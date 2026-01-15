Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

農曆新年好去處｜深涌大埔漁村一日遊人均$738起！魚排釣魚、海鮮午餐、初五有團

GO PARK Aqua水上活動中心於去年年中開業，提供專業水上運動課程及多元化的探索活動，Yahoo購物專員發現中心最近推出「深涌大埔漁村生態發現之旅」，從GO PARK Aqua井頭公眾碼頭出發，船程只需8分鐘即達山清水秀的深涌客家村，可遊走深涌大草原及剛完成修復的三王來朝小堂，之後再乘船到大埔魚排釣魚及大吃海鮮餐，全日遠離繁囂享盡悠閒愜意時光，尤其適合新春假期出發行大運，立即往下看看詳情！

深涌水上快線啟航 船程只需8分鐘

以往前往深涌，不是要遠足2小時，就是要從馬料水乘搭前往塔門的街渡，中途於深涌站下船；自從GO PARK Aqua去年10月開通深涌水上快線，從井頭公眾碼頭出發只需8分鐘船程直達深涌，而且航線更是寵物友善！

GO PARK Aqua水上活動中心於去年年中開業，提供專業水上運動課程及多元化的探索活動。（圖片來源：Klook）

自從GO PARK Aqua去年10月開通深涌水上快線，從井頭公眾碼頭出發只需8分鐘船程直達深涌。（圖片來源：Klook）

深涌客家村+ 大埔魚排 大年初五有團

今次Yahoo Travel推介的「深涌大埔漁村生態發現之旅」，正正會乘坐這條深涌水上快線，到達深涌客家村後，將探索深涌大草原以及1879年初建的三王來朝小堂，漫步於翠綠大草原，又能感受豐富歷史文化故事。隨後乘船至大埔魚排，了解養殖操作及觀看織泥鯭籠示範，甚至可以參加手釣小學堂及釣魚實戰，最後在魚排上享用到會海鮮午餐及自由釣魚，溫馨提示記得帶備替換衣物、太陽帽、防曬霜等，暈浪者建議於旅遊前1小時服用暈船藥。如此愜意的行程，每位$738，適合6歲或以上人士參加，只限1及2月星期六出發，大年初五（2026年2月21日）都有團，適合一家大細出發行大運！

深涌大草原（圖片來源：Klook）

1879年初建的三王來朝小堂（圖片來源：Klook）

隨後乘船至大埔魚排，參加手釣小學堂及釣魚實戰。（圖片來源：Klook）

觀看織泥鯭籠示範（圖片來源：Klook）

最後在魚排上享用到會海鮮午餐及自由釣魚。（圖片來源：Klook）

深涌大埔漁村生態發現之旅

價錢：$738

出發日期：1月24、31日／2月7、14、21、28日

集合及解散地點：GO PARK Aqua巨型相框​（地圖按此）

