農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城

農曆新年將至，各位爸媽是不是開始頭痛帶小朋友去哪裡「放電」？想北上玩幾日，但發現單買樂園門票加起來價格不菲，又要煩惱交通接駁？KKday最近推出的「深圳東莞3天純玩親子團」絕對可以解決這兩大煩惱！行程專為親子設計，一個價錢已經重本包覽3大熱門樂園門票，由冰雪世界玩到野生動物園，再潛入海洋世界。3天行程還包含4大特色正餐以及2餐酒店自助早餐，最貼心是安排連續兩晚入住同一間酒店，不用每日收拾行李搬酒店，真正做到輕鬆純玩。新年黃金檔期團位一向搶手，記得提早為自己和小朋友預留一個「3天玩盡3大樂園」的假期吧！
重本包3大樂園門票！深圳野生動物園＋觀瀾卡魯冰雪世界＋東莞海立方環遊城
新年自行預訂3大樂園門票，再加上高鐵與酒店費用，成本隨時比報團貴一大截。KKday這個3天團勝在「一價全包」，解決了最繁瑣的交通與購票問題。團友第一天由口岸集合出發，之後直入深圳野生動物園，園區分為食草動物區、猛獸谷、表演區3大部分，表演區內有動物瞭望塔、動物表演場、水族館、雜食動物館、美洲鬣蜥館、猿猴村、中型猛獸館、熊貓館等，小朋友可以近距離觀察不同動物，家長亦可以邊走邊拍照打卡。
翌日會先去全新開業、被稱為東莞版「永慶坊」的「東莞記憶」小區，感受東莞本地老街風情。之後會到重頭戲景點「東莞海立方環遊城」，這是一個集海洋生物觀賞與親子互動於一身的樂園，全館分為6大主題區，包括歷奇部落、奇幻樂園、明日世界、海洋夢工廠、海洋鞦韆島及冰極天地，園內有海獅表演、美人魚表演等節目，完全不用擔心小朋友會悶！
第三日則會到「深圳觀瀾卡魯冰雪世界」，大玩3小時娛雪！要知道平時單買這張門票也要數百元，現在團費已包嬉雪區入場門票、雪服、雪地鞋及儲物櫃，性價比極高。卡魯冰雪世界是深圳最大的室內滑雪場之一，擁有模擬造雪技術，大家可以在場內滑雪、堆雪人、打雪仗，玩足3小時，大小朋友都可以盡情「放電」！
一價全包！連住2晚星級酒店、6大正餐、3大樂園門票
行程兩晚都安排入住星級東莞匯麗華酒店或同級酒店，不用每日收拾行李換酒店，對帶小朋友或長輩的家庭非常省心；而且酒店附近有商場、食肆、便利店，晚上可以自行逛街、吃宵夜。至於飲食方面，3天行程包4大特色正餐，包括「傳統客家迎賓宴」、「位位半隻炭燒地主雞宴」、「位位半隻和味茶花鴿宴」、「90分鐘韓式自助烤肉＋火鍋宴」，以及2餐酒店自助早餐，基本上早餐、午餐、晚餐都全包。「深圳東莞3天純玩親子團」將於2026年2月17日至23日出發，成人團費為$869起、兒童（3至11歲）為$749起、幼童（0至2歲）為$229起，對於想趁新年帶家人輕鬆北上的朋友，絕對是高質素之選！
東莞﹒深圳純玩3天團
出發日期：2026年2月17日至2月23日
集合時間及地點：上午10時，羅湖口岸；上午11時，深圳灣口岸
價錢：成人 $869起、兒童（3-11歲） $749起、幼童（0-2歲） $229起
