攞位嘅米芝蓮餐廳，由頭食到尾。

揮桿假期： 喺熱帶陽光下享受頂級高爾夫球場。 我哋嘅規劃師會憑專業知識，為您設計出專屬嘅主題路線。

2. 稀缺資源鎖定：安縵、四季，通通唔係問題 🏨 農曆新年係全球旅遊嘅「超級旺季」，好似安縵 (Aman)、四季 (Four Seasons) 呢類頂級酒店通常一房難求。

強大網絡： 憑住 Trip.com 強大嘅全球採購網同深厚嘅行業關係，我哋可以第一時間幫您鎖定呢啲稀缺房態，確保您嘅新年團住得最豪華，完全無憂。

3. 全方位細節管理：您只需帶個人去就得 🧳 由出發前到回程，每一個細節我哋都幫您打點好：

簽證與航班： 由繁瑣嘅各國簽證，到幫您組合最高性價比嘅機票。

門票預約： 當地熱門活動或者騷嘅門票，通通提早幫您 Hold 住。 呢項一站式服務確保您嘅新年假期「萬無一失」。您唔使再為瑣事煩惱，只需要放鬆心情，全心享受假期。





Shop Now

點解要喺 Trip.com 預訂新年行程？四大最強優勢

新年去旅行，最驚係「貴」同「煩」。Trip.com 作為您嘅旅遊管家，一早為您準備好最強大嘅後援，等您由買機票嗰一刻到回程返抵香港，都享受到「天花板級」嘅待遇。

1. 抵上加抵：Trip Coins 回贈同獨家 Credit Card 優惠 💰

新年出門唔一定要做「水魚」！喺 Trip.com 預訂，您可以邊玩邊賺：

Trip Coins 即賺即扣： 預訂酒店每 $100 美金（約 HK$780）即賺 80 Coins ，機票都有 25 Coins 。呢啲積分下次預訂直接當錢使，實實在在幫您慳。

2026 新春信用卡加碼： 今年我哋同 Citi、渣打、HSBC 等多間銀行合作，推出高達 92 折 或者 「滿 $2,000 減 $150」 嘅專屬優惠碼。記得 Check 吓您手頭張卡，分分鐘再慳多一筆！

2. 24/7 全球「真人」客服：您嘅隨身旅遊管家 📞

無論您係喺北歐追緊極光，定係喺大峽谷影緊相，有問題隨時搵到我哋：

多語言支援： 我哋強大嘅客服團隊 24 小時隨時待命 。

App 內直連： 透過 Trip.com App 就可以直接聯絡線上管家，無論係改機票定係搵當地資訊，我哋都會即時幫您解決，唔使驚喺海外「叫天不應」。

3. 萬無一失嘅預訂保障：唔驚突發狀況 🛡️

新年出遊最怕遇到交通延誤或者行程變動。Trip.com 始終將您嘅權益放喺第一位：

「特殊情況取消保障」： 遇到不可抗力因素，我哋有完善嘅取消同退款機制。

「預付補償政策」： 如果到埗後發現服務同預訂內容唔符，我哋會積極介入仲有補償機制，確保您嘅合法權益唔會受損，絕對係「安心出行」。

4. 頂級供應鏈：鎖定稀缺資源嘅實力 🏨

新年係全球旅遊旺季，頂級酒店同私人專車通常一早爆滿。

實力鎖房： 憑住 Trip.com 全球強大嘅網絡，我哋可以幫您優先拎到 Aman (安縵)、Four Seasons (四季) 呢類頂級名店嘅房態。

高品質車隊： 我哋調配嘅私人專車服務，確保您喺旺季依然有尊貴座駕接送，由頭到尾都享受到穩定、卓越嘅五星級體驗。



