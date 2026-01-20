Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年一票難求！內地高鐵春運車票搶飛攻略＋鐵路12306平台推出限時免費退票

農曆新年臨近，官方預計全國鐵路將於春運期間接載超過5.3億人次，惟大家的搶票速度同樣驚人，內地鐵路春運火車票日前甫一開售便即告「售罄」。打算於農曆新年期間北上過年的旅客，務必留意以下搶票攻略及各項新安排。

熱門車次開售即「秒殺」

預計客流高峰將出現於2026年2月13日（年廿六）至23日（正月初七）。鐵路部門提醒，受歡迎的時段及路線往往在「鐵路12306」平台開放的一瞬間便被搶購一空，旅客必須準時登入。以1月19日春運首日車票開售為例，多條熱門路線如由廣州、深圳往長沙、武漢及成都等地的班次，在數秒內便宣告售罄，部分熱門車次更是「一票難求」。

多條熱門路線如由廣州、深圳往長沙、武漢及成都等地的班次，在數秒內便宣告售罄。（圖片來源：Getty Images）

運力提升及夜間高鐵增班

對比去年，2026年春運的整體運力有所提升，客座能力按年增長5.3%。由於2025年有多條新線路及車站相繼落成投產，今年可動用的「復興號」動車組數量更多。另一顯著分別是，鐵路部門在京廣、京滬及滬昆等主要幹線增加了更多「夜間高鐵」班次，務求在高峰期單日開行超過1.4萬列旅客列車，以紓緩白天的乘車壓力。此外，針對跨境遊熱潮，廣深港高鐵的班次安排亦更為頻密，便利港人乘車北上。

對比去年，2026年春運的整體運力有所提升，客座能力按年增長5.3%。（圖片來源：Getty Images）

15日預售期 搶飛攻略

現時內地鐵路車票預售期固定為15日，意味著旅客需要根據回程日期每日準時搶票。除了使用官方「鐵路12306」應用程式外，Trip.com亦是另一個熱門選擇。Trip.com支援香港信用卡支付及繁體中文界面，更容許旅客在15日預售期前提交「預約訂單」，由系統在開售瞬間自動代購。

對於直接使用「鐵路12306」的旅客，建議善用「購票信息預填」功能，提前選好乘車人及車次。若直達票已售罄，應立即使用「候補購票」或「智能中轉」方案。至於透過Trip.com訂票的旅客，雖然操作方便，但在春運極高需求下，成功率仍受制於官方系統的配額，建議兩者配合使用以增加成功機會。

經Trip.com預訂

現時內地鐵路車票預售期固定為15日，意味著旅客需要根據回程日期每日準時搶票。（圖片來源：Getty Images）

對於直接使用「鐵路12306」的旅客，建議善用「購票信息預填」功能，提前選好乘車人及車次。（圖片來源：Getty Images）

鐵路12306誤購限時免費退票

今年「鐵路12306」推出的一大德政是「旅客誤購限時免費退票」服務。若旅客在購買車票時不慎買錯，只需符合兩大條件：第一，在支付成功後30分鐘內；第二，距離開車時間4小時以上，即可線上辦理免費退票。這項政策同樣適用於往返香港西九龍站的跨境車票。若旅客是透過Trip.com等第三方平台購票，同樣享有此項免費退票權利，但款項會經由平台退回。需注意，每位用戶每日限辦理一次誤購免費退票。這項新安排能有效減少旅客因一時匆忙買錯日期或班次而造成的損失。

今年「鐵路12306」推出的一大德政是「旅客誤購限時免費退票」服務。（圖片來源：Getty Images）

新安排能有效減少旅客因一時匆忙買錯日期或班次而造成的損失。（圖片來源：Getty Images）

