農曆新年2026｜大快活首度聯乘插畫角色「大麻成」！必試新春黃金包、新春盆菜、WhatsApp新年祝福貼圖免費下載

想在2026農曆新年搵到最有驚喜、最IG-able的平民美食？大快活今年的新春系列絕對會令你眼前一亮！除了聯乘本地人氣插畫家蘇泳康筆下的插畫角色「大麻成」推出鬼馬精品，重點更有一系列玩味十足又應節嘅賀年佳餚，低至$33就可以食到！

大快活新春大餐優惠 讓好運「包」圍！

農曆新年期間，大快活推出一系列極具節日氣氛的應節佳餚。茶市時段首推寓意好運「包」圍的「新春黃金包」（$33起），以金黃酥脆的炸麵包包裹鹹鮮吞拿魚餡，外脆內軟；大快活手機APP會員即日起憑電子券惠顧這個套餐，更可享$3折扣。

晚市則有「富貴迎春二人餐」（$138），菜式包括惹味的菠蘿大蝦咕嚕肉、脆魚片海蜆粉絲煲及兩客滋補養生燉湯，適合與摯愛溫馨過節。而團年聚餐，大快活提供設有6人及12人份量的新春盆菜，APP會員訂購6人盆菜可享港幣$519起的專享優惠；凡惠顧盆菜產品滿$650或以上，更可額外獲贈一套總值$200的「團圓快活優惠券」，讓新春滋味不斷延續 。

富貴迎春二人餐

新春黃金包

新春盆菜

換領「大麻成」WhatsApp動態貼圖

在享用美食之餘，切勿錯過換領「大麻成」動態貼圖的機會。大快活同步推出了免費下載WhatsApp貼圖，有「荷包常滿」、「馬上快活」的祝福語句，讓大麻成跳出漫畫，幫你在拜年時傳遞最生動的祝福。

WhatsApp動態貼圖免費下載：👉按此

「大麻成」WhatsApp動態貼圖

