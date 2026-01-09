農曆新年2026｜周生生賀年金飾推介 計價金飾免工費！Hello Kitty馬年壓歲錢金片$9XX／首飾7折起

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年2026｜周生生賀年金飾推介 計價金飾免工費！ Hello Kitty 馬年壓歲錢金片$9XX／首飾7折起

眨下眼又快到農曆新年2026，除了要買定賀年禮盒、賀年糕點外，好多人都會選擇入手一些新年足金串飾去迎接新一年。今年福馬奔騰來報喜，送禮首選除了一系列可愛版馬仔足金串飾，還有可愛的十二生肖金飾、金粒等象徵美好祝願的賀年禮物。指定十二生肖系列金飾買一件9折，兩件有88折；定價飾品低至7折；指定足金金飾低至免工費。當中黃金吊墜、黃金戒指等都有免工費優惠，都幾抵買！想知周生生新年優惠詳情及至抵買產品推薦？睇落去啦！

立即查看周生生網店優惠頁

廣告 廣告

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

周生生官網優惠詳情

立即查看更多金飾優惠 低至7折定價飾品優惠

周生生新年限時優惠 「Hello Kitty」壓歲錢金片$9XX

新一年不單只要紅噹噹過肥年，亦可以配戴一些馬年開運飾品，為來年增添好運氣。趁住農曆新年來臨前，周生生網店推出飾品優惠，只要買滿兩件或以上指定定價飾品即有88折，飾品有7折，計價產品則有免工費。而且周生生再加碼，只要買夠2件Charme串飾，再送一條配繩，平時要額外加$100先有，而家非常划算！

如果是長輩身分想買一件禮物給小朋友，推介周生生馬年全新推出的「Hello Kitty」壓歲錢金片連枕袋禮盒。壓歲錢金片以Hello Kitty騎著木馬的可愛形象設計，搭配有賀年氣氛的紅色枕袋，農曆新年作為家中擺設是不錯的選擇，這份禮物只需$980，寓意十分好，還很實在，建議長輩們可以入手在新年時候送給小朋友。

「Hello Kitty」壓歲錢金片連枕袋禮盒

價錢：$980

SHOP NOW

「Hello Kitty」壓歲錢金片連枕袋禮盒

「Hello Kitty」壓歲錢金片連枕袋禮盒

飾品限時低至7折 計價足金產品免工費！

此外，馬年必定要買一些跟馬有關的金飾吧！喜歡可愛馬形象的可以入手「Hello Kitty」足金幸運小馬串飾、「祈願篇」足金馬吊墜、「祥瑞祝福」足金福袋馬串飾等，如果對馬形象的金飾無感，那就超級推介你入手足金馬蹄鐵耳環、足金馬蹄鐵手鍊，象徵幸運的馬蹄鐵，設計獨特優雅，穿什麼服飾都很適合佩戴。以上介紹的全部都是買一件9折、兩件有88折，精明消費者們就按自己預算來買吧！

此外，計價足金產品免工費，如果今年有新生兒誕生，「新生篇」999.9黃金吊墜就有免工費優惠，直降$350。有預計結婚人士，可以提前預備婚戒，喜歡花的新娘就送上「花悅連理」999.9黃金戒指、喜歡素雅的新郎就送上「1934」999.9黃金戒指，全都免工費。趁著周生生優惠，可以一次性買多幾件，送自己也送家人，一齊馬年行大運啦！

足金馬蹄鐵耳環

2件以上88折後價：$3,889.6｜ 原價：$4,420

SHOP NOW

足金馬蹄鐵耳環

足金馬蹄鐵耳環

足金馬蹄鐵手鍊

2件以上88折後價：$4,263.6｜ 原價：$4,845

SHOP NOW

足金馬蹄鐵手鍊

「Hello Kitty」足金幸運小馬串飾

2件以上88折後價：$2,076.8｜ 原價：$2,360

SHOP NOW

「Hello Kitty」足金幸運小馬串飾

「祈願篇」足金馬吊墜

2件以上88折後價：$3,520｜ 原價：$4,000

SHOP NOW

「祈願篇」足金馬吊墜

「祥瑞祝福」足金福袋馬串飾

2件以上88折後價：$2,358.4｜ 原價：$2,680

SHOP NOW

「祥瑞祝福」足金福袋馬串飾

文化祝福999.9黃金手鍊

7折後價：$2,800｜ 原價：$4,000

SHOP NOW

文化祝福999.9黃金手鍊

文化祝福999.9黃金花單耳環

7折後價：$2,800｜ 原價：$4,000

SHOP NOW

文化祝福999.9黃金花單耳環

「花悅連理」999.9黃金戒指

免工費優惠價：$15,730｜ 原價：$16,410

SHOP NOW

「花悅連理」999.9黃金戒指

「1934」999.9黃金戒指

免工費優惠價：$15,730｜ 原價：$15,890

SHOP NOW

「1934」999.9黃金戒指

「新生篇」999.9黃金吊墜

免工費優惠價：$25,759｜ 原價：$26,109

SHOP NOW

「新生篇」999.9黃金吊墜

「1934」999.9黃金吊墜

免工費優惠價：$27,999｜ 原價：$28,349

SHOP NOW

「1934」999.9黃金吊墜

常見問題：

問：今年邊個生肖犯太歲？

答：馬、鼠、牛……詳情按此

問：有無2026生肖運程？

答：雲文子奇門遁甲​​12生肖馬年運程總覽……詳情按此

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

新年前平買波鞋攻略 低至4折！$375入手NIKE玫瑰粉Dunk Low、LOEWE聯名ON跑鞋罕見6折

LA MER、SK-II精華減價低至28折！Sasa莎莎新年至抵時機入手貴婦護膚品/日韓防曬/面膜

「寫日記」變新生代療癒潮流？30日「Journal Prompts」幫你新年展望，跟著思考令2026有更好安排