天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
農曆新年2026｜周生生賀年金飾推介 計價金飾免工費！Hello Kitty馬年壓歲錢金片$9XX／首飾7折起
周生生推出新年網上尊享優惠，多款蛇年飾品都有優惠！即看內文：
眨下眼又快到農曆新年2026，除了要買定賀年禮盒、賀年糕點外，好多人都會選擇入手一些新年足金串飾去迎接新一年。今年福馬奔騰來報喜，送禮首選除了一系列可愛版馬仔足金串飾，還有可愛的十二生肖金飾、金粒等象徵美好祝願的賀年禮物。指定十二生肖系列金飾買一件9折，兩件有88折；定價飾品低至7折；指定足金金飾低至免工費。當中黃金吊墜、黃金戒指等都有免工費優惠，都幾抵買！想知周生生新年優惠詳情及至抵買產品推薦？睇落去啦！
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
周生生官網優惠詳情
定價：即固定價錢，網店與門市的定價一樣。
計價：即黃金及鉑金產品，以金重計算售價，有機會依市場變動而調整價格。
計價金飾免工費，定價金飾買一件9折、買滿兩件即有88折；定價飾品低至7折！
購買單件飾品，香港及澳門地區免費送貨及免費門市自取。
周生生新年限時優惠 「Hello Kitty」壓歲錢金片$9XX
新一年不單只要紅噹噹過肥年，亦可以配戴一些馬年開運飾品，為來年增添好運氣。趁住農曆新年來臨前，周生生網店推出飾品優惠，只要買滿兩件或以上指定定價飾品即有88折，飾品有7折，計價產品則有免工費。而且周生生再加碼，只要買夠2件Charme串飾，再送一條配繩，平時要額外加$100先有，而家非常划算！
如果是長輩身分想買一件禮物給小朋友，推介周生生馬年全新推出的「Hello Kitty」壓歲錢金片連枕袋禮盒。壓歲錢金片以Hello Kitty騎著木馬的可愛形象設計，搭配有賀年氣氛的紅色枕袋，農曆新年作為家中擺設是不錯的選擇，這份禮物只需$980，寓意十分好，還很實在，建議長輩們可以入手在新年時候送給小朋友。
「Hello Kitty」壓歲錢金片連枕袋禮盒
價錢：$980
飾品限時低至7折 計價足金產品免工費！
此外，馬年必定要買一些跟馬有關的金飾吧！喜歡可愛馬形象的可以入手「Hello Kitty」足金幸運小馬串飾、「祈願篇」足金馬吊墜、「祥瑞祝福」足金福袋馬串飾等，如果對馬形象的金飾無感，那就超級推介你入手足金馬蹄鐵耳環、足金馬蹄鐵手鍊，象徵幸運的馬蹄鐵，設計獨特優雅，穿什麼服飾都很適合佩戴。以上介紹的全部都是買一件9折、兩件有88折，精明消費者們就按自己預算來買吧！
此外，計價足金產品免工費，如果今年有新生兒誕生，「新生篇」999.9黃金吊墜就有免工費優惠，直降$350。有預計結婚人士，可以提前預備婚戒，喜歡花的新娘就送上「花悅連理」999.9黃金戒指、喜歡素雅的新郎就送上「1934」999.9黃金戒指，全都免工費。趁著周生生優惠，可以一次性買多幾件，送自己也送家人，一齊馬年行大運啦！
足金馬蹄鐵耳環
2件以上88折後價：$3,889.6｜
原價：$4,420
足金馬蹄鐵手鍊
2件以上88折後價：$4,263.6｜
原價：$4,845
「Hello Kitty」足金幸運小馬串飾
2件以上88折後價：$2,076.8｜
原價：$2,360
「祈願篇」足金馬吊墜
2件以上88折後價：$3,520｜
原價：$4,000
「祥瑞祝福」足金福袋馬串飾
2件以上88折後價：$2,358.4｜
原價：$2,680
文化祝福999.9黃金手鍊
7折後價：$2,800｜
原價：$4,000
文化祝福999.9黃金花單耳環
7折後價：$2,800｜
原價：$4,000
「花悅連理」999.9黃金戒指
免工費優惠價：$15,730｜
原價：$16,410
「1934」999.9黃金戒指
免工費優惠價：$15,730｜
原價：$15,890
「新生篇」999.9黃金吊墜
免工費優惠價：$25,759｜
原價：$26,109
「1934」999.9黃金吊墜
免工費優惠價：$27,999｜
原價：$28,349
常見問題：
問：今年邊個生肖犯太歲？
答：馬、鼠、牛……詳情按此
問：有無2026生肖運程？
答：雲文子奇門遁甲12生肖馬年運程總覽……詳情按此
